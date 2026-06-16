Trong những năm gần đây, trào lưu sử dụng “thuốc giảm cân” (thường được biết đến là các loại thuốc tiêm hỗ trợ giảm béo) đã trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Thế nhưng, liệu có cách nào để giảm cân và hạ thấp tỷ lệ mỡ thừa mà không cần can thiệp y tế hay tiêm?

Theo chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa Nội tiết và Chuyển hóa Thái Minh Kiệt (Tsai Ming-chieh) trên trang Tvbs, một nghiên cứu mới nhất được đăng tải trên tạp chí y khoa danh tiếng JAMA đã đưa ra lời giải. Chỉ cần kiên trì duy trì 4 thói quen sinh hoạt tưởng chừng đơn giản, bạn hoàn toàn có thể cải thiện hội chứng chuyển hóa, thu nhỏ vòng eo và giảm cân bền vững. Điều đáng kinh ngạc là ngay cả sau khi kết thúc chương trình nghiên cứu 18 tháng, các đối tượng vẫn giữ được kết quả khả quan, khiến cộng đồng mạng ví von đây chính là “phiên bản thuốc giảm cân tự nhiên”.

Hội chứng chuyển hóa: Hơn cả sự thừa cân, cứ 4 người thì có 1 người mắc phải

Nhiều người lầm tưởng rằng cơ thể chỉ đang phát tín hiệu béo phì khi vòng bụng lớn dần hoặc cân nặng tăng lên. Thực tế, đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của hội chứng chuyển hóa.

Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Y tế Quốc gia cho thấy, trong nhóm đối tượng từ 20 đến 64 tuổi, cứ 4 người thì có 1 người đáp ứng các tiêu chuẩn của hội chứng chuyển hóa. Khi vòng eo quá khổ đi kèm với lượng đường trong máu cao, huyết áp tăng hoặc rối loạn mỡ máu, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời đẩy cao khả năng bị tiểu đường trong tương lai. Đây chính là lý do các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống ngay từ sớm.

Thói quen 1: Ưu tiên ăn rau xanh trong mỗi bữa ăn

Nghiên cứu chỉ ra rằng, thay vì ép bản thân nhịn ăn khổ sở, bạn hãy bắt đầu bằng việc tăng cường lượng rau xanh trong khẩu phần. Bằng cách học cách chọn lựa nguyên liệu, chế biến đơn giản và duy trì thói quen luôn có rau trong mỗi bữa ăn, hàm lượng chất xơ dồi dào sẽ giúp bạn no lâu hơn, đồng thời ổn định đường huyết và hạn chế nguy cơ ăn quá độ. Khi chế độ ăn uống trở nên cân bằng, việc kiểm soát calo sẽ trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Thói quen 2: Đi bộ nhanh mỗi ngày để đốt cháy mỡ thừa

Nhiều người thường mặc định giảm cân phải đi kèm với tập luyện cường độ cao, nhưng bí quyết thực sự nằm ở sự vận động đều đặn. Những người tham gia nghiên cứu đã tăng cường mức độ hoạt động bằng cách đi bộ hoặc đi bộ nhanh, với trung bình hơn 5.000 bước mỗi ngày, tích lũy khoảng hai giờ vận động cường độ trung bình mỗi tuần.

Phương pháp này có rào cản tham gia thấp và dễ duy trì lâu dài. Đối với dân văn phòng thường xuyên ngồi yên một chỗ, việc đi bộ thêm một trạm xe buýt hoặc tản bộ 20 phút sau bữa ăn thường mang lại hiệu quả thực tế hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng mới đến phòng gym.

Thói quen 3: Tập trung ăn uống, tránh mất kiểm soát

Thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại khiến não bộ không kịp tiếp nhận tín hiệu no của cơ thể. Nghiên cứu khuyến khích thực hành “nhận thức cảm giác”: chú tâm cảm nhận hương thơm, kết cấu và hương vị của thực phẩm, đồng thời lắng nghe sự thoải mái của cơ thể sau khi vận động. Khi học cách tập trung vào hiện tại, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được mình đang thực sự đói hay chỉ là ăn theo thói quen. Thay đổi nhỏ này giúp giảm thiểu việc nạp dư thừa calo mà bản thân không hề hay biết.

Thói quen 4: Quản lý cảm xúc để chặn đứng tình trạng “béo do áp lực”

Không ít người tăng cân không phải vì đói, mà vì căng thẳng, lo âu hoặc tâm trạng tồi tệ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mỗi khi có cơn thèm ăn trỗi dậy, hãy dành ra vài phút để dừng lại và quan sát xem cảm xúc của mình đang từ đâu tới. Việc học cách nhận diện và giải tỏa áp lực đúng cách giúp chúng ta không còn tìm đến thức ăn như một lối thoát duy nhất. Đây là chìa khóa then chốt mà nhiều người giảm cân thành công thường bỏ qua.

Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn thiết lập một lối sống khoa học và khỏe mạnh hơn! Bạn có đang duy trì thói quen nào trong số 4 điều trên không?