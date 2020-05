Bất thình lình đến nhà người yêu, thanh niên thấy đôi giày khả nghi bên ngoài cửa rồi "điếng người" với hình ảnh nhạy cảm bên trong

Trong tình yêu và hôn nhân, sự phản bội chính là điều mà bất cứ một ai cũng lo sợ và bị ám ảnh. Khi yêu nhau, ai chẳng muốn hai người cùng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ nỗi buồn, tận hưởng niềm vui. Một khi một trong hai tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào thì gần như mối tình hay cuộc hôn nhân ấy chẳng thể tồn tại được nữa.



Bắt quả tang người mình yêu ngoại tình chắc hẳn sẽ là điều đau đớn bậc nhất đối với bất cứ ai.

Mới đây, một nam thanh niên đã phải chịu đựng điều ấy. Nhà hàng xóm của anh ta đang sửa nhà, ồn ào quá nên phải đến phòng người yêu là mẹ đơn thân xin nghỉ nhờ. Hai người yêu nhau đã lâu, cho rằng đến chẳng cần báo trước. Ai ngờ đâu, đây cũng chính là lúc anh chứng kiến sự việc khiến cả đời chẳng thể quên nổi. Thanh niên sau đó đã nhắn tin cho admin của fanpage lớn bày tỏ nỗi lòng.

"Người yêu em ngoại tình, giờ đang nằm cùng thằng khác ở phòng. Có nên mở cửa vào không hay đợi đồng đội đến ạ".

Bài đăng nhận về 31 nghìn like trên mạng xã hội.

Sau đó, thanh niên này không chịu đựng tiếp nên ập vào phòng. Anh bàng hoàng với những gì diễn ra trước mặt. Người yêu đang có những cảnh "rất nhạy cảm" với trai lạ ngay trên giường.

"Tháng 8 năm nay là tròn 1 năm, cũng suy nghĩ nhiều thứ, cũng bỏ qua mấy lần rồi vì nghĩ sau này. Nó có con riêng, mình thì vẫn trẻ và rồi lên thì thấy cảnh này. Cũng may là cảm ơn bà hàng xóm, hôm nay bà ấy sửa nhà kêu inh ỏi không ngủ được nên định lên phòng nó ngủ để chiều đi làm.

Em vẫn chưa hoàn hồn được, hỏi về thằng kia nó kêu chỉ là bạn. Sau nó khai là cặp kè và 'lên giường' hai lần rồi. Lúc đầu nó bảo hôm nay mới sang thôi, sau đó em cho nói lại thì nó bảo là hai lần", nam thanh niên đau khổ tâm sự.

Hình ảnh bắt quả tang trên giường nhà bạn gái của nam thanh niên.

Đến cửa anh đã thấy một đôi giày lạ.

Theo đó, anh cũng đang giữ điện thoại của người yêu và làm gì tiếp theo thì chưa biết được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn chính là mối quan hệ gần 1 năm của cả hai đã chính thức kết thúc, không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

Thật là một câu chuyện buồn làm sao. Bà mẹ đơn thân đang có người yêu lại nhẫn tâm 'cắm sừng' và có cách hành xử khó chấp nhận. Nam thanh niên vì một lần bất thình lình lên chơi đã chứng kiến cảnh tượng chắc hẳn sẽ gây nỗi ám ảnh cả đời.

Nhiều dân mạng tỏ ra thông cảm cho nam thanh niên bị phụ bạc. Ai cũng khuyên anh nên chia tay sớm, bớt đau khổ bởi mối quan hệ mà bạn gái đã cắm sừng như thế thì chẳng còn gì nữa.

"Bạn nên cảm thấy may mắn rằng mình đã nhìn rõ bộ mặt thật của bạn gái. Bạn có thể chấm dứt được mối quan hệ mà chẳng lăn tăn gì nhiều. Suy cho cùng đó có lẽ là điều tốt cho bạn bởi rõ ràng cô gái đó không xứng đáng với tình yêu đâu. Bạn hãy vui lên và tìm kiếm một cô bạn gái khác xứng vớ mình hơn nhé", một dân mạng bình luận.

"Khi yêu nhau mà nhen nhóm ý định ngoại tình là đã không thể bào chữa được chứ đừng nói đến chuyện bắt quả tang tại trận thế này. Tại sao người ta lại tham lam vậy nhỉ, không biết chung thủy viết thế nào sao. Chia tay thôi thanh niên ơi, như thế này chẳng có gì hối tiếc cả", dân mạng khác viết.

Có lẽ, đây sẽ là vết thương lòng to lớn của nam thanh niên tội nghiệp. Ai khi yêu mà chẳng muốn tìm được người chung tình, săn sóc, yêu thương. Thế nhưng, điều may mắn nhất có lẽ anh nhận ra bạn gái không chung thủy từ sớm. Hi vọng rằng anh chàng sẽ tìm thấy được người con gái khác thật lòng hơn trong tương lai.