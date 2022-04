Chợ Việt hiếm có loại rau rẻ tiền nào vừa giàu sắt vừa dồi dào canxi như loại rau này, chị em ăn đều cả đời không lo thiếu máu, loãng xương

Loại rau rẻ tiền đang chính vụ vừa giàu sắt vừa dồi dào canxi

Đó chính là rau dền! Dù là rau dền đỏ hay rau dền gai, rau dền trắng đi chăng nữa, đây vẫn là loại rau có lượng sắt và canxi không thể xem thường. Rau dền lại không phải dạng hiếm có khó tìm ở nước ta. Hiện tại, loại rau này đang được bày bán khắp chợ với giá chỉ vài nghìn đồng mỗi mớ.

Theo Webmd, dù chỉ là một loại rau ăn hàng ngày, rau dền lại có hàm lượng sắt và canxi vô cùng dồi dào. Đáng nói, đây đều là những thứ mà cơ thể chị em phụ nữ rất cần.

Chứng thiếu máu do thiếu sắt, tình trạng loãng xương ở phụ nữ rất phổ biến. Thậm chí cao hơn rất nhiều lần so với nam giới. Nhất là chị em đã trải qua sinh nở hoặc sau độ tuổi 40, chị em có lối sống ít vận động như dân văn phòng... Bổ sung canxi, sắt đầy đủ sẽ cho chị em làn da hồng hào, xương khớp khỏe mạnh. Do đó, đây là loại rau chị em nên ăn thường xuyên và càng nên tận dụng khi đang chính vụ.

Sắt và canxi chưa phải là điểm nổi bật duy nhất của loại rau này. Rau dền rất giàu protein, với lượng gần gấp đôi so với ngô hoặc gạo. Protein cần thiết để duy trì khối lượng cơ và cung cấp máu trong cơ thể.

Rau dền cũng chứa lượng mangan hàng ngày mà cơ thể cần. Đây là một vi chất dinh dưỡng quan trọng trong một khẩu phần ăn. Mangan đóng một vai trò quan trọng cho hơn 300 phản ứng enzym trong cơ thể, bao gồm các phản ứng miễn dịch, tạo hormone, thậm chí tạo máu và xương.

Chưa hết, rau dền còn rất tốt để phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa, cụ thể là ngăn chặn táo bón. Theo Th.BS Lê Thị Hải (Viện dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam), 100g rau dền có tới 6,2g chất xơ, 3g chất đạm, 6,2g gluxít. Nó không chỉ giàu canxi, sắt mà còn chứa nhiều vitamin C, betacoroten ( tiền vitamin A) giúp tăng miễn dịch, sản xuất collagen làm đẹp da.

Rau dền được Đông y sử dụng để chữa bệnh, tăng sức khỏe theo những cách nào?

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), Đông y ghi nhận rau dền có có vị ngọt, tính lạnh, không độc, có công dụng chữa bỏng, mụn nhọt, bệnh đường hô hấp... Nước ngoài dùng loại rau này để nhuận tràng, trị táo bón là chính.

Theo Đông y, bạn có thể dùng rau dền chữa bệnh theo những cách sau:

- Chữa ho kéo dài, long đờm: Lấy thân và lá cây rau dền gai đem rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước uống sẽ giúp chữa khỏi bệnh nhanh chóng.

- Tăng cường miễn dịch, tăng đề kháng, phòng dịch bệnh lây nhiễm trong mùa hè: Sử dụng rau dền nấu canh hoặc luộc ăn cả nước lẫn cái hàng ngày.

- Viêm họng, đau họng: Lấy thân, lá rau dền gai, cho thêm chút muối, gừng tươi và đem nhai lấy nước nuốt dần sẽ giúp chữa đau, viêm họng.

- Chữa kinh nguyệt không đều: Rau dền gai, bạc thau có hàm lượng bằng nhau. Tất cả rửa sạch, cho vào ấm sắc với 450ml còn 250ml, chia 2 lần uống trong ngày.

- Da nổi mẩn đỏ do tiếp xúc rơm rạ…: Rau dền gai, rau sam, lá hẹ có lượng bằng nhau. Đem giã nát đắp vào chỗ da bị mẩn đỏ.

- Hỗ trợ điều trị sỏi thận: Rễ rau dền gai đem sao vàng, vỏ quả bí đao, kim tiền thảo, mã đề, rễ thiên lý, rễ cỏ tranh, đậu đen có hàm lượng bằng nhau. Cho tất cả vào ấm đổ thêm 500ml nước sắc còn 250ml, chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Một liệu trình kéo dài 10 ngày.

- Bị ong đốt, rắn cắn: Vò nát mấy ngọn rau dền rồi chà xát vào vết thương sẽ giúp giảm đau, tiêu nọc độc nhanh chóng. Đối với trường hợp rắn cắn, sau khi sơ cứu bằng rau dền cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm nhất có thể.

Lưu ý khi ăn rau dền

- Không lạm dụng ăn quá nhiều do rau dền có tính hàn, thanh nhiệt. Nhất là người tỳ vị hư hàn, hay đi phân lỏng.

- Người đang vị tiêu chảy tốt nhất không nên dùng rau dền vì sẽ khiến tình trạng nặng nề hơn.

- Phụ nữ có thai, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh không nên ăn rau dền. Nếu muốn ăn thì phải tham khảo ý kiến bác sĩ để sử dụng hàm lượng hợp lý.

- Không ăn rau dền với tiết canh vì sẽ gây tiêu chảy.

- Không ăn rau dền với thịt ba ba vì rất dễ sinh độc, gây ngộ độc thực phẩm.

https://afamily.vn/cho-viet-hiem-co-loai-rau-re-tien-nao-vua-giau-sat-vua-doi-dao-canxi-nhu-loai-rau-nay-chi-em-an-deu-ca-doi-khong-lo-thieu-mau-loang-xuong-20220419105153674.chn