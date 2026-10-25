Đến thăm mẹ chồng cũ, người phụ nữ hổ thẹn khi bắt gặp cảnh tượng trong phòng bệnh

Tôi là Quỳnh, năm nay 35 tuổi. Tôi và Khải từng có hơn chục năm bên nhau, tính cả thời gian yêu và những năm sống chung dưới một mái nhà. Chúng tôi có một cô con gái năm nay 8 tuổi. Khải là người tốt, sống có trách nhiệm, thương vợ con và chưa bao giờ để gia đình phải thiếu thốn điều gì.

Vậy mà cách đây 3 năm, chính tôi là người chủ động đề nghị ly hôn. Ngày ấy, tôi không có người thứ ba. Khải cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Chỉ là sau nhiều năm bên nhau, tôi bỗng thấy cuộc sống vợ chồng quá nhàm chán. Hai người ngày càng ít chuyện để nói, ít tìm được sự đồng điệu. Những bất đồng nhỏ trong cuộc sống cứ tích tụ, đặc biệt là chuyện giữa tôi và mẹ chồng khiến không khí gia đình nhiều lúc rất mệt mỏi.

Tôi vốn là người sáng nắng chiều mưa. Có những chuyện hôm trước tôi còn vui vẻ, hôm sau đã khó chịu, cáu gắt. Khải nhiều lần góp ý nhưng tôi lại cho rằng anh không hiểu mình. Đến khi tôi nói muốn ly hôn, anh không níu kéo. Lúc ấy, tôi từng nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó.

Sau ly hôn, Khải vẫn làm tròn trách nhiệm với con. Anh đều đặn đón con, đưa con đi chơi, đóng học phí và quan tâm đến từng việc nhỏ của con gái. Chúng tôi vẫn liên lạc vì con nhưng không còn là vợ chồng.

Ba năm sống một mình khiến tôi dần nhìn lại những điều đã qua. Tôi nhận ra thứ mình từng cho là nhàm chán thực ra có khi lại chính là sự bình yên. Người đàn ông tôi từng nghĩ là quá quen thuộc ấy lại là người luôn ở bên khi gia đình cần. Tôi bắt đầu nhớ Khải. Không phải kiểu nhớ một người yêu cũ, mà là cảm giác tiếc một mái nhà mà chính mình đã lựa chọn rời đi.

Tôi từng nghĩ nếu có cơ hội, tôi muốn cùng Khải bắt đầu lại. Mấy hôm trước, tôi nghe tin mẹ chồng cũ bị ốm phải nằm viện. Tôi đến thăm bà. Một phần vì thật lòng lo cho người từng là mẹ chồng mình, một phần tôi cũng nghĩ đây là cơ hội để mình dần dần gần gũi lại với gia đình cũ.

Nhưng vừa bước vào phòng bệnh, tôi ngỡ ngàng. Bên cạnh giường bệnh là một cô gái trẻ. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi bà muốn ăn gì, lấy nước, chỉnh gối, nhắc bà uống thuốc rồi chủ động nhận những việc lặt vặt. Khải cũng ở đó, hai người phối hợp với nhau rất tự nhiên.

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Tôi không cần ai giới thiệu cũng hiểu cô ấy là ai. Khải đã có bạn gái mới và hai người đang chuẩn bị cưới. Khi thấy tôi, cô ấy cũng rất vui vẻ, niềm nở chào hỏi. Nhìn bạn gái mới của Khải chăm sóc mẹ anh chu đáo như mẹ ruột, tôi bỗng thấy xấu hổ.

Hơn chục năm làm dâu, tôi chưa từng chăm mẹ chồng được như vậy. Có lần bà ốm, tôi cũng đến bệnh viện thăm, mua chút đồ rồi về, chưa từng ở lại bên cạnh bà cả ngày. Trong cuộc sống thường ngày, tôi còn nhiều lần cư xử chưa đúng mực với mẹ chồng, có những chuyện bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ích kỷ.

Ngày ấy tôi luôn cho rằng mẹ chồng khó tính, rằng mình chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng đến lúc nhìn một người phụ nữ khác đối xử với bà bằng sự kiên nhẫn và chân thành, tôi mới hiểu, có những mối quan hệ không tốt đẹp không hẳn vì người khác không tốt, mà đôi khi vì chính mình chưa biết cách vun vén.

Tôi nhìn Khải cùng cô ấy chia nhau chăm sóc mẹ mà lòng chùng xuống. Họ không cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu nhau phải làm gì. Tôi chợt nhận ra, thứ tôi từng mong muốn có lẽ đang ở ngay trước mắt nhưng đã thuộc về một người khác.

Ngồi chơi được khoảng 10 phút, tôi xin phép ra về. Trên đường về, tôi suy nghĩ nhiều về câu chuyện ngày hôm đó. Tôi mừng cho Khải, anh xứng đáng được hạnh phúc.

Có lẽ bài học lớn nhất tôi nhận được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ là hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là cùng người mình yêu đi qua những năm tháng bình thường nhất. Có những điều chỉ đến khi mất đi rồi, chúng ta mới nhận ra mình từng có trong tay một mái ấm đáng quý đến nhường nào.

Tâm sự của độc giả!