2 giờ sáng con gái gọi điện dặn: “Mẹ đừng mở cửa cho anh ấy” và cảnh tượng 10 phút sau khiến tôi bối rối

Tôi đang ngủ thì con gái gọi lúc gần 2 giờ sáng. Giọng nó run lên: “Mẹ, lát nữa nếu anh ấy có đến thì mẹ đừng mở cửa. Mẹ cũng đừng nói con đang ở đâu”.

Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì thì nó đã tắt máy. Khoảng 10 phút sau, có tiếng xe dừng trước cổng. Tôi nhìn qua camera, thấy con rể đứng ngoài cửa. Nó gọi điện cho tôi liên tục nhưng tôi không nghe. Không phải vì tôi bênh con gái, mà vì lúc ấy tôi cũng chưa biết hai đứa xảy ra chuyện gì.

Con gái tôi lấy chồng 6 năm, có một đứa con trai 4 tuổi. Vợ chồng nó trước đây cũng có lúc cãi nhau nhưng chưa bao giờ con bé bỏ nhà đi lúc nửa đêm.

Tôi gọi lại. Nó nói đang ở nhà một người bạn và không bị chồng đánh. Nó chỉ sợ con rể biết mình đang ở đâu vì hai vợ chồng vừa cãi nhau rất lớn.

Ảnh minh họa

Chuyện bắt đầu từ một khoản tiền.

Một năm trước, em trai con rể làm ăn thua lỗ, cần tiền gấp. Con gái tôi thương em chồng nên tự ý lấy 200 triệu tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đưa cho em. Nó nghĩ vài tháng sẽ được trả lại nên không nói với chồng.

Nhưng khoản tiền ấy sau đó mất luôn.

Con gái tôi sợ chồng biết nên âm thầm dùng tiền lương để bù vào khoản tiết kiệm. Càng về sau, tiền trong nhà càng thiếu. Con rể phát hiện tài khoản hụt một khoản lớn, hỏi mãi nhưng nó vẫn giấu.

Tối hôm đó, con rể nổi nóng: “Em không nói thì anh về hỏi mẹ em”.

Con gái sợ chồng đến nhà làm ầm lên nên chạy sang nhà bạn.

Sáng hôm sau, tôi gọi cả hai về nhà. Tôi nói thẳng với con gái rằng nó sai vì đã tự ý lấy tiền chung để giúp người khác. Nhưng tôi cũng nói với con rể rằng nếu muốn vợ nói thật thì không thể cứ dùng giọng đe dọa để ép nó.

Cuối cùng, con gái kể hết.

Con rể im lặng rất lâu rồi xin lỗi. Con gái tôi bật khóc.

Tôi nhìn hai đứa mà chẳng biết nên trách ai nhiều hơn.

Sau chuyện đó, hai vợ chồng thống nhất khoản nợ sẽ cùng nhau giải quyết, đồng thời từ nay mọi khoản tiền lớn đều phải được bàn bạc.

Tôi chỉ dặn con gái trước khi nó về: “Vợ chồng sống với nhau, tiền mất còn kiếm lại được. Nhưng nếu chuyện gì cũng giấu nhau vì sợ nhau nổi giận thì sớm muộn hai đứa cũng thành người xa lạ”.

Đêm ấy, con gái chạy về nhà mẹ vì sợ chồng. Nhưng thứ hai vợ chồng nó cần giải quyết sau cùng lại không phải 200 triệu, mà là chuyện vì sao một người vợ lại sợ nói thật với chồng đến mức phải bỏ nhà đi lúc 2 giờ sáng.