Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ bố mẹ chồng khá công bằng, dù thỉnh thoảng ông bà có quan tâm hai người anh nhiều hơn vì họ lập gia đình sớm và có con cái đông đủ. Nhưng đến buổi họp gia đình vừa rồi, tôi mới hiểu rằng đôi khi sự thiên vị của cha mẹ rất bất công.

Bố mẹ chồng tôi hiện đã lớn tuổi, muốn phân chia tài sản khi còn minh mẫn để tránh sau này các con xảy ra tranh chấp. Hai người anh của chồng, mỗi người được bố mẹ chia cho một mảnh đất. Riêng chồng tôi là con út, ông bà nói sẽ cho 300 triệu đồng, được trích từ khoản tiền tiết kiệm của hai người. Số tiền còn lại gần 500 triệu, ông bà sẽ giữ để dưỡng già.

Khi nghe bố mẹ thông báo, tôi thấy 300 triệu cũng là một khoản tiền không nhỏ. Nhà tôi hiện không quá dư dả, nếu nhận được số tiền này, vợ chồng có thể trả bớt khoản vay ngân hàng và giảm áp lực chi tiêu. Tôi còn nghĩ bố mẹ già rồi, chia được cho con bao nhiêu cũng nên trân trọng, miễn là ông bà vẫn giữ lại đủ tiền để chăm sóc bản thân.

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Thế nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy. Anh cho rằng hai người anh được đất, giá trị có thể lên đến vài tỷ đồng mỗi mảnh, trong khi mình chỉ nhận được 300 triệu thì quá thiệt thòi. Anh còn nói bố mẹ có vẻ coi thường con út, nghĩ rằng vợ chồng tôi không có tiếng nói nên muốn chia thế nào cũng được. Tôi khuyên anh bình tĩnh, nhưng anh nhất quyết không nhận khoản tiền đó.

Bố chồng nghe vậy vô cùng tức giận. Ông cho rằng mình đã tính toán trong khả năng, đất đai là tài sản ông bà dành dụm cả đời, còn khoản tiền cho con út cũng là tấm lòng. Việc anh chê ít khiến ông cảm thấy bị xúc phạm. Cuộc họp gia đình kết thúc trong căng thẳng khi bố chồng đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà, đồng thời tuyên bố từ nay sẽ không cho chúng tôi bất cứ thứ gì nữa.

Trên đường về, tôi vừa giận vừa buồn. Tôi không biết chồng mình có thực sự cảm thấy bất công hay chỉ đang quá coi trọng giá trị vật chất. Tôi cũng không muốn vì 300 triệu mà vợ chồng mang tiếng bất hiếu, nhưng lại càng không muốn anh em trong nhà nhìn nhau bằng sự so đo.

Điều khiến tôi lo nhất là sau chuyện này, chồng vẫn cho rằng mình đúng và không có ý định xuống nước. Còn tôi thì không biết nên tiếp tục khuyên chồng hay mặc kệ để anh tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.