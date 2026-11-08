Hãy ăn thường xuyên 3 món rau xào này để cấp ẩm cho da khô, tăng cường miễn dịch

Khi mùa đông đến, thời tiết trở nên khô hanh, rất nhiều người trong chúng ta thường bị khô miệng, khô mũi và khô da. Vì vậy, việc bổ sung thêm các loại rau củ tươi ngon, mềm vào bữa ăn là rất cần thiết. Không cần kỹ thuật phức tạp; chỉ cần những phương pháp nấu nướng đơn giản là đủ để làm cho chúng trở nên ngon miệng. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu với bạn 3 món ăn kiểu nhà làm từ những loại rau củ giàu vitamin và khoáng chất, giúp bạn bổ sung dinh dưỡng cũng như tăng cường cấp ẩm cho cơ thể. Hãy thêm chúng vào bữa ăn hàng ngày trong mùa đông này nhé.

1. Bí ngòi xào trứng

Nguyên liệu: Bí ngòi, trứng, hành lá thái nhỏ, muối, dầu ăn.

Cách nấu món bí ngòi xào trứng

Rửa sạch bí ngòi và thái mỏng. Đập trứng vào bát, đánh tan rồi để riêng. Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào, chờ đến khi lớp trứng đông lại thì dùng phới đảo đều cho đến khi chín, rời thành từng miếng nhỏ thì lấy ra để riêng. Cho thêm một ít dầu vào chảo, sau đó trút bí ngòi vào xào đến khi hơi mềm. Đổ trứng đã đánh tan trở lại, thêm muối vừa ăn, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Mẹo: Xào nhanh bí ngòi trên lửa lớn để giữ được độ giòn và mềm, tạo nên món ăn nhẹ nhàng không bị béo ngậy.

2. Giá đỗ xào

Nguyên liệu: Giá đỗ, tỏi băm, một ít giấm trắng, muối, dầu ăn.

Cách nấu giá đỗ xào

Rửa sạch giá đỗ và để ráo nước. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó phi thơm tỏi băm. Cho giá đỗ vào, xào nhanh trên lửa lớn, rồi thêm vài giọt giấm trắng. Thêm muối cho vừa ăn, xào nhanh, sau đó tắt bếp và lấy món ăn ra đĩa.

Mẹo: Không nên xào giá đỗ quá lâu nếu không, giá đỗ sẽ mất đi độ giòn, tươi mát và ngọt.

3. Mướp đắng xào thịt heo

Nguyên liệu: Mướp đắng, thịt nạc, tỏi băm, nước tương, muối, dầu ăn.

Cách làm món mướp đắng xào thịt

Rửa sạch mướp đắng, bổ đôi, bỏ hạt và cùi trắng, rồi thái mỏng. Cắt thịt thành từng lát, đun nóng dầu trong chảo và xào thịt cho đến khi đổi màu, thêm một ít nước tương rồi để riêng. Phi thơm tỏi băm nhỏ với một chút dầu ăn, sau đó cho mướp đắng vào xào. Nếu lo ngại mướp đắng, bạn có thể chần sơ trước. Cho các lát thịt trở lại vào, thêm muối vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp.

Mẹo: Chần hoặc ngâm mướp đắng một lúc có thể làm giảm vị đắng và giúp dễ ăn hơn.

Bạn có thể tự do kết hợp các món ăn hàng ngày theo sở thích của mình. Rau củ chỉ là những nguyên liệu thông thường. Hãy ăn uống cân bằng, ăn ngon miệng và thoải mái vượt qua mùa thu và mùa đông khô hanh.