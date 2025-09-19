HH Đặng Thu Thảo hé lộ ảnh con gái lớn, tiết lộ 1 thói quen chuẩn tiểu thư hào môn

Hoa hậu Đặng Thu Thảo - người đẹp từng được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của showbiz Việt - sau khi lập gia đình đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc của nàng Hậu vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đời thường của cô con gái lớn, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Trong bức ảnh, ái nữ của nàng Hậu đang ngồi chăm chú đọc một quyển sách. Điều gây chú ý là đây không phải truyện tranh thông thường mà là một quyển truyện tiếng Anh dành cho thiếu nhi, có minh họa sinh động. Qua đó có thể thấy, con gái Đặng Thu Thảo đã bắt đầu hình thành thói quen đọc sách bằng ngoại ngữ từ khi còn nhỏ - một thói quen được đánh giá là "chuẩn tiểu thư hào môn".

Là con gái của một Hoa hậu nổi tiếng, lại sinh ra trong gia đình có điều kiện, cuộc sống của cô bé được nhiều người tò mò. Tuy nhiên, thay vì khoe khoang những tiện nghi vật chất xa hoa, Đặng Thu Thảo lại khiến công chúng bất ngờ khi lựa chọn khoảnh khắc giản dị: Con gái đọc sách.

Không cần diện váy áo lộng lẫy, chỉ với hình ảnh say mê đọc truyện tiếng Anh, cô bé đã toát lên vẻ thanh lịch, trí tuệ và đầy cuốn hút. Đây chính là thói quen mà nhiều bậc cha mẹ mong muốn nuôi dưỡng cho con mình nhưng không phải gia đình nào cũng kiên trì thực hiện được.

Việc cho trẻ tiếp xúc với truyện tiếng Anh từ sớm mang lại nhiều lợi ích vượt ngoài mong đợi:

- Phát triển ngôn ngữ tự nhiên: Trẻ nhỏ có khả năng tiếp thu ngôn ngữ mới nhanh chóng, đặc biệt qua hình ảnh và câu chuyện sinh động. Khi đọc truyện tiếng Anh, trẻ vừa học từ vựng, vừa làm quen với ngữ pháp và cách diễn đạt.

- Hình thành thói quen đọc sách: Đọc sách là chìa khóa mở rộng tri thức. Nếu được làm quen từ sớm, trẻ sẽ hình thành thói quen đọc mỗi ngày - một nền tảng vững chắc cho quá trình học tập sau này.

- Nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tư duy logic: Những câu chuyện thiếu nhi thường chứa tình tiết phong phú, nhân vật đa dạng. Khi đọc, trẻ không chỉ rèn luyện khả năng ngôn ngữ mà còn học cách phân tích, suy luận và tưởng tượng.

- Kết hợp giải trí và học tập: Thay vì để trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại hay tivi, đọc truyện tiếng Anh giúp các bé giải trí một cách lành mạnh, đồng thời tiếp thu kiến thức mới.

- Tạo nền tảng hội nhập quốc tế: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếng Anh gần như là "tấm hộ chiếu" quan trọng. Nếu được rèn luyện từ nhỏ, trẻ sẽ tự tin hơn trong học tập, giao tiếp và phát triển sự nghiệp sau này.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi đây là thói quen "chuẩn tiểu thư hào môn". Bởi trong khi một số gia đình thường chú trọng vào quần áo hàng hiệu hay hoạt động giải trí đắt đỏ, thì Đặng Thu Thảo lại đặt nền móng cho con từ những điều tưởng như nhỏ bé: Thói quen đọc sách và học ngoại ngữ.

Điều này cho thấy sự tinh tế trong cách làm mẹ của nàng Hậu. Thay vì chỉ dựa vào điều kiện vật chất, cô hướng con đến tri thức, rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung và nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi. Đây chính là những giá trị bền vững, giúp con gái cô phát triển toàn diện và tự tin tỏa sáng trong tương lai.

Dưới đây là 1 số quyển sách tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ mà bạn có thể tham khảo ngay:

Sách Ehon Phát Triển Tư Duy Cho Bé, Song Ngữ Việt Anh

Nơi mua: Sách Hiểu Minh

Sách song ngữ Cô Bé Lọ Lem

Nơi mua: Tân Việt

Sách Hoàng Tử Bé - bản Song Ngữ Việt - Anh

Nơi mua: Khuê Bán Sách

Truyện Tranh Ngụ Ngôn Dành Cho Thiếu Nhi: Chú Bé Chăn Cừu ( Song Ngữ Anh - Việt)

Nơi mua: Siêu Thị Sách

Khoảnh khắc Đặng Thu Thảo chia sẻ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều phụ huynh. Nó cho thấy rằng, đầu tư cho con không chỉ là về tài chính, mà quan trọng hơn là đầu tư vào tri thức và thói quen sống lành mạnh. Một đứa trẻ có thể sở hữu tủ đồ hiệu, nhưng chính việc yêu thích đọc sách và thông thạo ngoại ngữ mới là "tài sản vô giá" theo suốt cuộc đời.

Với hình ảnh con gái đọc truyện tiếng Anh, Đặng Thu Thảo một lần nữa khẳng định phong cách sống tinh tế, giản dị nhưng đẳng cấp. Và hơn cả, cô đã gửi gắm một thông điệp đẹp: Nuôi dưỡng tri thức mới chính là cách bồi đắp tương lai vững chắc cho con trẻ.