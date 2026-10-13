Chồng cũ bỏ mặc mẹ con tôi suốt 4 năm, giờ đưa 300 triệu đòi đón 2 con về: Tôi nghi anh có âm mưu, nào ngờ sự thật quá nghiệt ngã

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 4 năm. Ngày ấy, anh ta phải lòng một người phụ nữ khác, nhất quyết đòi chia tay dù tôi đã cố gắng níu kéo vì 2 đứa con còn nhỏ. Khi ra tòa, anh ta đồng ý để 2 con gái cho tôi nuôi nhưng tìm đủ lý do để không phải chu cấp. Anh ta nói thu nhập bấp bênh, công việc khó khăn, rồi dần dần cắt đứt liên lạc với mẹ con tôi. Trong khi đó, người phụ nữ kia thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ta, còn tôi phải một mình xoay xở tiền học, tiền ăn và đủ thứ chi phí sinh hoạt cho 3 mẹ con.

4 năm qua, tôi chỉ mong anh ta đừng gây thêm phiền phức, còn 2 con gái cứ lớn lên bình yên bên mẹ là đủ. Vậy mà cách đây ít lâu, anh ta bất ngờ gọi điện, hỏi han các con rồi đề nghị đón hai đứa về ở với mình. Anh ta nói muốn tự tay chăm sóc 2 con trong khoảng một đến hai năm, sau đó sẽ để chúng trở về với tôi. Để tôi yên tâm, anh ta còn hứa đưa trước 300 triệu đồng, coi như khoản hỗ trợ cho mẹ con tôi sau này.

Tôi nghe xong mà chẳng biết nên phản ứng thế nào. Một người cha từng không chịu bỏ ra vài triệu đồng mỗi tháng để nuôi con, giờ lại sẵn sàng đưa một khoản tiền lớn và muốn đón cả 2 đứa trẻ về nhà. Tôi hỏi anh ta có phải người phụ nữ kia không thể sinh con nên muốn nhận lại con ruột hay không, nhưng anh ta chỉ im lặng, nói rằng chuyện đã qua rồi, anh ta không muốn nhắc lại nữa.

Tôi càng nghĩ càng thấy bất an. Tôi sợ anh ta đang có toan tính nào đó, hoặc muốn dùng tiền để đổi lấy quyền nuôi con. 2 đứa trẻ đã quen sống với mẹ, nếu đột nhiên phải chuyển đến một môi trường hoàn toàn khác, tôi không biết chúng sẽ chịu đựng thế nào. Tôi chưa đồng ý, chỉ nói cần thời gian suy nghĩ.

Ảnh minh họa

Vài ngày sau, tôi mới biết sự thật từ một người quen. Chồng cũ vừa phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Bệnh tình tiến triển nhanh, bác sĩ đã cảnh báo tiên lượng rất xấu. Người phụ nữ từng khiến anh ta say mê cũng bắt đầu xa cách, không còn chăm sóc anh ta như trước. Đứng trước khả năng không còn nhiều thời gian, anh ta mới cuống cuồng tìm về những người thân mà chính mình đã bỏ rơi.

Nghe xong, tôi ngồi lặng rất lâu. Tôi không vui mừng trước bệnh tật của anh ta, nhưng cũng không thể lập tức quên những năm tháng mình từng bị bỏ mặc, những lần con hỏi bố đâu mà tôi không biết trả lời thế nào. Tôi thương 2 con vì chúng vẫn yêu bố, vẫn háo hức mỗi khi nghe nhắc đến anh ta, dù người đàn ông ấy đã vắng mặt trong phần lớn tuổi thơ của chúng.

Tôi hiểu có lẽ anh ta đang sợ hãi, đang muốn bù đắp những gì đã mất trước khi quá muộn. Nhưng 2 đứa trẻ không phải món quà để anh ta nhận lại trong những ngày cuối đời, càng không thể trở thành phương thuốc xoa dịu sự hối tiếc của một người cha.

Tôi vẫn chưa biết có nên để các con đến sống cùng bố hay không. Tôi muốn chúng có cơ hội gần gũi với anh ta, nhưng cũng sợ một ngày nào đó, khi các con vừa kịp quen với sự hiện diện của bố, chúng lại phải đối diện với cuộc chia ly đau đớn bội phần.