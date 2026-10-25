Em chồng từng khiến tôi xấu hổ trước cả họ hàng, nay liên tục nhắn tin khen tôi là chị dâu tốt nhất trên đời: Sự thật cay nghiệt

Vợ chồng tôi kết hôn đã gần 8 năm, kinh tế tương đối ổn định, có nhà cửa và công việc đàng hoàng. Tôi không phải người tính toán với anh em bên chồng. Những dịp lễ Tết, sinh nhật, tôi đều chủ động mua quà, biếu bố mẹ chồng tiền tiêu, còn em chồng có việc cần giúp đỡ, nếu trong khả năng, tôi cũng không tiếc. Thế nhưng, em ấy chưa bao giờ thực sự coi những điều đó là sự tử tế. Trong mắt em, dường như đó là nghĩa vụ mà một người chị dâu có điều kiện phải làm.

Những năm đầu mới về làm dâu, tôi đã không ít lần khóc vì em chồng. Trước mặt tôi, em luôn tỏ ra vui vẻ, gọi chị ngọt xớt, nhưng sau lưng lại kể chuyện nhà tôi với người này người kia, thêm thắt những điều không có thật khiến tôi nhiều lần rơi vào cảnh khó xử.

Tôi từng nói với chồng, nhưng anh chỉ bảo em gái tính trẻ con, miệng nhanh hơn não, khuyên tôi đừng chấp nhặt. Tôi nghe lời anh, cố gắng giữ khoảng cách vừa phải, nghĩ rằng mỗi người trưởng thành rồi sẽ tự biết điều chỉnh cách cư xử. Nào ngờ, khi thấy vợ chồng tôi kinh tế khá hơn trước, em chồng lại chuyển sang một kiểu đối xử khác.

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Em bắt đầu thường xuyên nhắn tin hỏi han, lúc thì khen tôi đảm đang, lúc lại nói tôi là người chị dâu tốt nhất nhà. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi hiểu những lời ngọt ngào ấy thường đi kèm một lời đề nghị. Khi thì em cần tiền đóng học cho con, lúc lại thiếu vốn làm ăn, có khi chỉ đơn giản là muốn mua món đồ đắt tiền nhưng chưa đủ tiền thanh toán. Nếu tôi giúp, em vui vẻ cảm ơn, thậm chí còn chủ động sang nhà chơi, hỏi han. Còn nếu tôi nói tháng này có nhiều khoản phải chi, chưa thể cho vay hay hỗ trợ, thái độ của em lập tức thay đổi.

Có lần tôi từ chối vì gia đình đang phải thanh toán một khoản tiền lớn. Em cười nhạt, nói ngay trước mặt mẹ chồng rằng người có tiền chưa chắc đã có tình nghĩa, rồi bóng gió rằng tôi chỉ biết vun vén cho nhà ngoại.

Điều khiến tôi buồn hơn cả là sau những lần như vậy, chồng tôi thường khuyên tôi nhịn thêm một chút. Anh nói dù sao cũng là em gái, giúp được thì giúp, đừng để bố mẹ phải khó xử. Nhưng người phải nhịn luôn là tôi, còn em chồng chưa bao giờ nghĩ mình cần giữ chừng mực.

Tôi không mong em chồng phải biết ơn mình suốt đời. Tôi chỉ mong em hiểu rằng tình cảm gia đình không thể đo bằng số tiền chị dâu đưa ra, và sự tử tế cũng không có nghĩa là tôi phải chấp nhận mọi lời xúc phạm. Nhưng nói thì dễ, còn đặt giới hạn với người nhà chồng lại là chuyện khiến tôi phải đắn đo rất nhiều, bởi đôi khi điều làm tôi mệt mỏi không chỉ là cách cư xử của em, mà còn là sự im lặng của những người luôn khuyên tôi nhường nhịn.