Chi Pu bật khóc kể về "người yêu cũ đậm sâu tổn thương đau đớn", netizen nhanh chóng gọi tên 3 ứng cử viên đặc biệt này

Tối 17/5, Chi Pu đã có cuộc trò chuyện cũng như chia sẻ về âm nhạc tới fan hâm mộ thông qua một buổi livestream. Trong buổi trò chuyện tâm tình này, Chi Pu đã dốc hết lòng mình kể về tình yêu, người yêu và cả niềm đam mê với âm nhạc hay quá khứ gia đình của mình.

Thu hút nhất trong đoạn nói chuyện của Chi Pu có lẽ là những chia sẻ của cô về một người yêu cũ mà cô gọi là "bạn ấy". Theo Chi Pu chia sẻ cô và người ấy đã có khoảng thời gian yêu nhau dài lâu và đó là mối quan hệ sâu đấu nhất đối với nữ ca sĩ từ trước đến nay. Dù người ấy từng làm tổn thương Chi Pu nhưng cô vẫn cứ yêu.

Mối tình của Chi Pu và "bạn ấy" sâu đậm tới mức cô từng nghĩ tới chuyện kết hôn.

Tuy dốc hết tin yêu, bỏ bê sự nghiệp vì "bạn ấy" nhưng cái Chi Pu nhận lại chỉ là những tổn thương. Theo Chi Pi tiết lộ, cô có niềm đam mê với ca hát nhưng người đó lại chưa từng ủng hộ, thậm chí ngăn cản. Vì muốn gắn bó với "bạn ấy" nên Chi Pu còn từng nghĩ tới chuyện kết hôn nhưng khi đề cập tới chuyện đó thì đối phương dường như không có kế hoạch cho việc này.

Trong buổi trò chuyện, Chi Pu đã nhiều lần rơi nước mắt.

Ngay sau chia sẻ của Chi Pu, cư dân mạng đã vô cùng tò mò liệu "bạn ấy" trong câu chuyện của nữ ca sĩ "Từ hôm nay" là ai. Có người nói rằng có có lẽ là một người nào đó chưa lộ diện, nhưng cũng có người thậm chí gọi ra những cái tên khá quen thuộc.

Không biết là "bạn ấy" có giật mình thon thót khi được Chi Pu nhắc tới không nhờ?

Ứng cử viên số 1: Cường Seven - Mối tình 3 năm

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau những lời chia sẻ của Chi Pu có lẽ là Cường Seven. Cường Seven - Chi Pu từng được xem là "cặp đôi vàng" trong làng hot teen Việt. Cả hai chính thức công khai hẹn hò vào năm 2011. Khi ấy, Cường Seven là dancer điển trai, nam tính, còn Chi Pu là hot girl đình đám nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu ngọt ngào.

Mối tình kẹo ngọt của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan hâm mộ. Không chỉ "gắn bó keo sơn" bên nhau trong hầu hết các sự kiện, Cường Seven và Chi Pu còn từng góp mặt chung trong các dự án.

Điểm này lại khá trùng hợp với chia sẻ của Chi Pu về việc cả hai yêu nhau khi cô mới lớn, vừa mới rời xa vòng tay cha mẹ.

Tháng 5/2013, Cường Seven công khai chia tay Chi Pu. Nam ca sĩ cho hay: "Đã qua thời gian đủ dài, trải qua mọi chuyện và đủ bình tĩnh để tôi viết những suy nghĩ này. Yêu nhau hơn 3 năm chẳng phải một thời gian quá dài hay quá ngắn nhưng tôi nghĩ chúng tôi đủ hiểu rõ về nhau. Và giờ chúng tôi nhận ra rằng thực sự không thể tiếp tục được nữa".

Thời điểm đó, Cường Seven cho hay chuyện tình yêu tan vỡ là do những áp lực từ phía công chúng khi chuyện tình cảm thường xuyên bị đưa ra bàn tán...

Sau khi chia tay, phía Cường Seven và Chi Pu cho biết vẫn xem nhau là bạn bè. Năm 2017, Chi Pu khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố làm ca sĩ và nhanh chóng nhận rất nhiều gạch đá. Trong 1 buổi trò chuyện với truyền thông, Cường Seven cũng tiết lộ rằng Chi Pu có niềm đam mê âm nhạc từ rất lâu, khi cả hai còn bên nhau.

Với kha khá những dẫn chứng thế này thì hiện tại Cường Seven đang là "ứng cử viên" số 1 cho nhân vật "bạn ấy" trong câu chuyện đẫm lệ của Chi Pu.

Ứng cử viên số 2: Gil Lê - "Mối tình" tốn nhiều giấy mực của truyền thông

Gil Lê và Chi Pu chưa từng một lần xác nhận chuyện tình cảm nhưng chỉ cần gõ từ khóa liên quan tới cả hai thì ngay lập tức người ta sẽ tìm thấy hàng loạt kết quả liên quan tới chuyện đồn thổi yêu đương.

Gil Lê và Chi Pu từng có thời gian dài đồng hành cùng nhau như hình với bóng. Theo Chi Pu tiết lộ, Gil Lê và gia đình là những người chăm sóc và giúp đỡ giọng ca "Anh ơi ở lại" khi cô mới chỉ là cô hot girl Hà Nội "chân ướt chân ráo" vào Sài Gòn lập nghiệp.

Có một thời gian khá dài, bên cạnh Chi Pu luôn có sự xuất hiện của Gil Lê và nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía "người tình tin đồn".

Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai nhanh chóng đi vào "ngõ cụt" vào năm 2018 sau khi xuất hiện những tin đồn Chi Pu hẹn hò cùng một nam diễn viên người Hàn Quốc. Người ta cũng không còn thấy Chi Pu và Gil Lê xuất hiện cùng nhau, những món đồ đôi cũng không còn thấy cả hai sử dụng.

Đến năm 2019, người ta thấy Gil Lê và Hoàng Thùy Linh thường xuyên xuất hiện bên nhau nhiều hơn và đỉnh điểm là khi Chi Pu "thẳng tay" hủy theo dõi cả hai.

Dù Gil Lê đã có "bằng chứng loại trừ" khỏi nhân vật "bạn ấy" bằng việc thời điểm Chi Pu đi hát đã ủng hộ nên mình nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng xếp đây chính là ứng cử viên thứ 2.

Ứng cử viên số 3: Jin Ju Hyung - Bạn trai tin đồn người Hàn

Có vẻ như đây sẽ là "ứng cử viên" yếu thế nhất trong danh sách bộ 3 "tình ái" liên quan tới Chi Pu. Cuối năm 2018, trên mạng xuất hiện những tin đồn về việc Chi Pu hẹn hò với một nam diễn viên trẻ người Hàn Quốc. Cùng thời điểm này, Chi Pu và Gil Lê cũng không còn xuất hiện bên nhau nhiều nữa.

Chi Pu và Jin Ju Hyung từng nhiều lần bị bắt gặp bên nhau ở Hàn Quốc hay đi du lịch cùng nhau. Trước những tin đồn này phía Chi Pu cũng giữ im lặng.

Nhiều người cũng không có niềm tin về tin đồn hẹn hò của Chi Pu và Jin Ju Hyung bởi trên thực tế tin đồn này xuất hiện khi giọng ca "Anh ơi ở lại" có nhiều dự án bên Hàn Quốc. Có vẻ như cả hai chỉ là bạn bè hoặc một chiêu trò truyền thông nào đó mà thôi. Về sau Jin Ju Hyung cũng xuất hiện với tư cách là nam diễn viên trong MV của Chi Pu và góp mặt trong 1 dự án phim Việt - Hàn mà nữ ca sĩ tham gia.

Hơn nữa, thời điểm những tin đồn này xuất hiện khá ngắn và cũng là thời điểm Chi Pu đã đi hát nên việc Jun Ji Hyung là "bạn ấy" trong câu chuyện có vẻ hơi ít khả năng.