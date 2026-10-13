Tôi đưa vợ sắp cưới đi khám và chết lặng khi bác sĩ thông báo: Cách cô ấy xin chuộc lỗi mới thật đáng sợ

Tôi và bạn gái yêu nhau hơn 2 năm, đã đăng ký kết hôn và chọn xong ngày cưới, chụp ảnh cưới và gửi thiệp cho họ hàng, bạn bè hai bên. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp đôi đẹp, công việc ổn định, gia đình hai bên đều ủng hộ. Tôi làm kinh doanh nên thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. 3 tháng gần đây, lịch trình của tôi dày đặc, có khi vừa về nước được vài ngày lại phải bay đi nơi khác.

Tôi biết mình không dành được nhiều thời gian cho người yêu như trước. Mỗi lần về, tôi cố gắng tranh thủ gặp cô ấy, khi thì uống cà phê chừng nửa tiếng, lúc lại ăn với nhau bữa trưa vội vàng rồi ai về việc nấy. Tôi từng áy náy vì để cô ấy một mình chuẩn bị đám cưới, nhưng cô ấy luôn nói không sao, bảo tôi cứ yên tâm làm việc, chuyện cưới xin đã có cô ấy và hai bên gia đình lo liệu. Chính vì thế, tôi càng không có lý do gì để nghi ngờ cô ấy.

Cho đến một buổi chiều, đồng nghiệp của vợ đột nhiên gọi điện cho tôi nói cô ấy đau bụng dữ dội, tái mét mặt mày, đang nằm tạm ở phòng y tế của công ty. Tôi đang có cuộc hẹn với đối tác nhưng lập tức bỏ dở để đưa cô ấy đến bệnh viện. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cô ấy bị đau dạ dày hoặc vấn đề tiêu hóa. Vậy mà sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo cô ấy đã mang thai được khoảng 7 tuần, trách gia đình để bệnh nhân làm việc quá tải, stress nên suýt sẩy thai.

Tôi đứng chết lặng, trong đầu tôi lập tức tính nhẩm thời gian. 3 tháng qua, chúng tôi gần như không có những ngày ở bên nhau trọn vẹn. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi, những bữa ăn vội vàng ấy không thể giải thích cho cái thai đang lớn lên trong bụng cô ấy.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn người con gái ngồi trên giường bệnh, chờ một lời giải thích. Cô ấy khóc, thừa nhận đã phản bội tôi trong một lần liên hoan sinh nhật bạn ở quán bar. Cô ấy chỉ liên tục xin lỗi, nói rằng vì tôi quá bận rộn nên cô ấy cảm thấy cô đơn, yếu lòng. Cô ấy không muốn mất tôi, càng không muốn đám cưới tan vỡ khi mọi thứ đã chuẩn bị gần xong.

Tôi nói muốn hủy hôn. Cô ấy hoảng loạn, níu tay tôi, xin cho mình một cơ hội sửa sai. Điều khiến tôi không thể tin nổi là cô ấy đề nghị bỏ cái thai, sau đó vẫn tổ chức đám cưới như kế hoạch. Cô ấy hứa sẽ bù đắp cho tôi, sẽ làm một người vợ tốt để chuộc lại lỗi lầm.

Tôi nghe mà vừa đau đớn vừa lạnh người. Với cô ấy, dường như chỉ cần giải quyết cái thai và che giấu mọi chuyện thì chúng tôi vẫn có thể trở về cuộc sống cũ. Nhưng điều tôi mất đi đâu chỉ là niềm tin vào một người đã phản bội mình. Tôi còn mất cả sự bình yên khi nghĩ đến tương lai, đến sự tin tưởng vào người vợ của mình.

Tôi không muốn dùng một đám cưới để che đậy sự thật, càng không thể coi việc bỏ thai là cách chuộc lỗi. Đó là chuyện nghiêm trọng liên quan đến chính cơ thể và cuộc đời cô ấy, không phải một cái giá để đổi lấy sự tha thứ của tôi.

Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau chân thành, cùng cố gắng làm việc và vun vén tương lai thì hôn nhân sẽ bền vững. Bây giờ, tôi mới hiểu rằng có những điều một lời xin lỗi không thể đưa trở lại như ban đầu.