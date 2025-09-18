Hoa hậu Ngọc Hân lọ mọ vào bếp, dùng toàn đồ bình dân mà món nào cũng xinh

Dù đang bầu bí nhưng nàng hậu Ngọc Hân vẫn chăm chỉ vào bếp và chia sẻ về những món ăn đơn giản, công thức làm đẹp mà các mẹ bầu khác có thể dễ dàng học theo. Trong clip chia sẻ của cô, có thể thấy nàng hậu khá mê những món đồ mang tông hồng, họa tiết xinh xẻo. Đáng nói đa phần những món đồ này đều là đồ bình dân mà ai cũng có thể dễ dàng mua theo.

Trong clip trên trang cá nhân, Ngọc Hân đã chia sẻ công thức nấu nước bồ kết chăm sóc tóc, mặt nạ ủ tóc và mặt nạ dưỡng da từ những nguyên liệu thiên nhiên như trứng gà, bồ kết, yến mạch, chuối, cam... Đây đều là những công thức đơn giản, lành tính mà các mẹ bầu khác có thể dễ dàng học theo. Ngọc Hân chia sẻ cô đã áp dụng những tuyệt chiêu này từ khi chưa bầu cho tới bây giờ.

Món đồ giúp Ngọc Hân dễ dàng tạo ra những loại mặt nạ dưỡng tóc nhanh gọn chính là chiếc máy xay cầm tay tông hồng xinh xắn của Meet Juice. Máy xay nhỏ gọn, công suất xay cực lớn, dễ dàng xay hoa quả, đá viên, thực phẩm và thực phẩm đông lạnh.

Để nấu nước gội đầu, Ngọc Hân sử dụng chiếc nồi nhỏ mang tông hồng ngọt ngào, quai cầm bằng gỗ giúp tránh bỏng. Bạn có thể dễ dàng tìm mua nhiều loại nồi nhỏ xinh cũng mang tông hồng tương tự.

Khi cần trộn bột đắp mặt nạ, Ngọc Hân sử dụng 1 chiếc bát sứ họa tiết trái cherry xinh xắn. Đây cũng là mẫu bát trẻ trung, ngọt ngào được nhiều bạn trẻ yêu thích và có thể dễ dàng tìm mua trên nhiều trang thương mại điện tử.

Tới việc đựng trứng gà, Ngọc Hân cũng kỳ công chọn loại rổ hình chú gà xinh xắn, khiến căn bếp trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Với những món đồ khô như hương nhu, bồ kết... Ngọc Hân sử dụng loại hộp đựng trong suốt có thể dễ dàng nhìn thấy định lượng bên trong. Hộp có nhiều dung tích, đi kèm thìa với cơ chế đóng mở dễ dàng mà những bà nội trợ không thể bỏ qua.