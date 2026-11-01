Chồng cũ bỗng dưng đề nghị mua nhà chung cư 5 tỷ cho tôi, chu cấp đầy đủ cho 2 con nhưng yêu cầu kèm theo khiến tôi ngã ngửa

Tôi ly hôn được hai năm. Sau khi chia tay chồng, tôi đưa hai con về sống trong một căn phòng trọ nhỏ. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng dần ổn định. Tôi đi làm, lo tiền học hành, ăn uống cho các con. Chồng cũ vẫn có trách nhiệm chu cấp, nhưng phần lớn thời gian chăm sóc con cái đều do tôi đảm nhận.

Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở vậy cả đời. Tôi còn trẻ, cũng có nhu cầu được yêu thương, được quan tâm và có một người đàn ông bên cạnh để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vì thế, thỉnh thoảng tôi cũng nhận lời đi uống cà phê, ăn tối với người quen do bạn bè giới thiệu. Tôi muốn tìm hiểu một người phù hợp, biết đâu sau này có thể xây dựng một gia đình mới.

Thế nhưng chuyện hẹn hò của tôi chưa bao giờ được trọn vẹn. Cứ mỗi lần tôi ra ngoài gặp ai đó, hai đứa trẻ lại liên tục gọi điện. Khi thì đứa lớn bảo nhớ mẹ, đứa nhỏ khóc đòi mẹ về, khi thì cả hai tranh nhau nói chuyện khiến tôi không thể tập trung vào buổi hẹn. Có lần, người đàn ông đang ngồi đối diện còn chưa kịp gọi món, tôi đã phải đứng dậy về vì con khóc quá nhiều. Dần dần, những người có ý định tìm hiểu tôi cũng tự rút lui.

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Tôi từng nghĩ các con còn nhỏ nên chưa quen với việc mẹ có cuộc sống riêng. Nhưng gần đây, chồng cũ bất ngờ tìm đến tận phòng trọ, đề nghị với tôi một chuyện khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Anh nói có thể mua cho ba mẹ con một căn chung cư khoảng 5 tỷ đồng, đứng ra lo toàn bộ chi phí nuôi dưỡng, học hành cho các con đến năm 18 tuổi. Đổi lại, tôi phải chấp nhận ở vậy, toàn tâm nuôi con. Tôi vẫn có thể yêu đương, gặp gỡ người khác nhưng tuyệt đối không được kết hôn, không được đưa bạn trai về nhà và càng không được để các con phát hiện.

Anh nói khi các con đủ 18 tuổi, anh sẽ lo nốt những khoản cần thiết để chúng tự lập. Lúc ấy, tôi muốn đi bước nữa với ai cũng được, anh không can thiệp.

Tôi hỏi tại sao anh lại đưa ra điều kiện kỳ lạ như vậy? Anh chỉ nói không muốn các con phải chứng kiến cảnh mẹ có người đàn ông khác, không muốn chúng bị xáo trộn tâm lý khi còn quá nhỏ, không muốn con gọi người khác là bố, là dượng.

Căn nhà 5 tỷ là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nếu đồng ý, mẹ con tôi sẽ có nơi ở ổn định, các con được đảm bảo tương lai. Nhưng đổi lại, tôi phải sống thêm nhiều năm trong một giới hạn mà người khác đặt ra. Tôi không biết đó là sự hy sinh vì con hay là một kiểu ràng buộc mà chồng cũ đang dùng tiền để áp đặt lên cuộc đời tôi?