Mâm cơm nhà thêm ngon nhờ món hấp chỉ 2 hai nguyên liệu mà kết cấu mềm mịn tuyệt vời

Mùa đông đã bắt đầu, vì vậy bạn có thể chuẩn bị một danh sách các món hấp ngay từ bây giờ và chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể thưởng thức hương vị cũng như độ tươi ngon nguyên bản của các nguyên liệu và nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Điều quan trọng là cách làm cũng rất đơn giản. Khi bạn thực sự không biết nấu món gì, bạn có thể dễ dàng chế biến một món ăn. Ví dụ, công thức hôm nay rất đáng để thử.

Món hấp hôm nay sử dụng 2 nguyên liệu: Trứng và phi lê cá. Ấn tượng đầu tiên về hai nguyên liệu này là "tươi ngon và mềm", điều này được thể hiện hoàn hảo trong thành phẩm món ăn này. Cả hai đều giàu protein và dinh dưỡng, lại không cần nêm nếm hay chế biến quá mức. Bạn có thể thưởng thức trọn vẹn độ tươi ngon, hương thơm và độ mềm tự nhiên của các nguyên liệu. Món ăn này rất ngon và đáng để thử.

Bây giờ không để mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng theo dõi các bước làm món trứng hấp phi lê cá ngay dưới đây nhé. Cá rất mềm và mịn, hoàn hảo để ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu làm món trứng hấp phi lê cá

3 quả trứng gà, lượng phi lê cá trắm đen thái lát vừa đủ, 1 cây hành lá thái nhỏ vừa đủ, nước tương, dầu ăn, muối, một ít bột bắp, một ít bột nêm vị gà.

Cách làm món trứng hấp phi lê cá

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị phi lê cá. Khi mua cá, bạn có thể nhờ người bán phi lê cá. Sau khi mang về nhà, rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái phi lê cá thành các lát mỏng, cho vào bát. Tiếp theo rắc một chút muối và bột nêm vị gà, trộn đều để thịt cá mềm và dẻo hơn, sau đó thêm một ít tinh bột bắp và trộn đều, để dùng sau.

Bước 2: Chuẩn bị một cái bát hấp. Tốt nhất nên dùng bát sứ có khả năng dẫn nhiệt tốt. Đập trứng vào bát (điều chỉnh lượng trứng tùy theo kích thước bát). Thêm một ít hành lá thái nhỏ và đánh đều. Sau đó đổ một ít nước ấm vào bát và trộn đều lại. Vớt bỏ bọt trên bề mặt. Cố gắng duy trì tỷ lệ nước và trứng khoảng 1.5:1.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp và đun sôi ở lửa lớn nhất. Lúc này, đặt bát đựng hỗn hợp trứng vào xửng, đậy nắp lại và hấp ở lửa lớn nhất khoảng 5 phút. Mục đích chính của bước này là để hỗn hợp trứng đông lại nhưng phần bên trong vẫn chưa chín hoàn toàn. Lấy các miếng cá phi lê đã ướp ra và đặt từng miếng lên hỗn hợp trứng đã đông lại. Sau khi xếp xong, đậy nắp lại và hấp trên lửa lớn trong 5 phút. Lúc này, trứng và cá phi lê sẽ chín hoàn toàn. Tắt bếp và lấy ra khỏi nồi hấp. Nêm một ít nước tương, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, là hoàn thành.

Thành phẩm món trứng hấp phi lê cá

Chỉ với vài bước đơn giản là món trứng hấp phi lê cá đã sẵn sàng để thưởng thức! Đây là một món hấp nhẹ nhàng, bổ dưỡng và vô cùng mềm ngon, rất hợp khi ăn kèm với cơm. Cá rất mềm và mịn hòa quyện cùng trứng mướt ẩm, hoàn hảo để ăn kèm với cơm. Vào bữa cơm mùa đông, bận rộn và chưa nghĩ ra ăn gì, bạn hãy nấu món ăn này nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món trứng hấp phi lê cá!