Ly hôn 7 tháng đã nghe tin vợ cũ sinh con, tôi tức giận đến tận viện chất vấn: Nhìn đứa trẻ nằm lồng kính, tôi bỗng đứng không vững

Vợ chồng tôi trước đây ly hôn không êm đẹp. Chúng tôi thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, ai cũng cho rằng mình đúng, chẳng ai chịu nhường ai. Đến khi mâu thuẫn tích tụ quá nhiều, cô ấy đề nghị chia tay, tôi cũng chẳng níu kéo. Khi ký vào đơn ly hôn, tôi nghĩ từ nay hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Vậy mà chỉ 7 tháng sau, tôi lại nghe tin cô ấy sinh con. Tôi tính đi tính lại, càng nghĩ càng thấy có điều bất thường, như vậy tức là trong thời kỳ hôn nhân, cô ấy đã phản bội tôi, thảo nào mà nằng nặc đòi ly hôn. Nghĩ đến khả năng mình bị lừa dối, tôi tức đến mất ngủ. Tôi quyết định đến bệnh viện, định bụng phải hỏi cho ra lẽ, thậm chí mắng cô ấy một trận để trút hết những tức tối trong lòng.

Nhưng khi tìm được phòng bệnh, mọi lời đã chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại.

Cô ấy nằm trên giường, người gầy rộc, khuôn mặt xanh xao, môi nhợt nhạt. Nhìn cô ấy chẳng còn chút sức sống nào, tôi mới biết ca sinh vừa rồi hẳn rất vất vả. Đứa bé sinh thiếu tháng, phải nằm trong lồng kính, còi xíu, khiến tôi đứng nhìn mà lòng nặng trĩu.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ hả hê nếu thấy cô ấy phải trả giá cho những gì đã làm với tôi. Nhưng đứng trước hai mẹ con lúc ấy, tôi chẳng thể nói ra một câu nặng lời nào. Cô ấy không nhìn thấy tôi, còn tôi đứng ngoài cửa rất lâu rồi lặng lẽ rời đi.

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi tìm cách nộp hơn 20 triệu đồng viện phí cho hai mẹ con. Tôi không muốn cô ấy biết người trả tiền là mình, chỉ nghĩ ít nhất lúc này, đứa trẻ cần được chăm sóc tốt nhất.

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của vợ cũ. Giọng cô ấy yếu ớt hỏi có phải tôi đã biết chuyện gì rồi không? Tôi vô cùng bất ngờ, hỏi lại: "Chuyện gì là chuyện gì?". Rồi qua những lời ngập ngừng của cô ấy, tôi mới biết đứa bé chính là con mình.

Hóa ra, sau khi ly hôn, cô ấy mới phát hiện mình đã mang thai khoảng hai tháng. Vì tự ái, cô ấy không muốn tìm tôi, cũng không muốn quay lại trong cảnh phải cầu xin hay giải thích. Suốt thời gian mang bầu, cô ấy suy nghĩ nhiều, sức khỏe ngày càng yếu, cuối cùng sinh non. Cô ấy thừa nhận có những lúc rất muốn gọi cho tôi, nhưng nghĩ đến những tổn thương giữa hai người, cô ấy lại thôi.

Tôi nghe xong mà không biết phải nói gì. Tôi giận cô ấy vì đã giấu tôi chuyện lớn như vậy, nhưng cũng giận chính mình.

Bây giờ, tôi muốn đón hai mẹ con về chăm sóc. Tôi không đành lòng để con mình thiếu thốn tình thương của bố, càng không muốn mẹ đứa trẻ phải một mình chống chọi khi sức khỏe còn yếu. Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu quay lại chỉ vì thương hại hay trách nhiệm, những mâu thuẫn cũ sẽ lại khiến cả hai đau khổ.

Tôi nên làm thế nào trong tình cảnh này đây?