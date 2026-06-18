Một chàng trai 26 tuổi, họ Cao ở Thành Đô (Trung Quốc) đã suýt phải trả giá bằng mạng sống vì muốn giảm cân nhanh. Anh là nhân viên văn phòng, phải ngồi nhiều lại hay uống rượu bia nên vòng hai rất lớn. Trước đây, không ít người khuyên anh Cao nên tập thể dục thể thao để cải thiện ngoại hình, chăm sóc sức khỏe nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Cho tới gần đây, vì có cảm tình với một nữ nhân viên thực tập rất xinh đẹp nên anh mới hạ quyết tâm giảm cân.

Nhân dịp cuối tuần, anh Cao tới trung tâm thể hình gần nhà để đăng ký và tập thử khoảng 1 tiếng. Theo lời anh kể, anh khá ngạc nhiên vì cơ thể mình dẻo dai, mạnh mẽ dù bình thường rất lười vận động. Nhân lúc khí thế giảm cân đang lên cao, ngay ngày hôm sau anh đã chạy bộ hơn 30 phút, sau đó tập thêm 200 cái squat liên tục.

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Khi trở về nhà, cơ thể anh Cao đau nhức tới mức đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng do mình lâu không vận động mạnh, ai khi mới tập cũng gặp phải tình trạng này nên không quá để tâm.

Đến tối muộn, vùng bụng bất ngờ đau thắt dữ dội và đi tiểu ra nước tiểu màu đỏ sẫm. Lúc này, anh mới hoảng hốt tự bắt taxi tới bệnh viện. Khi tới nơi, các bác sĩ kiểm tra và lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu vì tình trạng đã chuyển biến rất nặng.

Bác sĩ He Qinglian, Phó trưởng khoa Thận học của Bệnh viện nhân dân số 2 Thành Đô (Trung Quốc) kể lại: “Bệnh nhân còn rất trẻ, bị hội chứng tiêu cơ vân cấp dẫn tới suy thận cấp, gan bị tổn thương. Cụ thể, kết quả kiểm tra nồng độ transaminase và kinase trong máu cao đến mức đáng báo động. Chỉ số creatinine của bệnh nhân đạt 220 μmol/L trong khi giá trị bình thường ở nam giới trưởng thành là 53 tới 106 μmol/L. Nồng độ này quá cao có thể dễ gây hoại tử ống thận, suy thận. Xét nghiệm nước tiểu chứa nhiều hồng cầu và protein”.

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Cơ chế tàn phá nội tạng từ việc tập luyện quá sức đột ngột

Theo giải thích của bác sĩ He Qinglian, tiêu cơ vân hay ly giải cơ vân là một hội chứng nguy hiểm. Nó chỉ tình trạng các tế bào cơ vân bị tổn thương và hủy hoại, dẫn đến giải phóng một loạt các chất trong tế bào cơ vào máu bao gồm kali, acid uric, myoglobin, acid lactic, và các enzyme như CPK, AST, ALT. Từ đó, hội chứng này gây rối loạn nước điện giải, toan chuyển hóa, sốc, tăng kali máu, hội chứng khoang hoặc làm tắc ống thận gây suy thận cấp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Triệu chứng chính của tiêu cơ vân là đau cơ và nước tiểu có màu nâu hoặc đỏ, sau đó chuyển sang ít nước tiểu dần hoặc không có nước tiểu. Nguyên nhân gây bệnh bao gồm chấn thương, bị bỏng quá rộng, điện giật, sét đánh, tắc động mạch cấp tính, nhiễm toan ceton hoặc nhiễm độc cấp, vận động mạnh đột ngột hoặc quá sức liên tục....

Trường hợp của anh Cao chính là do luyện tập cường độ cao một cách đột ngột sau rất nhiều năm không tập thể dục thể thao và lười vận động. Vì sai lầm cho rằng khi giảm cân nên vận động càng mạnh, càng dồn dập càng tốt, anh đã vô tình đẩy cơ thể mình vào nguy hiểm.

Bác sĩ He Qinglian phân tích sâu hơn về cơ chế tập luyện quá sức gây tổn thương nội tạng như sau: “Khi đột nhiên vận động, cơ thể chưa kịp thích nghi đã bị quá tải bởi cường độ quá cao dẫn tới chấn thương cơ. Điều này khiến các tế bào cơ bị phá vỡ và giải phóng một loại protein là myoglobin vào máu.

Khi myoglobin được giải phóng với số lượng lớn, thận không thể nhanh chóng thanh lọc máu và bài tiết ra ngoài qua đường tiểu nên nước tiểu mới có màu đỏ như máu. Đồng thời, nó cũng gây ra tắc ống thận, suy thận và tổn thương gan cùng nhiều rối loạn khác”.

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May mắn là anh Cao đến bệnh viện kịp thời nên đã được điều trị hiệu quả, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng trong gang tấc. Sau 2 ngày nằm trong phòng cấp cứu, anh được chuyển tới Khoa Điều trị tích cực thêm 7 ngày.

Bước qua ranh giới sinh tử, chàng trai trẻ cho biết mình vô cùng hối hận và mong mọi người lấy mình làm bài học, không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự. Bản thân anh cũng sẽ cố gắng kiểm soát chế độ ăn uống, vận động đúng cách để giảm cân lành mạnh trong tương lai.

Nguồn và ảnh: QQ, iFeng, Good Morning Health