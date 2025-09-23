Cho con đi học, Phương Oanh chọn balo nhìn thôi cũng thấy sang - xịn - mịn

Mỗi phụ huynh đều mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, kể cả trong những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé như chiếc balo đi học. Với diễn viên Phương Oanh, sự lựa chọn ấy càng được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong loạt hình ảnh đời thường, nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ chú ý khi chọn cho con chiếc balo mini của DAKS KIDS - thương hiệu thời trang đến từ Anh Quốc.

Điểm nhấn nổi bật nhất của mẫu balo này chính là họa tiết House Check trứ danh - biểu tượng mang tính di sản của DAKS. Thiết kế caro thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, đáng yêu đã làm nên dấu ấn riêng biệt. Với gam màu hài hòa, chiếc balo không chỉ đơn thuần là món đồ chứa đựng vật dụng mà còn trở thành một phụ kiện thời trang giúp bé thêm tự tin khi đến lớp, đi chơi cùng bạn bè hay tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Khác với balo thông thường dành cho học sinh lớn, mẫu balo mini này được thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn với vóc dáng của trẻ ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học. Ngăn chính rộng rãi có thể đựng vừa sách vở mỏng, hộp bút, bình nước hay món đồ chơi yêu thích. Ngăn phụ tiện lợi giúp bé phân chia đồ dùng khoa học hơn, dễ dàng lấy ra khi cần. Dây đeo bản to, có thể điều chỉnh linh hoạt, giúp balo ôm gọn vai, không gây cảm giác nặng nề hay ảnh hưởng đến dáng đi của trẻ.

Một trong những yếu tố khiến Phương Oanh "chấm điểm tuyệt đối" cho chiếc balo này chính là chất liệu cao cấp, bền đẹp theo thời gian. Balo được làm từ vải có khả năng chống bám bẩn, dễ lau chùi, giữ cho sản phẩm luôn mới và sạch sẽ. Đường may tinh xảo, form dáng chắc chắn giúp balo không bị xẹp hay biến dạng dù sử dụng thường xuyên. Đây chính là ưu điểm vượt trội để balo không chỉ bền bỉ, mà còn giữ được tính thẩm mỹ - đúng tinh thần "sang - xịn - mịn" mà DAKS KIDS luôn hướng tới.

Việc chọn balo cho con không chỉ đơn thuần là chọn một món đồ dùng học tập. Với chiếc balo này, dường như Phương Oanh còn mong muốn truyền cho con sự chỉn chu, tinh tế trong phong cách sống. Một chiếc balo đẹp, chất lượng chính là bước khởi đầu để bé tự tin hơn khi bước ra ngoài, đồng thời cũng là cách bố mẹ dạy con biết trân trọng, giữ gìn đồ dùng cá nhân. Được biết, mẫu balo này có giá khoảng 800k.

Ở độ tuổi mẫu giáo, trẻ bắt đầu có thói quen tự mang theo đồ dùng khi đến lớp. Lúc này, một chiếc balo phù hợp và chất lượng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích:

- Hỗ trợ sự phát triển thể chất: Balo kém chất lượng, dây đeo không phù hợp dễ khiến trẻ đau vai, cong vẹo cột sống. Ngược lại, balo có thiết kế khoa học sẽ giúp phân bổ trọng lượng hợp lý, bảo vệ khung xương còn non nớt.

- Rèn tính tự lập cho trẻ: Khi có balo riêng, bé sẽ học được cách sắp xếp đồ dùng gọn gàng, mang theo những vật dụng cần thiết cho một ngày đến lớp.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh: Balo từ chất liệu tốt sẽ hạn chế bám bẩn, dễ vệ sinh, tránh vi khuẩn tích tụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

- Khơi gợi hứng thú đi học: Một chiếc balo đẹp, vừa ý sẽ khiến bé háo hức và tự tin hơn khi tới lớp, biến việc đi học thành niềm vui mỗi ngày.

Có thể thấy, lựa chọn balo của Phương Oanh với không chỉ là sự quan tâm đến tính tiện ích, mà còn là sự đầu tư lâu dài cho sức khỏe và phong cách sống của con. Một chiếc balo sang - xịn - mịn, kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và công năng, chắc chắn là người bạn đồng hành lý tưởng của các bé trong những năm tháng đầu đời đến trường.