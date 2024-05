"Choáng ngợp" với những cụ bà 78 tuổi vẫn múa cột, 80 tuổi thi ba môn phối hợp, U80 là "bà nội yoga đẹp nhất" với vóc dáng săn chắc

70 tuổi vẫn giành huy chương vàng trong một cuộc thi múa cột chuyên nghiệp

Bà Dai Dali là cựu nhân viên hiệu sách ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bà đã học múa cột kể từ khi nghỉ hưu ở tuổi 64 và trở thành vũ công múa cột lớn tuổi nhất Trung Quốc. Bà rất say mê với bộ môn nghệ thuật này và vẫn thu hút được nhiều khán giả khi thực hiện các động tác khiêu vũ ở độ tuổi gần 80. Bà đã thể hiện tài năng của mình trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV), đại diện cho Trung Quốc trong cuộc thi Asia's Got Talent và được mời biểu diễn trên chương trình thực tế Little Big Shots: Forever Young của đài NBC.



"Đừng để tuổi tác giới hạn chúng ta. Tôi muốn già đi một cách duyên dáng" - đó là phương châm sống của bà Dai.

Múa cột là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp. Nó đòi hỏi mức độ linh hoạt rất cao trong cơ thể con người. Mặc dù có tuổi nhưng bà Dai vẫn học múa cột không chút do dự. Chính "cảm giác bay trên không" đã hấp dẫn bà. Bà Dai đã đến với múa cột như một cách để giữ dáng khi 64 tuổi.



Khi bắt đầu tập luyện, chân, bàn chân, cánh tay, cổ tay thường xuyên bị bầm tím và tím tái, nhưng bà Dai chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Và cuối cùng, các động tác như ép chân, tập eo, tách thân... đều được bà thực hiện hoàn hảo. Và bà trở thành hình mẫu cho các học viên khác học tập.

Một số hình ảnh múa cột của bà Dai Dali

Trên mạng xã hội cũng có một số người chỉ trích rằng bà chọn cách thể dục "gợi cảm" như vậy thật không phù hợp nhưng bà đã bỏ qua những bình luận như vậy. "Khi tôi quay trên cột và thực hiện các động tác yêu thích, tôi cảm thấy mình thật đẹp", bà tâm sự.



Bà Dai thậm chí còn lắp một cây cột dài 2,7 mét trong phòng ngủ của mình ở nhà để luyện tập hằng ngày. Gia đình cũng rất ủng hộ bà. Cháu trai của bà là người hâm mộ trung thành từ khi còn nhỏ.

Trong phần bình luận Douyin của bà Dai có rất nhiều phụ nữ độ tuổi 50 - 60 đã chia sẻ những hình ảnh họ tập nhảy hoặc tập yoga. Họ cho biết đã lấy cảm hứng từ lối sống năng động của bà Dai. Có người thậm chí còn bày tỏ mong muốn được sống như bà - giành huy chương vàng ở tuổi 70.

Gần 80 tuổi vẫn tham gia thi ba môn phối hợp

Đó là bà Cherie Gruenfeld (79 tuổi, sinh sống tại Mỹ). Bà Cherie Gruenfeld từng mắc ung thư nhưng hiện tại vẫn vô cùng khỏe mạnh. Bà dự định tham gia giải thi 3 môn phối hợp vào năm tới khi 80 tuổi.

Bà Cherie Gruenfeld đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi ba môn phối hợp diễn ra vào năm tới. (Ảnh Internet)



Đến năm 1991, bà Gruenfeld khi đó 47 tuổi. Vô tình nhìn thấy thông tin về cuộc thi ba môn phối hợp Ironman được tổ chức ở Kailua-Kona, Hawaii. Cuộc thi bao gồm 3 phần: bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42,1km, bà Gruenfeld quyết định đi thi dù cho thời điểm đó bà không phải là vận động viên bơi lội và cũng như không có nổi 1 chiếc xe đạp.

Để tập luyện, bà xin nghỉ việc 6 tháng, tham gia một câu lạc bộ bơi lội ở địa phương, mua một chiếc xe đạp để tập luyện. Vào tháng 10 năm 1992, bà đã giành giải nhất của cuộc thi ba môn phối hợp. Trong 31 năm tiếp theo, bà Gruenfeld tiếp tục tham gia thêm 28 cuộc thi ba môn phối hợp. "Tôi yêu môn thể thao này và tôi hy vọng có thể trở thành một phần của nó cho đến khi tôi không thể", bà cho biết.

Cụ bà U80 được ca ngợi là "bà nội yoga đẹp nhất" với vóc dáng săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung



Bà Bai Jinqin cũng gây ấn tượng với công chúng bởi vóc dáng săn chắc và ngoại hình trẻ trung.

Bà Bai Jinqin, một phụ nữ 78 tuổi đến từ thành phố Thiên Tân ở Đông Bắc Trung Quốc, cũng gây ấn tượng với công chúng bởi vóc dáng săn chắc và ngoại hình trẻ trung nhờ thói quen tập thể dục kỷ luật từ năm 60 tuổi. Gần hai thập kỷ sau, bà được mọi người đặt cho cái tên thân thương là "bà nội yoga đẹp nhất Trung Quốc".

Nhìn bà Bai Jinqin, ít ai nghĩ rằng trước đây, khi còn trẻ bà đã trải qua nhiều bệnh, trong đó có cả ung thư. Sau khi trải qua 3 ca phẫu thuật, bà mới nhận thấy giá trị của sức khỏe và buộc phải đánh giá lại lối sống của mình. Vì vậy, ở tuổi 60, bà đã tích cực tập luyện và đăng ký tại phòng tập thể dục.

Người già tập thể dục cần lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn và hiệu quả

Những trường hợp người cao tuổi vẫn tham gia các hoạt động thể dục thể thao "nặng" như bà Dai Dali, Bai Jinqin hay Cherie Gruenfeld không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng tuổi tác, chức năng của các cơ quan của con người cũng suy giảm. Vì vậy, cho dù là người chăm thể thao từ trẻ cũng không nên chủ quan. Người có tuổi khi tập luyện bất kì môn thể thao nào cũng cần lưu ý những điều sau:

Ảnh Internet

Khởi động và làm mát cơ: Luôn dành thời gian khởi động trước khi tập và làm mát cơ sau khi tập để tránh chấn thương.



Uống đủ nước: Giữ cơ thể được hydrat hóa đúng cách, uống đủ nước trước, trong và sau khi tập luyện.

Lắng nghe cơ thể: Nếu cảm thấy đau nhức hoặc mệt mỏi không bình thường, nên nghỉ ngơi và không nên ép cơ thể.

Tránh tập luyện khi thời tiết xấu: Như trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Mặc trang phục phù hợp: Trang phục tập luyện thoải mái và giày đúng cỡ để tránh ngã và chấn thương.

Bổ sung dinh dưỡng: Duy trì chế độ ăn cân đối, giàu protein và chất xơ, hạn chế đường và chất béo không lành mạnh.

Lắng nghe chuyên gia: Tham khảo ý kiến của huấn luyện viên hoặc chuyên gia thể dục để có những chỉ dẫn phù hợp, nhất là khi tập luyện tại phòng gym hay lớp tập.

Việc lưu ý những điểm này giúp người già có thể duy trì sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc tập thể dục một cách an toàn.

