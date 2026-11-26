Tôi và vợ cũ đã ly hôn được 7 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài hơn một năm, nhưng những mâu thuẫn về tiền bạc, chuyện chăm sóc bố mẹ hai bên và đặc biệt là thái độ không hòa hợp giữa mẹ tôi với con dâu đã khiến mọi thứ ngày càng căng thẳng. Chúng tôi từng cố gắng hàn gắn, nhưng sau ba tháng ly thân, cuối cùng vẫn quyết định đường ai nấy đi.

Sau này, tôi lập gia đình mới và có một cậu con trai 2 tuổi. Cuộc sống hiện tại khá yên ổn, tôi cũng gần như không còn liên lạc với người cũ. Vì vậy, trước chuyến công tác về quê cô ấy tuần trước, tôi không hề nghĩ mình sẽ gặp lại. Vợ tôi còn dặn dò đừng tìm gặp người cũ, tôi đã ôm vợ và khẳng định chuyện quá khứ không còn liên quan gì đến mình.

Không ngờ sau khi ký hợp đồng với đối tác, họ dẫn tôi đến một quán phở khá nổi tiếng. Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy vợ cũ đang mặc tạp dề, tất bật phục vụ khách rồi rửa bát phía sau. Cô ấy cũng nhận ra tôi, nhưng chỉ bối rối cúi đầu, vội vàng tránh vào trong.

Ảnh minh họa

Nhìn dáng vẻ ấy, tôi không khỏi chạnh lòng. Người phụ nữ từng có phần kiêu hãnh, tự tin ngày trước giờ trông vất vả hơn rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của cô ấy đã gặp không ít khó khăn nên sau bữa ăn, tôi tìm lại số tài khoản cũ và chuyển 20 triệu đồng, coi như giúp đỡ một người từng là vợ mình.

Cô ấy chạy ra cảm ơn, còn xin kết bạn Zalo lại. Tôi không nghĩ nhiều, cho rằng đó chỉ là một việc tử tế bình thường.

Nhưng từ hôm ấy, cô ấy liên tục nhắn tin cho tôi. Ban đầu là hỏi han ăn uống, công việc, sau đó dần nhắc lại những kỷ niệm cũ và nói rằng vẫn còn tình cảm, muốn chúng tôi có cơ hội quay lại. Tôi đã nói rõ mình có gia đình, không muốn liên lạc thêm, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục.

Tôi tưởng mình đã xử lý ổn thỏa, cho đến khi vợ phát hiện những tin nhắn ấy. Hôm qua, người cũ còn gửi ảnh và hỏi tôi có nhớ cô ấy không. Vợ tôi đọc được, nổi giận, không chịu nghe giải thích rồi bế con về ngoại, thậm chí đòi ly hôn.

Tôi thật sự bực bội. Tôi giúp người cũ vì thương hoàn cảnh, chứ chưa từng có ý định phản bội vợ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi đã quá chủ quan khi cho rằng chỉ cần mình không có ý gì thì mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng đến gia đình.

Giờ tôi không biết phải làm sao để vợ tin mình. Tôi chỉ muốn giúp một người từng khó khăn, nhưng lại khiến người đang ở bên mình cảm thấy bị tổn thương. Có lẽ, lòng tốt cũng cần có giới hạn và sự rõ ràng, nhất là khi mình đã có gia đình mới.