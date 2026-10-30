Vợ cũ Bằng Kiều: "Có những chuyện nghe xong chỉ biết im lặng mà thương nhau nhiều hơn"

Vừa qua, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tâm sự về tình bạn giữa cô và nhóm bạn thân đồng nghiệp gồm Thái Tài, Bảo Hân, Vina Uyển Mi, Dạ Nhật Yến.

Cô chia sẻ: "Điều thật sự khiến nhóm chúng mình trở nên gắn bó lại bắt đầu từ những ngày Bảo Hân gặp khó khăn về sức khỏe.

Trizzie Phương Trinh và những người bạn thân

Sau khi thử nghiệm một loại thuốc mới, Bảo Hân thường xuyên phải chịu những tác dụng phụ khiến nàng không thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè như trước. Thế là cả nhóm rủ nhau đến nhà thăm Hân. Ban đầu chỉ đơn giản là đến thăm một người bạn đang không khỏe, ngồi ăn với nhau một bữa cơm, nói vài câu chuyện cho Hân vui. Rồi một lần thành hai lần, hai lần thành nhiều lần.

Và trong những buổi gặp gỡ ấy, chúng mình bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện mà suốt mấy chục năm quen biết chưa từng có dịp chia sẻ.

Chuyện ngày xưa đi hát, chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện vui, chuyện buồn. Có những câu chuyện làm cả đám cười nghiêng ngả, nhưng cũng có những chuyện nghe xong chỉ biết im lặng mà thương nhau nhiều hơn. Mình nhận ra rằng, ngày xưa chúng mình biết nhau qua ánh đèn sân khấu, còn bây giờ mới thật sự biết nhau qua những câu chuyện đời.

Ngày trẻ, ai cũng bận rộn với sự nghiệp, với những chuyến bay, những show diễn và những dự định của riêng mình. Gặp nhau thì chỉ kịp chào hỏi rồi lại vội vã đi tiếp.

Đến khi lớn tuổi hơn, trải qua đủ những thăng trầm, người ta mới hiểu rằng đôi khi được ngồi bên nhau, ăn một bữa cơm, cười với nhau vài câu chuyện cũ cũng đã là một niềm hạnh phúc. Và cũng chính từ những buổi gặp gỡ ấy, ý tưởng tổ chức một chương trình Halloween ra đời.

Với mình, đây không đơn thuần là một show ca nhạc. Đây là một cuộc hội ngộ.

Một show reunion của những tiếng hát trẻ trung, sôi nổi một thời, những gương mặt từng xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại và đã gắn liền với cả một thời thanh xuân của biết bao khán giả.

Trizzie Phương Trinh

Nhưng hơn thế nữa, đây còn là cuộc hội ngộ của những con người đã đi qua đủ những vui buồn của cuộc sống để hôm nay có thể đứng cạnh nhau, không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn là những người bạn thật sự.

Chúng mình đã từng có những ngày đứng dưới ánh đèn rực rỡ, được khán giả vỗ tay, yêu thương và săn đón. Rồi cũng có những lúc sân khấu không còn là một phần của cuộc sống, khi tên tuổi mình không còn được nhắc đến thường xuyên như trước.

Thời gian chẳng chừa một ai. Nhan sắc rồi cũng thay đổi, hào quang rồi cũng nhạt dần, sức khỏe cũng không phải lúc nào muốn giữ là giữ được.

Đến một độ tuổi nào đó, người ta mới thấm thía rằng chẳng có gì trong cuộc đời này là mãi mãi. Hôm nay mình có thể có tất cả, nhưng ngày mai chẳng ai biết điều gì đang chờ đợi.

Và sau tất cả, điều còn đọng lại không phải là mình đã từng nổi tiếng đến đâu, đứng trên bao nhiêu sân khấu hay được bao nhiêu người biết đến. Mà là khi mình không còn đứng vững, có ai sẵn lòng đưa tay ra đỡ mình không? Khi mình gặp khó khăn, có ai còn nhớ đến mình, tìm đến thăm mình, ngồi bên cạnh mình mà chẳng cần một lý do gì đặc biệt?

Mình nghĩ, đó mới chính là điều quý giá nhất mà thời gian đã dạy cho chúng mình.

Có lẽ nếu không có những biến cố trong cuộc sống, chúng mình vẫn chỉ là những người đồng nghiệp quen biết nhau suốt 34 năm. Nhưng cũng nhờ những biến cố ấy mà hôm nay, chúng mình có được một tình bạn thật đẹp. Hóa ra có những tình bạn phải đi một vòng thật xa, mất hơn nửa đời người mới tìm thấy nhau".