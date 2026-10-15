Rắc rối bủa vây cặp vợ chồng cùng họ tên, làm cùng một ngành

Theo SCMP, tên của cả hai vợ chồng đều là Chu Hiểu Thông (chữ Hán: 朱晓聪). Không chỉ chia sẻ chung một cái tên và quê quán, cặp đôi còn làm việc trong cùng một ngành nghề. Cô dâu 28 tuổi là một tiếp viên hàng không, trong khi chú rể 33 tuổi là nhân viên an ninh hàng không.

Cuộc gặp gỡ như bước ra từ phim ảnh

Mối nhân duyên của họ bắt đầu từ một hội chợ việc làm vào năm 2016. Khi nhà tuyển dụng gọi tên "Chu Hiểu Thông", cả hai người đã cùng lúc đứng lên. Dù lúc đó họ chỉ coi đây là một sự cố nhỏ vô tình, nhưng định mệnh đã khéo léo sắp đặt bước tiếp theo.

Vài năm sau, một đồng nghiệp của chú rể (cũng là bạn cùng lớp của cô dâu) đã nhận ra sự trùng hợp thú vị này và đứng ra làm người kết nối. Sau một thời gian tìm hiểu, đến năm 2019, họ chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò.

Những tình huống "dở khóc dở cười"

Việc có chung một cái tên mang lại cho họ không ít rắc rối trong các thủ tục hành chính. Hồi tháng 5, khi cặp đôi đi đăng ký kết hôn và làm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hệ thống máy tính đã không thể tự động xử lý thông tin do dữ liệu bị trùng lặp. Kết quả là các nhân viên hành chính đã phải mất thêm thời gian để nhập hồ sơ của họ theo phương pháp thủ công.

Cô dâu chia sẻ thêm, trong những chuyến du lịch, họ từng vô tình cầm nhầm thẻ lên máy bay của nhau. Vì trên thẻ không hiển thị giới tính, nhân viên an ninh đã phải tiến hành xác minh lại danh tính của cả hai.

Để tránh nhầm lẫn trong đời sống hàng ngày khi bạn bè gọi tên "Hiểu Thông", cặp đôi đã phải tự phân vai: chú rể được gọi là "Đại Thông" (Thông lớn), còn cô dâu là "Tiểu Thông" (Thông nhỏ).

Trời sinh một cặp

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 6/10 vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn. Ban đầu, nhiều người thân khi nhìn thấy thiệp cưới còn tưởng rằng đơn vị tổ chức đã in nhầm tên. Khi biết đây hoàn toàn là sự thật, ai nấy đều thốt lên rằng hai người sinh ra là để dành cho nhau.

Nhiều cư dân mạng còn đùa vui rằng, cặp đôi nên đặt tên cho đứa con tương lai là "Chu Hiểu Thông" luôn, hoặc lấy tên thân mật là "Thông Thông" cho đủ bộ. Một số người lại ví von câu chuyện của họ giống hệt bộ phim tình cảm nổi tiếng Love Letter của đạo diễn Nhật Bản Shunji Iwai, nơi hai nhân vật chính có mối tình thanh xuân mộng mơ cũng dùng chung một cái tên là Itsuki Fujii.