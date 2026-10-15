56 tuổi vừa đi thêm bước nữa, người phụ nữ hoang mang khi đọc cuốn sổ ghi chép của chồng trong tủ

Tôi năm nay 53 tuổi, đã ly hôn hơn 10 năm. Những tưởng ở tuổi này, khi tìm được một người đồng hành để nương tựa lúc tuổi già, tôi sẽ có những tháng ngày bình yên. Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau khi chính thức về chung một nhà với người chồng mới, tôi đã phát hiện một chuyện khiến lòng mình nặng trĩu.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc khi hai con còn nhỏ. Sau ly hôn, tôi nuôi con gái, còn con trai sống cùng bố. Những năm tháng ấy, tôi vừa đi làm vừa chăm lo cho con, chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện tìm người khác. Tôi chỉ mong các con trưởng thành, có công việc ổn định để bản thân bớt đi những lo toan.

Rồi các con lần lượt lớn lên, lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Nhà cửa vắng vẻ, những bữa cơm chỉ có một mình, đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống thật dài. Có những hôm đi làm về, tôi chỉ mong có người để trò chuyện vài câu, cùng ăn bữa cơm hay đi dạo mỗi chiều.

Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi quen ông Tưởng, 55 tuổi. Ông cũng đã ly hôn cách đây 4-5 năm, có 2 người con trai hiện sống riêng. Hoàn cảnh tương đồng khiến chúng tôi dễ chia sẻ với nhau. Ông là người điềm đạm, biết quan tâm, lại có công việc và nguồn thu nhập ổn định.

Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Các con hai bên đều ủng hộ, cho rằng bố mẹ đã vất vả cả đời, giờ tìm được người phù hợp thì nên cho mình cơ hội hưởng hạnh phúc.

Chúng tôi không tổ chức đám cưới linh đình mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, mời vài người thân thiết đến chung vui. Hôm ấy, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ từ nay mình đã có một người bạn đời, cùng nhau chăm sóc, sẻ chia những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu.

Ngày thứ ba sau khi về sống chung, tôi dọn dẹp tủ quần áo để sắp xếp đồ đạc của hai người. Trong lúc thu dọn, tôi tình cờ tìm thấy một cuốn sổ ghi chép chi tiêu của chồng. Ban đầu, tôi chỉ định cất nó gọn gàng hơn, nhưng vài dòng ghi chép khiến tôi chú ý. Tôi bất ngờ phát hiện mỗi tháng ông đều dành 4 triệu đồng để chu cấp cho vợ cũ.

Tôi cầm cuốn sổ, đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. Tôi không biết chuyện này đã diễn ra bao lâu, cũng không hiểu vì sao ông chưa từng nhắc với tôi dù chúng tôi đã bàn bạc rất nhiều về cuộc sống sau khi kết hôn. Suốt một tuần, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi muốn hỏi thẳng chồng nhưng lại sợ mình trở thành người nhỏ nhen, vừa mới về chung nhà đã tính toán chuyện tiền bạc với ông.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nói ra điều khiến mình băn khoăn. Ông Tưởng không phủ nhận, bình tĩnh giải thích rằng vợ cũ không đến mức quá khó khăn, nhưng cuộc sống cũng chẳng dư dả. Trong khi đó, lương hưu của ông khá cao nên ông muốn dành một khoản hỗ trợ bà ấy mỗi tháng để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Ông còn nói, dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, cùng nhau nuôi dạy 2 mặt con. Ly hôn không có nghĩa là phải phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm và tình nghĩa trước đây.

Ảnh minh họa bằng AI

Nghe chồng nói, tôi vừa bất ngờ vừa khó chịu. Tôi hiểu rằng họ từng có một quãng đời gắn bó, lại có con chung. Tôi cũng không muốn mình trở thành người phụ nữ cấm đoán chồng quan tâm đến người cũ. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là ông đã quyết định chu cấp một khoản tiền đều đặn mỗi tháng mà không hề nói với tôi trước khi chúng tôi kết hôn.

Tôi không tiếc 4 triệu đồng đến mức muốn chồng phải giữ khư khư số tiền ấy. Nếu vợ cũ của ông thực sự gặp khó khăn, tôi nghĩ mình vẫn có thể cảm thông. Nhưng nếu bà ấy không quá thiếu thốn, liệu việc chu cấp lâu dài có cần thiết không? Và khi đã có một gia đình mới, ông có nên chia sẻ với tôi về khoản tiền này để cả hai cùng bàn bạc?

Ở tuổi 53, tôi không mong chồng phải dành toàn bộ tiền bạc cho mình. Tôi cũng có công việc, có khoản tích lũy riêng và không muốn dựa dẫm vào ai. Điều tôi cần là cảm giác được tôn trọng, được biết những chuyện quan trọng trong cuộc sống chung, thay vì vô tình phát hiện ra sau khi mọi việc đã được quyết định.

Tôi vẫn nhớ những lời ông Tưởng nói trong ngày chúng tôi về chung nhà: từ nay hai người sẽ cùng nhau vun vén, có chuyện gì cũng nên thẳng thắn chia sẻ. Vậy mà giờ đây, tôi lại tự hỏi liệu mình có đang quá ích kỷ khi cảm thấy không vui trước việc chồng giúp đỡ vợ cũ, hay chính ông đã thiếu sót khi không nói rõ chuyện này từ đầu?

Tôi không muốn vì một khoản tiền mà cuộc hôn nhân mới vừa bắt đầu đã xuất hiện khoảng cách. Nhưng tôi cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi thực sự mong nhận được lời khuyên của mọi người. Trong hoàn cảnh của tôi, nên học cách chấp nhận vì tình nghĩa cũ của chồng, hay cần nói rõ quan điểm để hai người thống nhất cách ứng xử và quản lý tiền bạc trong cuộc sống hôn nhân?

Tâm sự của độc giả!