Nhiều người bước vào hành trình giảm cân, giảm mỡ với một lịch trình ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện đều đặn, nhưng kim bàn cân vẫn "giậm chân tại chỗ". Nguyên nhân có thể đến từ một yếu tố cực kỳ quen thuộc nhưng lại bị xem nhẹ nhất: Thói quen uống nước.

Nước - "Động cơ đốt mỡ" bị lãng quên

Nhiều người lầm tưởng rằng mỡ thừa trong cơ thể chỉ được "đốt cháy" khi chúng ta tập luyện đổ mồ hôi. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ sinh hóa học, quá trình tiêu hao chất béo phức tạp hơn thế rất nhiều.

Khi chất béo được chuyển hóa thành năng lượng, sản phẩm cuối cùng của chuỗi phản ứng này là khí carbon dioxide (CO2) và nước (H2O) - được đào thải ra ngoài qua đường hô hấp, nước tiểu và mồ hôi. Điều đáng nói là mọi bước trong chuỗi phản ứng hóa sinh này đều bắt buộc phải có sự tham gia của nước.

"Nước chính là môi trường dung môi để các phản ứng chuyển hóa diễn ra ổn định. Trong cơ thể chúng ta, các enzyme đóng vai trò là chất xúc tác cho quá trình phân hủy chất béo. Tuy nhiên, các enzyme này chỉ hoạt động tích cực nhất khi cơ thể có đủ nước. Nếu cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, hoạt tính của enzyme sẽ giảm mạnh, tốc độ trao đổi chất chậm lại và mỡ thừa sẽ bị 'kẹt' lại", trích cuốn sách Hiểu hết về dinh dưỡng.

Khi cơ thể "khát", mỡ sẽ "đứng yên"

Khi bạn uống không đủ nước, cơ thể sẽ lập tức kích hoạt "chế độ tiết kiệm năng lượng". Đây là một cơ chế tự bảo vệ từ thời tiến hóa của loài người: Khi nhận thấy nguồn nước thiếu hụt, cơ thể sẽ chủ động hạ thấp mức tiêu hao năng lượng để sinh tồn.

Hệ quả là dù bạn ăn rất ít, tập rất nhiều, nhưng vì cơ thể đã giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) để bảo toàn năng lượng, tốc độ giảm cân của bạn sẽ bị trì trệ, thậm chí càng giảm càng chậm. Uống thiếu nước đồng nghĩa với việc bạn không cung cấp đủ "dung môi kích hoạt" để mồi lửa cho lò luyện mỡ hoạt động.

5 lợi ích vàng của việc uống đủ nước trong giai đoạn siết mỡ

Việc bổ sung nước đúng và đủ không chỉ đơn thuần là để giải khát, mà còn mang lại những lợi ích vượt trội giúp bạn lấy lại vóc dáng nhanh chóng:

Tăng tốc độ đốt mỡ: Cung cấp đầy đủ nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng phân hủy chất béo diễn ra trơn tru.

Thúc đẩy đào thải độc tố: Giúp hệ đường ruột và thận làm việc hiệu quả, nhanh chóng tống khứ các chất cặn bã và phế phẩm của quá trình chuyển hóa ra ngoài.

Đập tan "cơn đói giả": Trung khu thần kinh điều khiển cảm giác đói và khát nằm rất gần nhau trong não bộ. Đôi khi cơ thể bạn chỉ đang khát, nhưng não lại phát tín hiệu "thèm ăn". Uống một cốc nước lúc này sẽ giúp bạn kiểm tra chính xác và hạn chế ăn vặt quá đà.

Tăng cường trao đổi chất: Nghiên cứu cho thấy uống nước (đặc biệt là nước lọc ở nhiệt độ phòng hoặc nước mát) có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất tăng tạm thời từ 24% đến 30% trong vòng vài giờ sau đó.

Đánh bay tình trạng "tích nước, phù nề": Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng khi bạn uống quá ít nước, cơ thể sẽ có xu hướng "găm" nước lại trong các tế bào để dự trữ, gây ra hiện tượng sưng phù, nặng nề. Uống đủ nước sẽ ra lệnh cho cơ thể xả lượng nước thừa này đi.

Lời khuyên từ chuyên gia: Hãy biến việc uống nước thành bước khởi đầu bắt buộc trong thực đơn giảm cân của bạn. Đừng đợi đến khi khát mới uống, hãy chủ động bổ sung nước đều đặn từng ngụm nhỏ trong ngày để "guồng máy" đốt mỡ luôn được vận hành ở trạng thái tối ưu nhất.