Châu Tấn giữ dáng thon gọn suốt 30 năm nhờ 1 mẹo ăn uống gói gọn 3 từ, giúp mỹ nhân 52 tuổi trẻ mãi, giảm cân không cần ăn kiêng

Châu Tấn, 51 tuổi, đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 30 năm. Cô không chỉ là nữ diễn viên đầu tiên giành được "Tam vương miện" của giải Kim Mã, giải Điện ảnh Hồng Kông và giải Kim Kê, mà còn duy trì được vóc dáng thon gọn và cân đối đáng kinh ngạc.

Gần đây, Châu Tấn đã chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng của mình trên mạng xã hội, điều đáng ngạc nhiên là không liên quan đến tập luyện cường độ cao hay chế độ ăn kiêng đặc biệt, chỉ đơn giản là "ăn chậm lại". Chuyên gia dinh dưỡng Trần Kiến Minh (làm việc tại Trung Quốc) chỉ ra rằng, phương pháp này có cơ sở khoa học và giải thích thêm 3 lợi ích chính của việc ăn chậm.

Dành 1 giờ để ăn 1 bữa

Châu Tấn tiết lộ, cô có thói quen ăn chậm khoảng 1 tiếng đồng hồ, bởi vì ăn quá nhanh dễ dẫn đến việc ăn nhiều hơn mà không nhận ra. Ăn chậm không chỉ giúp cô thỏa mãn cơn đói mà còn giúp cô dễ dàng kiểm soát khẩu phần ăn.

Bên cạnh việc ăn chậm lại, Châu Tấn cũng lên kế hoạch ăn những món yêu thích vào bữa sáng. Sau khi thỏa mãn vị giác, các bữa ăn tiếp theo của cô tương đối nhẹ nhàng, chẳng hạn các loại thực phẩm ít calo như dưa chuột. Tuy nhiên, Châu Tấn cũng nhấn mạnh việc kiểm soát chế độ ăn uống của cô chủ yếu được điều chỉnh trong giờ làm việc để đáp ứng yêu cầu của vai diễn. Và cô không cố tình hạn chế chế độ ăn uống quá mức trong cuộc sống hàng ngày.

Nhai kỹ từng miếng ăn

Châu Tấn chia sẻ, cô cố gắng nhai kỹ thức ăn hơn. Khi được hỏi liệu có đặt mục tiêu "nhai 30 lần mỗi miếng rồi mới nuốt" hay không, cô ấy cười và nói rằng mình không đếm cụ thể số lần nhai. Điều quan trọng là phải nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt. Cô ấy tin rằng ăn quá nhanh dễ gây đầy hơi hoặc khó chịu ở dạ dày, trong khi nhai chậm giúp toàn bộ quá trình ăn uống thoải mái hơn và ít gây gánh nặng cho cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Kiến Minh cho rằng, phương pháp "ăn chậm và chia nhỏ miếng ăn" của Châu Tấn có cơ sở khoa học. Tuy nhiên không nên hiểu theo kiểu thần thoại "phải nhai 30 lần mỗi miếng mới giảm cân được".

BS Trần Kiến Minh chỉ ra rằng, lợi ích lớn nhất của việc ăn chậm là nó cho cơ thể thời gian nhận được tín hiệu no. Nhiều người ăn quá nhanh không phải vì họ thực sự đói, mà vì não bộ của họ chưa kịp nhận được thông điệp "Tôi đã ăn đủ rồi", dẫn đến việc họ ăn thêm nửa bát cơm, vài miếng thịt và vài miếng tráng miệng. Theo thời gian, điều này dễ dẫn đến việc nạp quá nhiều calo.

3 lợi ích chính của việc nhai đối với sức khỏe

Zeng Jianming giải thích thêm rằng việc nhai lâu có một số lợi ích:

Khi thức ăn được nhai kỹ, gánh nặng lên dạ dày và ruột sẽ tương đối nhỏ, do đó ít có khả năng gây đầy hơi, khó chịu ở dạ dày hoặc khó tiêu sau khi ăn.

Khi ăn chậm hơn, bạn sẽ dễ cảm thấy "vừa đủ" trong bữa ăn hơn là ăn đến khi "no căng bụng".

Ăn chậm giúp bạn chú ý hơn đến bữa ăn của mình và dễ dàng nhận biết liệu bạn thực sự đói hay chỉ đang thèm ăn, căng thẳng, hay đơn giản là muốn ăn bất cứ khi nào bạn nhìn thấy nó.

Việc nhai mỗi miếng 30 lần chỉ nên là lời nhắc nhở, chứ không phải là áp lực.

Chuyên gia cho rằng quy tắc "30 lần nhai mỗi miếng" nên được xem như một lời nhắc nhở, chứ không phải là áp lực. Các loại thực phẩm như rau, thịt và ngũ cốc nguyên hạt đương nhiên cần nhai nhiều hơn. Tuy nhiên, đậu phụ, trứng hấp, cháo và súp không nhất thiết phải nhai đến 30 lần. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không nên ăn ngấu nghiến hoặc ăn hết mà không nhận ra trong khi đang lướt điện thoại.

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