2 tháng không nhận được tiền nuôi con, tôi tìm đến nhà chồng cũ và bị đuổi về: Câu nói của bố mẹ anh khiến tôi chết lặng

Tôi và chồng cũ ly hôn đã hơn 3 năm. Ngày quyết định chia tay, tôi không đòi hỏi nhà cửa hay tài sản gì, chỉ mong anh có trách nhiệm với con. Anh đồng ý mỗi tháng chuyển cho tôi 20 triệu để nuôi con, từ tiền học hành, ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày. Suốt 3 năm qua, anh vẫn đều đặn gửi tiền, chưa từng chậm trễ, nên tôi cũng nghĩ dù vợ chồng không còn tình nghĩa thì ít nhất anh vẫn thương con.

Vậy mà hai tháng gần đây, tài khoản của tôi không nhận được đồng nào. Ban đầu, tôi nghĩ có thể anh bận việc hoặc gặp khó khăn tài chính nên chưa tiện chuyển. Tôi nhắn tin hỏi, gọi điện mấy lần nhưng không thấy anh trả lời. Tin nhắn vẫn gửi đi, điện thoại vẫn đổ chuông rồi tắt, cứ như thể anh đang cố tình tránh mặt tôi.

Tôi bắt đầu sốt ruột vì tiền nuôi con đâu phải chuyện có thể thích thì đưa, không thích thì thôi. Tôi vẫn đi làm, vẫn có thu nhập, nhưng 20 triệu mỗi tháng là khoản anh đã cam kết từ trước. Với lại các con học trường tư, học thêm nhiều môn, tốn kém vô cùng nên không thể không có khoản tiền kia được.

Mấy hôm trước, qua một người quen, tôi mới biết anh đang chuẩn bị cưới vợ mới. Nghe tin ấy, tôi vừa bất ngờ vừa tức giận. Hóa ra anh không phải bận đến mức không thể nghe điện thoại, cũng chẳng phải gặp khó khăn gì không tiện nói với tôi. Anh sắp có gia đình mới nên muốn cắt đứt mọi liên hệ với vợ cũ chăng?

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Tôi chẳng có ý kiến gì về chuyện anh lấy ai. Chúng tôi đã ly hôn, anh có quyền tìm hạnh phúc mới, tôi cũng chưa từng có ý định ngăn cản. Nhưng lấy vợ mới thì liên quan gì đến chuyện nuôi con? Chẳng lẽ cứ bước sang một cuộc hôn nhân khác là anh có thể quên mất đứa con mình đã sinh ra?

Nghĩ càng nhiều, tôi càng bực. Cuối cùng, tôi quyết định tìm đến nhà bố mẹ chồng cũ để hỏi cho ra nhẽ. Tôi nghĩ dù anh có tránh mặt thì ông bà cũng hiểu chuyện, ít nhất sẽ giúp tôi nói với anh, để anh có trách nhiệm với con.

Không ngờ vừa nhắc đến khoản tiền hai tháng chưa gửi, mẹ chồng cũ đã sa sầm mặt mày. Bà cho rằng tôi cố tình đến gây chuyện đúng lúc con trai bà sắp cưới vợ, không muốn để anh yên ổn xây dựng gia đình mới. Bố chồng cũ còn thẳng thừng đuổi tôi về, nói rằng đã ly hôn rồi thì nên biết điều, đừng bám lấy con trai ông bà nữa.

Tôi đứng chết lặng giữa sân. Tôi đến đòi tiền nuôi con, vậy mà trong mắt họ, tôi lại biến thành người đàn bà xấu tính, cố tình dây dưa với chồng cũ. Tôi muốn giải thích rằng từ ngày ly hôn, tôi chưa từng làm phiền anh chuyện riêng tư, cũng chẳng cần biết anh yêu ai, cưới ai. Nhưng nhìn thái độ của ông bà, tôi hiểu có nói thêm cũng vô ích. Tôi nên làm gì để đòi được tiền trợ cấp nuôi con của chồng cũ đây?