Chồng lập page cho vợ bán hàng online lúc nghỉ sinh, hỗ trợ ship nhiệt tình nhưng hóa ra lại có điều khuất tất

Nghỉ sinh ở cữ chăm con, đây quả thật là quãng thời gian thử thách đối với chị em phụ nữ, nhất là với những ai năng động không quen bị vây quanh bởi 4 bức tường. Hiểu tâm lý này của vợ, anh chồng trong câu chuyện dưới đây đã bày cách cho vợ bán hàng online vừa giúp cô giải khuây lại vừa kiếm thêm thu nhập. Không chỉ vậy, hàng ngày anh luôn tranh thủ thời gian ship hàng giúp. Vậy nhưng khi phát hiện sự thật phía sau thì vợ anh lại "chết sững" không thể tin những gì chồng làm.

Cô vợ kể: "Sau hơn 2 tháng bán hàng online, nay em chính thức đóng trang. Nghĩ mà hận!

Em nghỉ sinh được 3 tháng mà thấy cuồng chân kinh khủng. Tính em trước giờ quen chạy nhảy, tự nhiên phải ở nhà với mấy góc tường đúng thật tù túng. Đành rằng là chăm con nhưng lúc rảnh rỗi, con ngủ mình không ngủ theo được, đứng ngồi mãi cũng chán. Em than vãn với chồng nhiều, hôm ấy đi làm về, chồng hớn hở bảo: 'Có cách cho vợ ở nhà đỡ chán rồi. Bạn anh có nguồn hoa quả nhập khẩu đảm bảo lắm, đang tuyển cộng tác viên bán hàng, ăn phần trăm đó'.

Bài chia sẻ của người vợ.

Nói tới buôn bán em thích mê, không chần chừ em thúc chồng liên lạc gấp. Hôm sau anh còn lập riêng fanpage riêng bán hàng online cho chị đó với mức chiết khấu 30% giá trị đơn hàng. Được cái em cũng có duyên buôn bán, lượng bạn bè tương tác lớn nên dù hoa quả nhập giá cao vút mà vẫn bán tốt. Ngày ít cũng chốt được 5, 6 đơn, nhiều thì 15, 20 đơn tính ra cũng kiếm được 200k – 300k/ ngày, coi như đủ tiền bỉm sữa của con mà lại giết thời gian.



Đặc biệt chồng em rất nhiệt tình ship hàng đỡ vợ. Đi làm thì thôi, về nhà có đơn là xung phong đi lên đường bất kể sớm tối. Vợ chốt đơn, đưa địa chỉ là lão qua chỗ người bạn kia lấy hàng mang đi.

Chị bạn của chồng em tính khá xông xênh, vui vẻ. Lúc rảnh hai chị em chát chít kể chuyện hợp lắm. Thi thoảng chồng em sang đó, chị ấy còn gửi hoa quả về cho em.

Mấy hôm đó vắng khách, ngồi cả ngày có khi chẳng chốt được 1 đơn. Tối ấy cũng vậy, chán em tắt máy nằm ôm con. Đang thiu thiu vào giấc thì điện thoại chồng ting ting báo tin nhắn tới. Lão đang tắm, nhìn thấy tin nhắn gửi tới từ H. (tên chị bạn em vẫn lấy hàng), nghĩ chắc chị ấy nhắn gì chuyện hàng hóa, em liền mở ra xem: 'Nay không có đơn nào để ship hả. Buồn nhỉ'.

Đúng là hỏi han chuyện buôn bán, em nhắn lại: 'Buồn thật'. Không ngờ ngay lập tức bên kia đáp lại: 'Không có đơn hàng là mình không được gặp nhau à? Nghĩ cách khác đi chứ em nhớ anh điên mất. Cả tuần không gặp rồi'.

Em hoa mắt với tin đọc được. Đúng lúc chồng em đi ra, không kiềm chế được, em dí sát điện thoại vào mặt anh ta hỏi. Ban đầu còn chối quanh chối quẩn, sau bị em hỏi dồn, anh ta buộc phải cúi đầu thừa nhận.

Hóa ra gạ em bán hàng online là cả 1 kế hoạch của anh ta với người tình. Anh ta biến em thành cộng tác viên bán hàng cho ả bồ của mình, rồi nhiệt tình đi lấy hàng ship là để được gặp gỡ, hú hí với ả. Bảo sao lần nào anh ta đi giao hàng cũng mất tích tới 10, 11h đêm. Vợ thắc mắc thì viện đủ lý do nào là mệt, ngồi nghỉ uống nước, thực chất là nghỉ với ả kia. Chồng ả đi xuất khẩu lao động nước ngoài, em quá dại khi tin chồng mù quáng. Nghĩ lại thấy nực cười chính bản thân, hơn tháng trời cứ chị chị em em ngọt xớt với bồ của chồng mà không biết.

Từ đó tới giờ anh ta vẫn van xin bảo vì vợ ở cữ, vợ chồng kiêng khem 'thiếu thốn' mới ra ngoài làm bậy nhưng em chẳng tin được. Dù là lý do gì đi nữa thì vợ chửa đẻ, chồng không thương còn ra ngoài ngoại tình là không thể chấp nhận. Có điều, con em vừa sinh lẽ nào đã bắt nó chịu cảnh sống thiếu bố. Đây là lý do duy nhất khiến em do dự chưa quyết định các chị ạ".

Quả thật, đàn ông ngoại tình có muôn vàn cách che giấu nhưng rồi cũng chẳng thể qua được tai mắt của vợ. Bởi phụ nữ luôn tinh tế, mọi sự thay đổi dù nhỏ nhất của người đàn ông cùng mình đầu gối má kề chắc chắn chỉ liếc qua thôi họ sẽ nhận ra ngay lập tức. Vậy nên có ngụy trang hoàn hảo tới cỡ nào thì cuối cùng sự phản bội của các anh sớm muộn cũng bị lột trần. Nhất là khi trái tim người phụ nữ bị tổn thương, họ sẽ khó mà bao dung lại các anh như những ngày đầu. Vì thế đừng bao giờ khiến người vợ hết lòng yêu thương mình phải thất vọng bởi một khi họ muốn buông là các anh sẽ mất họ vĩnh viễn đó.