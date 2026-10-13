Tái hôn với người đàn ông kém con trai mình 6 tuổi, nhan sắc cô vợ U70 khiến người ta thốt lên "quá đỉnh"

Ở tuổi 64, bà Ritsuko Kurata đang có cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người chú ý khi người bạn đời kém bà 32 tuổi. Không chỉ vượt qua khoảng cách tuổi tác và những lời dị nghị, bà còn tìm thấy ở cuộc hôn nhân này điều mình từng thiếu trong lần kết hôn đầu: một người chồng sẵn sàng cùng vợ chia sẻ việc nhà.

Mối duyên kì lạ từ 6 năm trước

Câu chuyện của bà bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ tại Tokyo vào tháng 8/2020.

Theo chia sẻ trên blog cá nhân, lần đầu bà Ritsuko gặp người chồng hiện tại là tại một quán cà phê ở Shinjuku. Khi ấy, người đàn ông này vô tình để quên điện thoại. Bà là người nhặt được, ở lại chờ anh quay lại rồi trao trả. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng sau đó, hai người lại tình cờ chạm mặt lần thứ hai trên một chuyến tàu.

Chính lần gặp thứ hai mới giúp họ có cơ hội trò chuyện và trao đổi thông tin liên lạc. Bà Ritsuko từng ví cuộc gặp này như một phép màu bởi giữa rất nhiều người và những toa tàu khác nhau, họ vẫn có thể tình cờ gặp lại nhau. Từ đó, cả hai giữ liên lạc, dần trở nên thân thiết rồi nảy sinh tình cảm.

Đến tháng 9/2020, bà bắt đầu chia sẻ những hình ảnh chụp cùng người bạn đời trên trang cá nhân. Tháng 5/2021, hai người công khai chuyện đính hôn. Ngày 24/12/2022, họ chính thức đăng ký kết hôn. Khi ấy, bà Ritsuko 61 tuổi, còn chồng bà mới 29 tuổi, tức kém vợ 32 tuổi.

Khoảng cách tuổi tác quá lớn nhanh chóng khiến cuộc hôn nhân trở thành chủ đề được bàn tán. Một số người nghi ngờ tình cảm của người chồng trẻ, thậm chí đặt câu hỏi về động cơ phía sau mối quan hệ. Những lời nhận xét ấy từng khiến bà Ritsuko tự ti. Bà lo rằng khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe suy giảm, mình có thể trở thành gánh nặng cho chồng. Đã có lúc bà nghĩ đến chuyện chủ động kết thúc mối quan hệ, nhưng người đàn ông trẻ vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Gia đình hai bên cũng có những phản ứng khác nhau. Bà Ritsuko từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đó và có một người con trai. Con trai bà hiện 39 tuổi, lớn hơn bố dượng 6 tuổi và lại là một trong những người ủng hộ chuyện tình cảm của mẹ. Gia đình con trai cũng từng xuất hiện trong những bức ảnh đi ăn uống, vui chơi cùng vợ chồng bà Ritsuko.

Gia đình 2 bên: Từ cấm đoán gay gắt đến hết mực ủng hộ

Phía gia đình người chồng trẻ ban đầu thận trọng hơn. Bố và chị gái anh không thực sự thoải mái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Mẹ anh phản đối gay gắt hơn vì bà Ritsuko lớn hơn mình 6 tuổi, đồng thời lo con trai sẽ không có con nối dõi. Trước những băn khoăn ấy, người chồng trẻ khẳng định anh vốn không có ý định sinh con, bất kể kết hôn với ai. Theo thời gian, khi chứng kiến cuộc sống ổn định và những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, thái độ của mẹ chồng cũng dần thay đổi.

Điều khiến bà Ritsuko trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại không chỉ nằm ở tình yêu mà còn ở cách hai người cùng chia sẻ cuộc sống. Mỗi ngày, bà thường đảm nhận việc nấu ăn, trong khi chồng phụ trách dọn dẹp và giặt giũ. Đây là điều đặc biệt có ý nghĩa với bà bởi trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bà từng phải quán xuyến phần lớn công việc gia đình.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, bà Ritsuko từng nói rõ rằng mình không muốn tiếp tục một cuộc sống mà mọi việc nhà đều dồn lên vai người phụ nữ. Người chồng trẻ đồng ý với quan điểm đơn giản: ai có thời gian thì người đó làm. Sau một thời gian chung sống, bà nhận ra việc chia sẻ trách nhiệm khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dù được chồng yêu thương và thường ví cuộc sống hiện tại như được "cưng chiều như công chúa", bà Ritsuko không vì thế mà bỏ qua những vấn đề thực tế. Bà hiểu mình sẽ có tuổi trước chồng và sức khỏe chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian. Thay vì mặc định người bạn đời phải chăm sóc mình, bà tiếp tục điều hành công ty mai mối riêng để chủ động tích lũy tài chính.

Bà dự định nếu sau này sức khỏe không còn tốt, mình sẽ thuê người chăm sóc để hạn chế việc trở thành gánh nặng cho chồng. Thậm chí, bà còn hài hước cho rằng bản thân nên để dành một khoản tiền cho anh, phòng trường hợp một ngày nào đó anh muốn tái hôn, bởi nếu không có "vốn", những cô gái trẻ có thể chẳng để ý đến anh.

Câu chuyện của bà Ritsuko vì thế không chỉ gây chú ý bởi khoảng cách 32 tuổi. Đằng sau một cuộc hôn nhân từng bị nghi ngờ lại là cách hai người lựa chọn sống cùng nhau: tôn trọng quyết định của đối phương, chia sẻ trách nhiệm và chủ động chuẩn bị cho tương lai thay vì chỉ dựa vào tình cảm.