Người đàn ông tổ chức đám cưới với vợ và tiệc mừng 100 ngày của con với bạn gái cũ trong cùng một ngày, tại cùng nhà hàng

Theo Hongxing News, sự việc xảy ra khoảng ngày 9/10. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tổ chức tiệc cưới với người vợ hiện tại và tiệc mừng 100 ngày tuổi của con với bạn gái cũ tại cùng địa điểm. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi, làm dấy lên nghi vấn người đàn ông có hành vi trùng hôn.

Đại diện nhà hàng tổ chức hai bữa tiệc cho biết, hợp đồng đặt tiệc được ký riêng bởi hai gia đình khác nhau. Trong ngày diễn ra sự việc, hai bên xảy ra tranh chấp khiến nhân viên phải gọi cảnh sát đến giải quyết. Sau đó, các bữa tiệc vẫn được tổ chức xong và nhà hàng đã nhận đủ tiền thanh toán.

Hai sự kiện được tổ chức trong cùng một nhà hàng

Trả lời Hongxing News, Công an phân cục Hồng Kiều thuộc Công an thành phố Lục Bàn Thủy cho biết đã nắm được thông tin và các cơ quan liên quan đang phối hợp xử lý.

Theo thông tin từ kênh chính thức của chính quyền quận Chung Sơn, thành phố Lục Bàn Thủy, người đàn ông họ Ngô và người phụ nữ họ Khổng đã đăng ký kết hôn hợp pháp. Trong khi đó, Ngô và bạn gái cũ họ Lâm có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vì vậy, theo thông tin được cơ quan chức năng cung cấp, trường hợp này không cấu thành tội trùng hôn. Hai bên hiện có tranh chấp kinh tế và nhiều cơ quan đang phối hợp giải quyết.

Luật sư Triệu Lương Thiện, thành viên cấp cao của Công ty Luật Hằng Đạt, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cho biết tội trùng hôn được xác định khi một người đã có vợ hoặc chồng nhưng vẫn kết hôn với người khác, hoặc biết đối phương đã có vợ hoặc chồng mà vẫn kết hôn. Hành vi này có thể bao gồm việc đăng ký kết hôn lần thứ hai hoặc đã có vợ, chồng nhưng vẫn chung sống lâu dài với người khác dưới danh nghĩa vợ chồng.

Theo luật sư, nếu người đàn ông trong vụ việc chỉ đăng ký kết hôn với người vợ hiện tại, còn mối quan hệ với bạn gái cũ chỉ dừng ở việc có con chung và tổ chức tiệc mừng 100 ngày tuổi, đồng thời không có bằng chứng cho thấy hai người chung sống lâu dài dưới danh nghĩa vợ chồng, thì chưa đủ căn cứ xác định hành vi trùng hôn.

Dù vậy, người đàn ông vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ dân sự theo quy định pháp luật Trung Quốc. Với tư cách là cha ruột, người này có trách nhiệm cấp dưỡng cho con. Nếu người vợ hiện tại khởi kiện ly hôn, cô cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi có lỗi của chồng, theo nhận định của luật sư Triệu.

Luật sư Phó Kiến, Giám đốc Công ty Luật Trạch Cận, tỉnh Hà Nam, cũng cho rằng việc người đàn ông có con với bạn gái cũ nhưng không đăng ký kết hôn đồng nghĩa hai người không có quan hệ hôn nhân hợp pháp. Bản thân việc tổ chức tiệc mừng 100 ngày tuổi cho con cũng không đủ để chứng minh họ chung sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng.

Tuy nhiên, luật sư Phó nhận định hành vi này rõ ràng đi ngược lại chuẩn mực đạo đức xã hội. Nếu người vợ hiện tại khởi kiện ly hôn, cô có thể đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của chồng. Người đàn ông đồng thời có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con ngoài hôn nhân, còn tranh chấp kinh tế giữa các bên có thể được giải quyết thông qua thủ tục tố tụng dân sự.