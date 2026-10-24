Ly hôn 2 năm, tháng nào tôi cũng nhận 5 triệu tiền nuôi con, đến khi chồng cũ nói chưa từng chuyển khoản, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây hơn hai năm. Nguyên nhân không có gì quá đặc biệt, chỉ là những bất đồng tích tụ lâu ngày, khiến cả hai không còn muốn tiếp tục sống cùng nhau. Sau khi chia tay, con ở với tôi. Tòa xử mỗi tháng anh sẽ phải chu cấp 5 triệu đồng để tôi nuôi con, còn chuyện riêng của hai người thì không ai can thiệp vào cuộc sống của ai nữa.

Tôi không muốn dây dưa với chồng cũ nên cũng chẳng bao giờ hỏi han hay nhắc nhở chuyện tiền bạc. May mắn là suốt hai năm qua, cứ mùng 8 hàng tháng, tài khoản tôi lại nhận được đúng 5 triệu đồng. Tôi mặc định anh đã thực hiện trách nhiệm của mình, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng hai tháng gần đây, tiền không còn chuyển về như trước. Ban đầu tôi nghĩ anh bận hoặc gặp khó khăn tạm thời nên chưa hỏi. Đến tháng thứ hai vẫn không thấy gì, tôi mới chủ động nhắn tin. Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh tỏ ra vô cùng bất ngờ, khẳng định từ trước đến nay anh chưa từng chuyển khoản cho tôi.

Tôi tưởng anh cố tình chối bỏ trách nhiệm nên khá bực mình, hỏi vậy thì tiền suốt hai năm qua từ đâu ra? Anh nói sẽ kiểm tra lại rồi cúp máy. Tôi vừa khó hiểu vừa tức giận, không biết anh đang định giở trò gì.

Sáng nay, anh gọi lại cho tôi. Giọng anh có vẻ trầm xuống, bảo rằng đã hỏi mẹ và kiểm tra lại mọi chuyện. Hóa ra, người chuyển tiền cho mẹ con tôi suốt hai năm qua chính là mẹ chồng cũ.

Tôi thực sự giật mình. Bà vẫn nhận lương hưu vào khoảng mùng 5, mùng 6 hàng tháng, rồi đến mùng 8 lại âm thầm chuyển cho tôi 5 triệu đồng. Bà không nói với tôi, cũng không để con trai biết rõ chuyện này. Hai tháng nay, bà ốm liên miên, tiền lương hưu phải dành cho việc khám bệnh, điều trị và mua thuốc nên không còn khả năng gửi tiền như trước.

Ảnh minh họa

Nghe xong, tôi lặng người. Tôi từng nghĩ mẹ chồng cũ không thích mình, bởi ngày còn chung sống, giữa hai mẹ con cũng có những chuyện chẳng vui vẻ gì. Sau ly hôn, tôi chủ động giữ khoảng cách, ít khi liên lạc vì không muốn những chuyện cũ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và con. Tôi chưa từng nghĩ rằng bà lại là người lặng lẽ dành một phần lương hưu để giúp đỡ hai mẹ con.

Tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, nghe chồng cũ kể bà phải đi viện mấy lần gần đây mà trong lòng nóng như lửa đốt. Tôi muốn về thăm bà ngay, nhưng lại ngại gặp anh. Dù đã ly hôn, giữa chúng tôi vẫn còn những khoảng cách khó nói, những chuyện cũ mà tôi không muốn nhắc lại.

Suốt cả buổi sáng, tôi cứ nghĩ mãi về khoản tiền 5 triệu đồng ấy. Với tôi, đó là tiền nuôi con, nhưng với một người sống bằng lương hưu, lại đang đau ốm, số tiền ấy có thể là khoản bà phải chắt chiu từ những nhu cầu của chính mình. Tôi không biết bà đã âm thầm giúp mẹ con tôi từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao bà chưa từng kể một lời.

Giờ tôi chỉ muốn đến thăm bà, mang theo chút quà và nói một lời cảm ơn tử tế. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải đối diện với chồng cũ thế nào, hay liệu sự xuất hiện của mình lúc này có khiến bà khó xử hay không?