Tôi phát hiện bí mật đen tối của bố vợ nhưng nghe lời đề nghị hấp dẫn của ông khiến tôi khó chối từ

Tôi từng nghĩ bố vợ là người đàn ông mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng. Ông sống khá kín tiếng, làm ăn nhiều năm, có một căn nhà lớn và một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong mắt họ hàng, ông là người tháo vát, có khả năng kiếm tiền và luôn biết lo cho gia đình.

Tôi lấy vợ được gần 6 năm. Hai vợ chồng sống riêng, công việc ổn định nhưng chưa dư dả. Bố mẹ vợ cũng chưa bao giờ đòi hỏi con cái phải phụng dưỡng hay đóng góp gì. Vì thế tôi càng không nghĩ một ngày mình lại phát hiện ra một chuyện về ông khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.

Chuyện bắt đầu từ lần tôi sang nhà bố mẹ vợ sửa lại hệ thống camera. Trong lúc kiểm tra chiếc máy tính cũ đặt trong phòng làm việc của ông, tôi vô tình nhìn thấy một thư mục được đặt tên bằng ký hiệu. Tôi vốn không có ý xem, nhưng một vài tài liệu bên trong khiến tôi chú ý.

Đó là những giấy tờ giao dịch từ hơn 10 năm trước.

Tôi nhận ra tên một người từng làm ăn với bố vợ. Người này hiện đã không còn liên lạc với gia đình tôi. Qua những giấy tờ đó, tôi mới biết năm xưa bố vợ từng đứng tên một khoản tiền rất lớn giúp người kia vay vốn. Sau đó khoản tiền không được hoàn trả đầy đủ, còn một phần tài sản được chuyển sang tên bố vợ để “giữ hộ”.

Điều khiến tôi lạnh người là những giấy tờ ấy cho thấy mọi chuyện không đơn giản như một vụ làm ăn thất bại. Có những khoản tiền được chuyển vòng qua nhiều tài khoản, một số giấy tờ được lập lại sau thời điểm giao dịch thực tế. Bố vợ dường như đã biết có vấn đề nhưng vẫn im lặng để giữ tài sản.

Tôi đóng máy tính lại, không hỏi ngay. Nhưng có lẽ ông biết tôi đã nhìn thấy.

Tối hôm đó, ông gọi tôi vào phòng riêng. Tôi nghĩ ông sẽ nổi giận, nhưng ông chỉ ngồi im một lúc rồi nói: “Con đã biết chuyện rồi thì bố cũng không giấu nữa”.

Ông thừa nhận năm xưa mình từng tham gia một thương vụ mà sau này phát sinh tranh chấp cả về tình cảm và tiền bạc. Ông không phủ nhận những giấy tờ tôi nhìn thấy, chỉ nói mọi chuyện đã qua rất lâu và nếu đào lại, rất nhiều người trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Sau đó ông đưa cho tôi một đề nghị.

Ông muốn sang tên cho vợ chồng tôi một căn nhà đang cho thuê, trị giá khoảng vài tỷ đồng. Đổi lại, ông chỉ yêu cầu tôi giữ chuyện này trong phạm vi gia đình, không tìm hiểu thêm và không nhắc lại với bất kỳ ai.

Tôi nghe mà choáng váng.

Số tiền ấy đủ để vợ chồng tôi mua được một căn nhà tử tế, cũng đủ thay đổi cuộc sống của hai đứa trong nhiều năm. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy món quà ấy giống một cái giá hơn là sự giúp đỡ.

Tôi hỏi ông: “Bố cho chúng con căn nhà này để đổi lấy việc con im lặng sao?”.

Ông không trả lời ngay. Một lúc sau, ông chỉ nói: “Bố không muốn con cái phải trả giá cho những chuyện bố từng làm”.

Ảnh minh họa

Tôi mang chuyện ấy về nhà nhưng chưa kể hết với vợ. Không phải vì tôi muốn giấu cô ấy, mà vì tôi chưa biết phải nói thế nào.

Tôi đang đứng trước hai lựa chọn. Một là nhận căn nhà, coi như bố vợ muốn chia tài sản cho con gái khi còn sống và chôn chuyện cũ xuống. Hai là từ chối, yêu cầu ông giải quyết rõ những gì còn tồn tại, dù điều đó có thể khiến gia đình xáo trộn và vợ tôi cũng bị ảnh hưởng.

Điều đáng sợ nhất là tôi không biết bí mật ấy thực sự chỉ dừng ở những gì mình đã nhìn thấy hay phía sau còn một chuyện lớn hơn.

Còn căn nhà bố vợ đưa cho tôi, nói thật, tôi rất muốn nhận. Nhưng nếu một tài sản khiến mình phải đánh đổi sự bình yên trong lòng, có lẽ nó chưa chắc đã là món hời như mình nghĩ.

Tôi đang rất khó xử. Nếu là mọi người, mọi người sẽ nhận căn nhà và giữ kín chuyện quá khứ của bố vợ, hay khuyên ông phải giải quyết mọi chuyện trước khi để lại tài sản cho con cái?