Loại rau này đang vào mùa, giá rất rẻ, đem nấu với đậu phụ thành món canh thơm ngon tuyệt vời

Nhiều người thường cho rằng các loại rau xanh thường đạt chất lượng tốt nhất vào mùa xuân. Bởi khi đó thời tiết ấm áp, cây cối đơm chồi nảy lộc. Tuy nhiên thực tế không hẳn là như vậy, có những loại rau chỉ đạt chất lượng tốt nhất từ tháng 9 đến tháng 11. Cụ thể là rau cải cúc, chúng thực sự giàu dinh dưỡng và có hương vị đậm đà hơn vào mùa thu đông. Hiện tại là thời điểm rau cải cúc đang vào mùa, đạt giá trị dinh dưỡng và hương vị cao nhất. Loại rau này có những tác dụng nhất định với sức khỏe và vô cùng đa dụng khi nấu ăn. Rau cải cúc có thể làm món trộn, xào, nấu canh...

Hôm nay chúng ta hãy kết hợp rau cải cúc với một miếng đậu phụ để nấu thành món canh đơn giản nhưng hương vị thì tuyệt vời. Chúng ta cũng sẽ sử dụng thêm một quả trứng và một ít tôm khô để tăng hương vị, mang đến cho món ăn này một chút vị umami đặc biệt. Đây là những nguyên liệu đơn giản, nhưng chúng có thể tạo ra một món ăn độc đáo và ngon miệng - chắc chắn đáng để thử.

Ngay dưới đây là công thức làm món canh cải cúc nấu đậu phụ này.

Nguyên liệu nấu món canh cải cúc nấu đậu phụ

1 bó rau cải cúc, một miếng đậu phụ bản to, 2 quả trứng gà, một ít tôm khô, một ít hành lá, gừng và tỏi băm, một nhúm muối, một nhúm tiêu, một chút bột nêm vị gà và một ít dầu ăn.

Cách nấu món canh cải cúc nấu đậu phụ

Bước 1: Đậu phụ bạn đem rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước sau đó bẻ thành những miếng lớn và cho vào bát. Rau cải cúc nhặt bỏ rễ và lá vàng, rửa sạch rồi để ráo nước. Sau đó cắt rau cải cúc thành các đoạn ngắn. Rửa sạch một nắm nhỏ tôm khô rồi để riêng. Đập hai quả trứng vào bát, rắc một chút muối vào và đánh đều.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun ráo chảo rồi cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho đậu phụ và tôm khô trực tiếp vào chảo và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi bề mặt đậu phụ hơi vàng nâu. Tiếp đó, đổ trứng đã đánh vào chảo và nấu trên lửa nhỏ cho đến khi trứng đông lại, gạt sang một bên.

Bước 3: Sau đó cho hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào cho thơm. Đẩy đậu phụ và các nguyên liệu vào giữa chảo, xào nhẹ. Tiếp theo, đổ lượng nước sôi vừa đủ vào và đun sôi trên lửa lớn. Nêm muối, một ít bột nêm vị gà và tiêu. Khuấy đều, sau đó tăng lửa lớn, đậy nắp và nấu trong 7-8 phút để trứng dậy mùi thơm và đậu phụ ngấm gia vị. Khi hết thời gian, mở nắp, cho rau cải cúc vào. Khuấy đều và đun nhỏ lửa thêm 2-3 phút thì tắt bếp và lấy món canh ra bát tô.

Thành phẩm món canh rau cải cúc nấu đậu phụ

Chỉ với vài bước đơn giản là món ăn hoàn thành. Hương vị món ăn thơm ngon, đậm đà, mềm tan trong miệng và đặc biệt ngon khi ăn kèm cơm nóng. Hương thơm tinh tế của rau cải cúc rất hợp với đậu phụ. Thêm trứng và tôm khô càng làm tăng thêm hương vị đậm đà. Món ăn này ngon, dễ làm và rất đáng để thử.

Thành phẩm món canh rau cải cúc nấu đậu phụ!