Chị em cần biết: Sau khi "quan hệ", cần vệ sinh như thế này mới đúng cách, làm sai sẽ nguy hại cho bản thân

Sinh hoạt tình dục là hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng. Thế nhưng, không ít người vẫn chưa biết nhiều về "những điều cần làm sau khi thân mật", đặc biệt là phụ nữ có cần vệ sinh sạch sẽ không.



Phụ nữ không cần tắm rửa sau khi "thân mật". Điều đó có chính xác không?

Câu trả lời: Phụ nữ cần vệ sinh sạch sẽ sau khi làm "chuyện ấy".

Vùng kín của phụ nữ có nhiều nếp gấp da, có nhiều tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn, trong quá trình "quan hệ" sẽ tiết ra một số chất nhờn, đọng lại ở tầng sinh môn, nếu không được vệ sinh kịp thời sẽ dễ sinh vi khuẩn gây bệnh cho chị em. Vùng kín luôn trong tình trạng ẩm ướt, "tối tăm" nên có nhiều vi khuẩn, nếu sau khi "quan hệ" không vệ sinh, vi khuẩn sẽ càng tăng lên, xâm nhập vào niệu đạo và gây viêm nhiễm hệ tiết niệu, viêm nhiễm vùng kín gây nguy hiểm đến sức khỏe của nữ giới.

Phụ nữ nên vệ sinh như thế nào cho đúng cách?

Để phòng tránh các bệnh phụ khoa, sau khi xông phải tiến hành vệ sinh sạch sẽ để loại bỏ các chất bẩn ở miệng âm đạo, nhưng khi vệ sinh vùng kín phải chú ý đúng phương pháp.

1. Tránh các phương pháp làm sạch sai

Một số chị em lựa chọn khăn giấy để vệ sinh vùng kín, tuy nhiên bản thân khăn giấy có chứa một số thành phần hóa học nhất định nên sẽ ảnh hưởng đến môi trường bên trong vùng kín, ngoài ra quá trình cọ sát giấy quá mạnh cũng có thể gây tổn thương cho âm đạo. Một số chị em lựa chọn các chất tẩy rửa để vệ sinh vùng kín cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng axit-bazơ trong âm đạo của chị em và dễ gây viêm nhiễm phụ khoa.

2. Sử dụng các phương pháp làm sạch thích hợp

Cách tốt nhất để vệ sinh vùng kín sau khi "quan hệ" là nên dùng nước sạch để vệ sinh hoặc tắm rửa, sau đó dùng khăn sạch lau nhẹ nhàng. Khi vệ sinh cũng cần chú ý, không nên dùng lực quá mạnh vì vùng kín là bộ phận tương đối mỏng manh. Ngoài ra, cần chú ý vệ sinh từ sau ra trước để không đưa vi khuẩn từ hậu môn vào âm đạo gây bệnh phụ khoa.

Có thể giao hợp trong kỳ kinh nguyệt không?

Mặc dù người ta nói rằng "quan hệ" có thể điều hòa cảm xúc giữa các đối tác, nhưng cần chú ý các biện pháp phòng ngừa và lựa chọn thời điểm phù hợp, chẳng hạn như tránh trong kỳ kinh nguyệt.

Thời kỳ kinh nguyệt sức đề kháng của phụ nữ rất kém, lúc này nếu quan hệ tình dục vào thời điểm này rất dễ gây ra các cơn co thắt tử cung bất thường do hưng phấn tình dục dẫn đến kinh nguyệt không đều. Kinh nguyệt là do nội mạc tử cung bong ra, ở giai đoạn này tử cung và âm đạo mỏng manh và nhạy cảm hơn, các bệnh phụ khoa bao gồm viêm nội mạc tử cung, viêm âm đạo cũng có thể xuất hiện do tạp khuẩn.

Ngay cả khi đã hết kinh cũng không nên quan hệ tình dục, nếu không sẽ dễ gây ra hiện tượng chảy máu nhiều lần. Vào cuối kỳ kinh, trên bề mặt buồng tử cung vẫn còn một phần mạch máu và tuyến bị vỡ, sẽ chảy ra một ít máu. Thời điểm này, tuy nội mạc tử cung mới bắt đầu phát triển nhưng bề mặt chưa được bao phủ bởi biểu mô, lúc này vết thương vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, nếu quan hệ tình dục có thể dẫn đến tổn thương.

Theo Sohu