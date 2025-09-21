Mai Ngọc sắm quả bóng đặc biệt cho con, muốn bé thông minh thì các mẹ rất nên tham khảo

Trong hình ảnh mới đây chia sẻ trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ thói quen chăm sóc con nhỏ. Dù bận rộn với lịch trình dẫn chương trình và công việc kinh doanh, cô vẫn luôn dành thời gian đưa con đi dạo 2 lần mỗi ngày để bé được hít thở không khí trong lành, vận động và quan sát thế giới xung quanh.

Đặc biệt, hình ảnh còn hé lộ một chi tiết thú vị: Mai Ngọc đã sắm cho con một quả bóng Montessori - món đồ chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại được nhiều chuyên gia giáo dục sớm đánh giá là có tác động tích cực đến sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.

Quả bóng Montessori được thiết kế dựa trên triết lý giáo dục Montessori, tập trung khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng thông qua việc tự khám phá và trải nghiệm. Không giống những quả bóng trơn thông thường, bóng Montessori có cấu trúc gồm nhiều múi vải mềm được may liền, tạo ra nhiều khe và rãnh. Nhờ đó, bé dễ dàng cầm nắm, xoay, lăn hoặc ôm bóng mà không sợ bị trượt tay.

Đây chính là lý do vì sao bóng Montessori thường được khuyến khích cho trẻ từ 3 - 6 tháng tuổi trở lên - giai đoạn bé bắt đầu tập khám phá đôi bàn tay và phối hợp các giác quan. Dưới đây là những vai trò của bóng Montessori đối với sự phát triển của trẻ:

1. Kích thích vận động tinh và thô

Khi cầm, nắm, đẩy hoặc chuyền quả bóng, bé rèn luyện khả năng phối hợp giữa mắt và tay. Các động tác bò theo bóng, đẩy bóng giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động thô, làm mạnh cơ bắp và cải thiện sự nhanh nhẹn.

2. Phát triển giác quan

Quả bóng với nhiều múi vải, màu sắc và chất liệu khác nhau giúp bé tăng cường khả năng cảm nhận bằng xúc giác. Một số loại bóng còn tích hợp chuông nhỏ bên trong, khi lắc phát ra âm thanh, kích thích thính giác và sự chú ý của bé.

3. Khuyến khích sự tập trung và kiên nhẫn

Việc theo dõi và với lấy quả bóng giúp bé rèn khả năng tập trung trong thời gian dài hơn. Quá trình này cũng khuyến khích tính kiên nhẫn và sự tò mò - hai yếu tố quan trọng cho việc học hỏi sau này.

4. Xây dựng sự tự tin

Mỗi lần bé cầm nắm thành công, đẩy bóng đi xa hoặc bò đến lấy được bóng, bé sẽ cảm thấy phấn khích, hình thành sự tự tin vào khả năng của bản thân.

5. Tăng gắn kết giữa bố mẹ và con

Quả bóng Montessori cũng là công cụ tuyệt vời để cha mẹ cùng chơi và tương tác với con. Những trò chơi đơn giản như chuyền bóng qua lại, giấu bóng rồi tìm… giúp bé cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Không phải ngẫu nhiên mà Mai Ngọc - một người nổi tiếng vốn kỹ tính trong việc lựa chọn sản phẩm cho con - lại chọn quả bóng Montessori. Ưu điểm lớn nhất của món đồ chơi này nằm ở sự an toàn và tính giáo dục cao.

- Chất liệu thường là vải mềm, an toàn, không cạnh sắc, phù hợp cho trẻ giai đoạn mọc răng hay thích đưa đồ vật vào miệng.

- Kích thước vừa tay, dễ cầm nắm, hạn chế nguy cơ hóc nghẹn.

- Thiết kế đơn giản nhưng mang lại nhiều hoạt động khám phá, giúp bé học qua chơi thay vì chỉ ngồi yên với màn hình điện thoại hay tivi.

- Đặc biệt, giá thành của một quả bóng Montessori không quá đắt, dễ tìm mua ở các cửa hàng đồ chơi giáo dục sớm, khiến nhiều gia đình yên tâm lựa chọn.

Thay vì chạy theo những món đồ chơi điện tử hiện đại, việc đầu tư cho con những vật dụng nhỏ bé nhưng có tính giáo dục cao như bóng Montessori là lựa chọn thông minh của nhiều phụ huynh. Câu chuyện của MC Mai Ngọc cũng là gợi ý đáng tham khảo cho các mẹ: Hãy tạo cho con môi trường vận động lành mạnh, khuyến khích bé tự khám phá và rèn luyện ngay từ những năm tháng đầu đời.

Một quả bóng nhỏ không chỉ giúp con rèn luyện vận động, phát triển giác quan mà còn ươm mầm sự tự tin và tò mò - những yếu tố quan trọng hình thành nên trí tuệ và cá tính trong tương lai.

Các mẹ nếu đang tìm một món đồ chơi an toàn, hữu ích cho bé thì bóng Montessori chắc chắn là gợi ý không nên bỏ qua.