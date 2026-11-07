Mâm cơm nhà ngày đầu mùa đông nhất định phải nấu món ăn này

Mùa đông đã đến, và trời sẽ ngày càng lạnh hơn. Vào mùa đông, có một số món ăn ấm áp và dễ chịu có thể giúp bạn sưởi ấm, chẳng hạn như các món hầm và món kho với nước dùng. Món ăn mà hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn chính là món như vậy - thịt bò hầm dưa cải muối chua và miến.

Nguyên liệu chính là dưa cải muối chua và thịt ức bò. Vị chua của bắp cải muối chua và hương thơm của bò kết hợp hoàn hảo, át đi mùi tanh và làm tăng thêm hương vị. Chỉ cần xào và hầm, thêm một ít miến, rồi dùng nóng. Đây chắc chắn là một món ăn được nhiều người yêu thích. Sao bạn không thử nhỉ?

Không để mất thêm thời gian nữa, tôi xin chia sẻ công thức món thịt bò hầm dưa cải bắp muối chua này. Vị chua giòn đậm đà của dưa cải muối chua kết hợp hoàn hảo với hương thơm của thịt. Món ăn nóng hổi, ngon miệng và vô cùng hấp dẫn.

Nguyên liệu làm món thịt bò hầm dưa cải muối chua miến

Một miếng thịt ức bò đã hầm chín (bạn có thể mua ở hàng phở), lượng dưa cải muối chua vừa đủ, lượng miến vừa đủ, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, lượng tiêu xay vừa đủ, lượng dầu ăn vừa đủ, muối và một ít tinh chất cốt gà.

Cách làm món thịt bò hầm dưa cải muối chua miến

Bước 1: Đầu tiên bạn rửa sạch dưa cải muối chua để loại bỏ bớt muối và vị chua gắt. Sau đó vắt hết nước rồi thái nhỏ. Thịt ức bò nếu không mua được loại đã nấu chín, bạn có thể tự hầm bằng nồi áp suất để lấy nước dùng cho món ăn này. Thái thịt ức bò thành các lát vừa ăn. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ, gừng thái lát, ớt khô thái miếng nhỏ, rau mùi thái khúc ngắn.

Bước 2: Đun nóng nồi sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho thịt bò đã nấu chín thái lát vào, cùng với một ít gừng thái lát, và xào trên lửa nhỏ cho đến khi mỡ ở thịt bò chảy ra một chút. Sau đó, đổ lượng nước sôi vào và đun trên lửa lớn trong vài phút cho đến khi nước dùng chuyển sang màu trắng. Khi chín, đổ nước dùng và thịt bò ra và để riêng. Cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm hành lá, gừng, tỏi, v.v... vào xào thơm. Sau đó, cho dưa cải muối chua đã thái nhỏ vào nồi và xào thơm.

Bước 3: Tiếp theo, cho phần nước dùng và thịt bò từ bước trước trở lại nồi nấu cùng với dưa cải muối chua, kèm theo một ít miến dong. Nêm nếm muối, tiêu và tinh chất cốt gà cho vừa khẩu vị. Khuấy đều, đậy nắp và ninh khoảng 7 hoặc 8 phút. Khi hết thời gian, mở nắp, rắc thêm rau mùi và hành lá thái nhỏ, vậy là xong.

Thành phẩm món thịt bò hầm dưa cải muối chua miến

Bạn có thể chuyển sang nồi đất để tiếp tục hâm nóng và giữ ấm. Nếu thích, có thể rắc thêm một ít tiêu đen lên trên trước khi ăn để tăng thêm hương vị. Món ăn này đặc biệt ngon miệng và rất đưa cơm vào những ngày lạnh. Nước dùng vị chua thanh đậm đà, thịt bò mềm ngon ngấm vị dưa chua càng thêm đưa vị. Với món ăn này bạn có thể nấu nhiều cơm hơn vì rất có thể mọi người sẽ ăn thêm 1 bát. Với những người thích ăn cay, hãy thêm ớt hiểm cắt lát, hoặc một ít ớt ngâm, điều này sẽ làm cho hương vị chua và cay đậm đà hơn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm dưa cải muối chua miến!