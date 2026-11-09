Chỉ cần thái nhỏ 2 nguyên liệu rẻ tiền rồi trộn đều là món ăn giòn thơm, giải ngán vị giác

Cũng giống như mùa xuân, cuối mùa thu có nhiều loại rau theo mùa đáng ăn, chẳng hạn như rau hẹ. Mặc dù có thể ăn quanh năm, nhưng rau hẹ phát triển và cho chất lượng tốt nhất là loại được thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Chúng có mùi thơm nồng và kết cấu mềm. Do đó bạn hãy tận dụng đúng mùa của loại rau này để chế biến các món ăn cho gia đình thưởng thức.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng làm một món ăn đơn giản với rau hẹ - một món ăn bạn có thể dễ dàng làm được! Món này được kết hợp với váng đậu. Qua quá trình chế biến đơn giản, váng đậu trở nên mềm và ngon hơn, rất hợp với rau hẹ giòn. Sau khi nêm nếm và trộn đều, món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Món ăn này rất thích hợp để làm giảm độ ngấy của một bữa ăn với nhiều món thịt cá, nó vừa ngon miệng lại vừa thanh mát.

Ngay dưới đây là cách làm món rau hẹ trộn váng đậu.

Nguyên liệu làm món rau hẹ trộn váng đậu

Một nắm rau hẹ, một ít váng đậu khô, một ít ớt chuông đỏ, một ít ớt khô, một ít nước tương, một ít giấm gạo trắng, một ít bột tiêu đen, một muỗng canh dầu mè, một chút muối, một ít nước tinh chất cốt gà, một ít nhau rau mùi, một ít bột nở.

Cách làm món rau hẹ trộn váng đậu

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị váng đậu thái sợi. Sau khi bạn ngâm váng đậu khô cho nở mềm thì, cuộn lại và cắt thành những sợi mỏng. Để có được kết cấu mềm mịn hơn, nên chần váng đậu với một chút bột nở. Cách làm rất đơn giản: Đun sôi một ít nước trong nồi trên lửa lớn và giữ nguyên nhiệt độ này. Cho váng đậu thái sợi vào nồi, rắc một chút bột nở vào, khuấy đều và chần trên lửa lớn trong 1 hoặc 2 phút. Sau khi chần, ngay lập tức rửa lại với nước lạnh để loại bỏ dung dịch bột nở, sau đó để ráo và vắt bớt nước thừa.

Bước 2: Chuẩn bị nước sốt rất đơn giản cho món trộn bằng cách: Cho vào bát một ít ớt khô thái sợi. Tiếp theo, cho thêm một chút muối, tinh chất cốt gà, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm gạo, dầu mè và một ít bột tiêu đen, rồi trộn đều. Rửa sạch rau hẹ và cắt thành từng khúc để dùng sau - về cơ bản là trộn chúng sống. Hoặc nếu thích, bạn có thể chần hẹ trong nước sôi khoảng mười giây rồi vớt ra để ráo.

Bước 3: Cho rau hẹ vào thố trộn. Sau đó thêm các váng đậu đã sơ chế, một ít ớt chuông thái sợi để tạo màu và một ít rau mùi thái nhỏ. Sau đó, đổ nước sốt đã pha vào. Tiếp đó đeo găng tay thực phẩm rồi trộn đều cho hòa quyện. Sau đó bạn cho món ăn ra đĩa là đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món rau hẹ trộn váng đậu

Món ăn đơn giản và dễ làm này cho phép bạn thưởng thức độ giòn mềm, tươi ngon của rau hẹ và hương thơm đậm đà của chúng. Váng đậu mềm ngậy, cùng hương vị hơi cay và chua nhẹ, làm cho món ăn trở nên đặc biệt ngon miệng và hoàn hảo khi ăn kèm với cơm. Sau khi thưởng thức những món ăn thịnh soạn, món ăn kèm này sẽ giúp thanh mát và làm sạch vị giác. Món ăn này có vị chua cay đặc trưng, vì vậy hãy dùng nhiều hơn một chút giấm gạo trắng, tiêu đen và dầu mè. Tất nhiên, bạn cũng có thể điều chỉnh gia vị theo sở thích, chẳng hạn như phi thơm tỏi băm trong dầu nóng rồi thêm một chút nước tương hoặc các gia vị khác.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món rau hẹ trộn váng đậu!