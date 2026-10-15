Chồng mua ô tô 7 chỗ sang xịn để vợ con đỡ khổ, 2 năm sau vợ đòi bán gấp: Lý do nằm ở những ngày mưa

Trong nhiều gia đình, mua ô tô không chỉ là chuyện chọn phương tiện đi lại mà còn là bài toán cân đối giữa nhu cầu thực tế và khả năng tài chính. Có những chiếc xe được mua với mong muốn phục vụ cả nhà, nhưng sau một thời gian sử dụng, chi phí nuôi xe và sự bất tiện lại trở thành gánh nặng. Trường hợp của vợ chồng Thy là một ví dụ khi quyết định mua xe theo sở thích của chồng khiến cả gia đình phải loay hoay suốt hai năm qua.

Nhà có ô tô nhưng trời mưa, tôi vẫn phải đi xe máy đón con

Thy chia sẻ: "Hai năm trước, khi vợ chồng tôi bàn chuyện mua ô tô, tôi đã nghĩ rất đơn giản: nhà có hai đứa con đang tuổi đi học, nếu mua được một chiếc xe nhỏ gọn, giá vừa phải thì tôi có thể chủ động đưa đón các con, nhất là những hôm mưa gió. Chồng tôi lại có suy nghĩ khác. Anh muốn mua xe 7 chỗ, vừa rộng rãi, vừa sang trọng, sau này cả nhà đi du lịch cũng thoải mái, không phải thuê xe bên ngoài.

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Tôi tính toán, nếu mua một chiếc 4 chỗ cũ hoặc dòng xe phổ thông giá hợp lý, chúng tôi sẽ đỡ áp lực tiền bạc hơn. Tôi cũng không phải người lái xe quá giỏi, nên một chiếc xe nhỏ sẽ dễ điều khiển, dễ quay đầu và tìm chỗ đỗ hơn, có lỡ trầy xước chút cũng không quá tiếc. Nhưng chồng tôi cho rằng đã mua ô tô thì nên mua một lần cho đáng, chứ mua xe nhỏ rồi vài năm nữa lại muốn đổi xe thì càng tốn kém.

Hai vợ chồng bàn đi bàn lại nhiều lần. Cuối cùng, anh vẫn khăng khăng vay thêm 200 triệu đồng để mua chiếc xe 7 chỗ mà anh thích. Tôi không hoàn toàn đồng tình nhưng nghĩ chồng đã quyết tâm, hơn nữa thu nhập của hai vợ chồng cũng không đến nỗi nào, nên đành chấp nhận.

Không ngờ, hai năm trôi qua, khoản nợ mua xe vẫn chưa trả hết. Ngoài tiền gốc và lãi, chúng tôi còn phải chi cho xăng dầu, bảo dưỡng, thay lốp, gửi xe và những khoản phát sinh khác. Chi phí nuôi chiếc xe lớn cao hơn dự tính rất nhiều, khiến những khoản tiết kiệm dành cho gia đình cứ bị co kéo liên tục. Thêm vào đó, chiếc xe quá to và dài so với khả năng lái của tôi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện quay đầu trong ngõ hẹp hay lùi xe vào chỗ đỗ, tôi lại thấy căng thẳng. Lâu dần, tôi gần như không đụng đến vô lăng, còn chiếc xe trở thành phương tiện riêng của chồng.

Có những hôm trời mưa lớn, chồng bận việc chưa về, tôi vẫn phải mặc áo mưa đi xe máy đón con, dù chiếc ô tô nằm ngay dưới tầng hầm.

Gần đây, tôi đề nghị bán chiếc xe 7 chỗ để mua một chiếc nhỏ hơn, vừa sức với tôi và tiết kiệm chi phí. Chồng tôi chưa đồng ý, cho rằng bán xe lúc này có thể lỗ nhiều, trong khi chiếc xe vẫn còn tốt. Tôi hiểu điều anh lo, nhưng cứ nghĩ đến khoản nợ chưa trả hết và những bất tiện hằng ngày, tôi lại thấy quyết định mua xe năm ấy đang khiến gia đình phải kiệt quệ hơn mình tưởng".

Đổi xe nhỏ hay tiếp tục gồng gánh?

Theo góc nhìn tài chính gia đình, vợ chồng Thy cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định bán chiếc ô tô 7 chỗ. Mục tiêu không chỉ là giảm chi phí mà còn phải tránh để việc đổi xe khiến gia đình chịu thêm một khoản lỗ hoặc tiếp tục vay nợ.

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Trước hết, hai vợ chồng cần tính chính xác số tiền có được nếu bán xe

Thy nên tham khảo giá thu mua thực tế từ vài đại lý, sau đó đối chiếu với dư nợ ngân hàng và các khoản phí tất toán. Từ số tiền này, hai người mới xác định được liệu có đủ mua một chiếc xe nhỏ hơn hay phải vay thêm.

Nếu giá bán hợp lý, số tiền thu về đủ tất toán khoản vay và mua được xe phù hợp, việc đổi xe có thể giúp gia đình giảm áp lực tài chính lâu dài.

Thứ hai, cần so sánh tổng chi phí sử dụng của hai phương án

Ngoài tiền trả góp, gia đình nên thống kê chi phí xăng dầu, bảo dưỡng, sửa chữa, gửi xe và bảo hiểm trong 12 tháng qua. Sau đó, ước tính các khoản tương tự với chiếc xe nhỏ hơn. Xe nhỏ thường tiết kiệm nhiên liệu và dễ sử dụng trong phố hơn, nhưng nếu mua xe cũ đã xuống cấp hoặc phải vay thêm nhiều tiền, khoản tiết kiệm có thể không đáng kể.

Thứ ba, Thy và chồng nên thống nhất lại nhu cầu thực tế

Nếu mục đích chính là đưa đón con đi học, đi làm và phục vụ sinh hoạt hằng ngày, một chiếc xe nhỏ gọn mà Thy tự tin cầm lái sẽ hữu ích hơn chiếc xe lớn chỉ có chồng sử dụng. Khi cần đi du lịch đông người, gia đình có thể thuê xe 7 chỗ thay vì phải chịu chi phí nuôi xe lớn quanh năm.

Nếu chưa thể đổi xe ngay, Thy có thể học thêm kỹ năng lái xe để chủ động hơn, đồng thời hai vợ chồng tập trung trả hết khoản nợ hiện tại trước khi tính đến phương án mua xe khác.

Quan trọng nhất, hai người cần thống nhất nguyên tắc mua sắm tài sản lớn

Cân nhắc khả năng tài chính, nhu cầu của tất cả thành viên và chi phí sử dụng lâu dài. Một chiếc ô tô phù hợp không nhất thiết phải sang trọng hay rộng rãi, mà cần giúp gia đình đi lại thuận tiện, không biến mong muốn nâng cao chất lượng sống thành gánh nặng nợ nần.