Không cần đến phòng gym, không phải chạy bộ ngoài trời, chỉ với một chiếc vòng lắc được quảng cáo là "đốt mỡ thần tốc", nhiều phụ nữ đang dành hàng chục phút, thậm chí hàng giờ mỗi ngày để siết eo ngay tại nhà.

Tuy nhiên, phía sau trào lưu giảm cân tưởng chừng vô hại ấy là những nguy cơ sức khỏe không phải ai cũng lường trước. Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp phụ nữ bị vỡ lách, sốc mất máu sau khi tập vòng lắc giảm eo.

Nhập viện trong tình trạng sốc vì một bài tập quen thuộc

Theo thông tin từ bệnh viện, chỉ trong thời gian ngắn, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 3 nữ bệnh nhân từ 30 đến 50 tuổi. Điểm chung là tất cả đều được đưa tới viện trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng. Kết quả chụp CT cho thấy các bệnh nhân đều bị tổn thương, vỡ lách và có lượng máu lớn tích tụ trong ổ bụng.

May mắn, nhờ được phẫu thuật cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy họ đều sử dụng những loại vòng lắc giảm eo đang thịnh hành trên mạng, có trọng lượng lớn và thường tập với cường độ cao ngay sau bữa ăn.

"Thần khí" giảm cân có thể trở thành "hung khí" nếu dùng sai cách

Nhiều người cho rằng vòng lắc chỉ tác động vào phần mỡ bụng bên ngoài nên khá an toàn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này không hoàn toàn đúng.

Lách nằm ở vùng bụng trên bên trái, được che chắn bởi xương sườn và cơ. Dù được bảo vệ tương đối tốt, đây vẫn là cơ quan dễ tổn thương khi phải chịu các lực va đập lặp đi lặp lại.

Đặc biệt, lách là cơ quan chứa nhiều mạch máu nhưng lại có ít lớp mỡ đệm bao quanh. Khi vòng lắc liên tục tác động vào vùng hạ sườn, các chấn động có thể truyền sâu vào bên trong, gây tổn thương nhu mô lách.

Nguy cơ càng tăng cao đối với những loại vòng lắc nặng từ 2-3kg hoặc được thiết kế thêm các gờ nổi, hạt massage cứng. Những sản phẩm này thường được quảng cáo là giúp "đốt mỡ nhanh hơn", "massage sâu hơn", nhưng thực tế lại làm gia tăng áp lực lên thành bụng và các cơ quan nội tạng.

Theo bác sĩ, diện tích tiếp xúc càng nhỏ thì áp lực tác động càng lớn. Vì vậy, những điểm nhô cứng trên vòng lắc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ chấn thương.

Nỗi ám ảnh giảm cân cấp tốc của nhiều phụ nữ

Những năm gần đây, cùng với áp lực về ngoại hình, hàng loạt sản phẩm giảm cân "tại nhà" liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Trong đó, vòng lắc giảm eo được nhiều người xem là giải pháp đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện.

Không ít phụ nữ tin rằng tập càng lâu, vòng càng nặng thì hiệu quả giảm mỡ càng cao. Thậm chí, nhiều người chấp nhận cảm giác đau bầm tím vùng bụng vì cho rằng đó là dấu hiệu mỡ đang được "đánh tan".

Các chuyên gia cảnh báo đây là quan niệm hết sức nguy hiểm.

Việc cố gắng tập luyện quá sức, sử dụng dụng cụ không phù hợp hoặc bỏ qua các tín hiệu cảnh báo từ cơ thể có thể khiến một bài tập thể dục thông thường trở thành nguyên nhân dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Những ai không nên tập vòng lắc?

Theo các bác sĩ, vòng lắc không phải là môn thể thao phù hợp với tất cả mọi người.

Những người có lách to, bệnh thận đa nang, chỉ còn một bên thận hoặc các bệnh lý gây rối loạn đông máu cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ tổn thương nội tạng và xuất huyết cao hơn người bình thường.

Bên cạnh đó, người bị thoát vị đĩa đệm, đau cột sống thắt lưng, loãng xương hoặc các bệnh lý cơ xương khớp cũng có thể gặp biến chứng khi thực hiện các động tác xoay vặn liên tục.

Phụ nữ mang thai được khuyến cáo không nên tập vòng lắc dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, phụ nữ mới sinh còn tình trạng tách cơ bụng, suy yếu cơ sàn chậu, người vừa phẫu thuật ổ bụng hoặc mắc bệnh tim mạch nặng cũng nên tránh các bài tập có cường độ va đập cao.

Đừng tin lời quảng cáo "càng đau càng hiệu quả"

Các chuyên gia cho rằng nếu vẫn muốn tập vòng lắc, người dân nên lựa chọn các sản phẩm nhẹ, phù hợp với thể trạng, ưu tiên loại có trọng lượng dưới 1kg.

Thời điểm tập cũng rất quan trọng. Việc vận động mạnh ngay sau khi ăn no có thể làm tăng áp lực trong ổ bụng và làm tăng nguy cơ chấn thương nội tạng.

Thay vì tập liên tục trong thời gian dài, người tập nên chia thành nhiều đợt ngắn, mỗi lần khoảng 10-15 phút rồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục.

Đáng lo ngại là các dấu hiệu ban đầu của tổn thương lách thường khá giống cảm giác đau cơ thông thường sau vận động nên rất dễ bị bỏ qua.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện tình trạng đau vùng bụng trên bên trái kéo dài, đau dữ dội không giảm, kèm theo vã mồ hôi, buồn nôn, nôn ói, mệt lả hoặc đau lan khắp ổ bụng sau khi tập luyện, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Giảm cân là nhu cầu chính đáng, nhưng việc chạy theo những lời quảng cáo về các phương pháp "đốt mỡ thần tốc" mà bỏ qua các nguyên tắc an toàn có thể khiến cái giá phải trả không chỉ là vài vết bầm tím, mà còn là những tổn thương nội tạng nguy hiểm đến tính mạng.