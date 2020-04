Hàng loạt cái tên đình đám như Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn... kéo nhau nhảy múa đẩy lùi Covid-19

Dễ dàng liên hệ trong thời điểm này, Covid-19 có thể là một Thanos phiên bản đời thật, và để đánh bại chúng, hàng loạt sao Việt đã liền kêu gọi đội quân siêu nhân hùng hậu. Không phải bắn tơ nhện hay phóng tên lửa, "vũ khí" lợi hại nhất lại chính là vũ điệu rửa tay quốc dân với Ghen Cô Vy 2.0. Ủa sao vậy nhỉ?



Từ từ đọc tiếp sẽ rõ, còn giờ hãy cùng điểm danh một số gương mặt "đầu têu" của team đẩy lùi vi-rút Cố-rô-na đang khuấy đảo cộng đồng mạng nhé!

Đã là trend thì không thể không có Shyn. Nhảy rửa tay thì bộ nhìn cũng vẫn phải chuẩn fashionista nha mọi người ơi.

Chuyện bếp núc có thể đợi, cứu thế giới cùng Sun HT thì phải làm ngay! Dô dô!!!

Salim dù có hơi slow motion một tí, nhưng vẫn thuộc bài 6 bước rửa tay đầy đủ lắm nha. Tự nhận là "Dancer chợ mơ", nhưng cô nàng vẫn không ngại thách đấu các anh chị khác cơ đấy, hãy đợi mà xem.

Không hổ danh là Đại sứ của chương trình kêu gọi này, Chi Pu nhà ta dù chật vật nhưng vẫn hoàn thành tốt sau 7749 lần quay nè! Một tràng vỗ tay chứ.

Nguyên do vì đâu mà chiếc trend bỗng chốc có mật độ phủ sóng dày đặc trở lại? Đừng nghĩ là các sao Việt chỉ đang làm cho vui để kịp bằng bạn bằng bè nha, đằng sau những nỗ lực tập nhảy và quay clip này là cả một thông điệp to bự đấy. Không chỉ để tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo ra một xu hướng lành mạnh về việc rửa tay đúng cách giúp bảo vệ sức khỏe tốt, mà mỗi clip cover thế này sẽ đóng góp 25.000 VNĐ vào chương trình gây quỹ "Xây dựng 100 trạm rửa tay dã chiến – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" do Lifebuoy hợp tác với Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp (Bộ Y Tế) và Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam thực hiện.

Các trạm rửa tay Lifebuoy sẽ được xây dựng trên khắp cả nước, cung cấp nước sạch và nước rửa tay sạch khuẩn Lifebuoy miễn phí trong ít nhất 8 tuần để đồng hành cùng người dân vững vàng vượt qua mùa dịch.

Hãy thử search nhẹ chiếc hashtag #100tramruatayLifebuoy, bạn sẽ bị choáng ngợp với cả một kho tàng clip cover tham gia ủng hộ vừa đẹp, vừa ý nghĩa lại còn mang tính giải trí cao đấy!

Dẫn đầu chính là vũ điệu gây quỹ phiên bản "lính cứu hoả" dậy sóng cộng đồng mạng vì độ chịu chơi, đầu tư chất lừ.

Nếu trong những ngày cách ly toàn xã hội, bạn đang dư dả thời gian và cũng đã quá mệt mỏi với các kiểu quay clip hất tóc biến hình, hay thở phào ngán ngẩm trước kiểu thả thính "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" thì chờ gì mà không quay liền một chiếc clip "đu trend" ngay thôi!

Tại sao chúng ta cần trạm rửa tay dã chiến?

Đã có gần 1 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới, và tốc độ lây nhiễm tăng theo bậc lũy thừa. Sự phát tán của con virus này đáng sợ vì chúng có thể tồn tại từ 9-28 ngày trên các bề mặt với tùy điều kiện nhiệt độ.

Ngay cả khi bạn không tiếp xúc với ai, một ngày ngoài đường của bạn cũng rất nguy hiểm. Bàn tay nắm cây cột trên chuyến xe buýt, hay đặt thẳng lên chiếc bàn mới có hàng chục người ngồi trong cửa hàng tiện lợi, chốc chốc lại bốc vào những món hàng cả tá người lựa qua, lướt tay trên thang cuốn hay bấm vào nút thang máy, cứ thế, vi khuẩn có cơ hội bám chi chít lên bạn. Ước gì, ngay cả trên những nẻo đường bất tận mà chúng ta đi qua, có những trạm rửa tay dã chiến, thì sẽ tốt biết bao! À, có nè! Chương trình của Lifebuoy mới nhắc phía trên đấy thôi!

Cách thức đơn giản để gây quỹ

• Với mỗi clip nhảy theo vũ điệu 6 bước rửa tay chuẩn trên nền nhạc Ghen Cô-Vy 2.0 được tải lên Facebook/Youtube/Tik Tok ở chế độ công khai kèm bộ ba hashtag #RuatayphongCovid19 #100tramruatayLifebuoy #VimotVietNamkhoemanh, Lifebuoy sẽ giúp đóng góp 25.000VNĐ vào quỹ. Bạn có thể tải bài nhạc Ghen Cô-Vy 2.0 ở đây: https://bit.ly/nhac-GhenCovy-GayQuy

• Hoặc mỗi lượt chia sẻ clip vũ điệu rửa tay Ghen Cô-Vy 2.0 trên Facebook, Youtube cá nhân dưới chế độ công khai kèm theo khuyến khích mọi người "Đừng lan âu lo – Tập thói quen tốt" và hashtag #RuatayphongCovid19 #100tramruatayLifebuoy #VimotVietNamkhoemanh cũng sẽ đóng góp 5.000VNĐ vào quỹ này.

Thông tin chi tiết về số tiền gây quỹ mới nhất, cùng thông tin các trạm rửa tay dã chiến đã được lắp/sẽ được lắp trên khắp 63 tỉnh thành có thể được tham khảo tại website chính thức của quỹ 100tramruataydachien.com.

Nhằm hưởng ứng tinh thần giãn cách xã hội đến ngày 30/4 ở Việt Nam, chương trình sẽ kéo dài thêm 2 tuần đến hết ngày 23/4 để kêu gọi các bạn ở nhà, tập thói quen rửa tay và gây quỹ qua vũ điệu 6 bước rửa tay Ghen Cô-Vy, chung tay phòng chống Covid-19 vì một Việt Nam khỏe mạnh!