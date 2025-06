Kinh nghiệm của tôi khi mua nấm kim châm nấu ăn: Hãy nhớ "2 có - 3 không" để chọn được nấm tuyệt đối chuẩn tươi ngon

Cả nhà tôi hầu như ai cũng thích ăn nấm kim châm, nhất là khi ăn lẩu hoặc các món hấp. Con gái tôi là người "cuồng" món ăn này nhất, đôi khi chỉ cần cơm trắng với nấm kim châm hấp chút xì dầu là ăn ngon lành. Do đó đây là loại nguyên liệu mà tôi thường xuyên mua để chế biến món ăn cho gia đình mình.

Trước đây, khi đi chợ mua nấm kim châm, tôi không biết phải chọn thế nào để có được loại nấm tươi ngon, đảm bảo. Tôi lăn tăn từ chi tiết nhỏ nhất như: "Mua nấm kim châm thì nên chọn loại có rễ hay không có rễ?"; "Làm thế nào để nhận biết nấm kim châm tươi"... Sau này, trải qua hàng chục năm là "thợ bếp" trong nhà, tôi đã rút ra được kinh nghiệm tuyệt đối. Bạn chỉ cần ghi nhớ quy tắc "2 có - 3 không" mà tôi đúc rút được sau đây là chắc chắn có thể dễ dàng mua được nấm kim châm chất lượng cao, tươi ngon.

Chọn "có rễ" hay "không có rễ"?

Tại các siêu thị hoặc chợ rau, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thường xuất hiện 2 loại nấm kim châm được đóng gói. Một loại là nấm kim châm có rễ - tức là rễ nấm còn nguyên vẹn, thường có một chút mùn cưa hoặc lớp dinh dưỡng môi trường cấy nấm.

Loại thứ hai là nấm kim châm không có rễ - tức là rễ nấm đã bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ để lại phần cuống. Nấm kim châm không rễ trông sạch sẽ và vệ sinh hơn nên thường được nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên trên thực tế, bằng kinh nghiệm của tôi thì nấm kim châm còn rễ thường tốt và có vẻ an toàn hơn. Tôi cho rằng khi nấm kim châm được đóng nguyên rễ thì chúng mới được thu hoạch và vẫn còn "môi trường sinh trưởng" gắn liền ở gốc. Nấm kim châm "có rễ" thường tươi hơn vì rễ có thể giữ được độ ẩm, ngăn không cho thân mất nước và mềm quá nhanh, đồng thời có thể cắt rễ khi ăn, độ an toàn đảm bảo hơn. Trong khi đó nếu bạn mua nấm không rễ ở những nơi bán không rõ nguồn gốc, không đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ dễ mua phải loại nấm trải qua nhiều xử lý hóa học hơn. Để kéo dài thời hạn sử dụng, người bán có thể sử dụng hóa chất để ngâm qua phần đã cắt gốc.

Tiêu chí "2 có - 3 không" khi mua nấm kim châm

Ngoài việc quan sát rễ thì sau nhiều năm mua thực phẩm nấu ăn cho gia đình, tôi rút ra kết luận rằng chúng ta cũng cần phải đánh giá độ tươi ngon của nấm kim châm thông qua: Màu sắc, mùi vị, cảm nhận bằng tay... Và có những nguyên tắc mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong quá trình chọn mua nấm kim châm cho gia đình mình - nguyên tắc "2 có - 3 không" để dễ dàng tránh mua phải nấm kim châm kém chất lượng.

Tiêu chí "2 có" - Nếu đáp ứng được cả 2 điểm này, bạn có thể tự tin mua

1. Màu sắc đồng đều và tươi sáng

Nếu bạn đã từng tiếp xúc với loại nấm kim châm khi chưa thu hoạch, bạn sẽ nhận thấy chúng có thân, mũ màu trắng ngà tự nhiên. Màu sắc tổng thể đồng đều và sáng bóng, khô ráo.

Nhưng có điều này chúng ta cần lưu ý khi mua nấm kim châm cần lưu ý là: Nếu nấm kim châm đặc biệt trắng hoặc trắng một cách bất bình thường hoặc hơi có ánh xanh nhẹ thì chúng có thể đã bị tẩy trắng, chúng ta nên tránh mua.

2. Rễ chắc và không bị thối

Nhìn chung, rễ nấm kim châm tươi tương đối khô và chắc, có một lượng nhỏ vỏ hạt bông hoặc mùn cưa, không có chất nhầy hoặc mùi. Nếu rễ nấm kim châm có cảm giác dính, mềm hoặc thậm chí có dấu hiệu mục nát thì nghĩa là chúng đã bị hư hỏng.

Tiêu chí "3 không" - Nếu bạn gặp phải những tình huống này, đừng mua dù nó có rẻ đến đâu

1. Không mua nếu nấm màu vàng

Như đã nói, nếu nấm kim châm tươi, mới chúng sẽ có màu trắng ngày, nếu bảo quản lâu, thân nấm kim châm sẽ dần chuyển sang màu vàng, mũ nấm sẽ sẫm màu hơn và hương vị cũng giảm sút. Loại nấm kim châm này có thể mất đi hương vị, thậm chí vi khuẩn còn sinh sôi, có thể gây khó chịu đường tiêu hóa sau khi ăn.

Không mua loại nấm kim châm có màu vàng.

2. Không mua nếu có mùi lạ

Trong quá trình mua nấm kim châm, để kiểm tra nấm tươi bạn có thể đưa lên mũi ngửi. Khi thấy nấm có mùi thơm thoang thoảng, không có mùi đằng trưng rõ ràng thì đó là nấm an toàn.

Nếu ngửi thấy mùi chua, mốc hoặc mùi hóa chất nồng nặc thì có nghĩa là nó đã bị thối hoặc xử lý không đúng cách, vì vậy đừng mua.

3. Không mua nếu tay cầm ướt hoặc dính

Chúng ta cũng có thể chạm vào nấm kim châm khi mua. Nếu chúng ướt và thân mềm, dính thì có nghĩa là chúng đã bị nhiễm ẩm quá lâu hoặc bắt đầu thối rữa. Những loại nấm kim châm này không chỉ có vị khó ăn mà còn có thể chứa các vi sinh vật có hại, do đó không nên mua chúng.

Phương pháp bảo quản nấm kim châm đúng cách

Nấm kim châm là một nguyên liệu thực phẩm rất tinh tế. Ngay cả khi bạn mua những loại tươi, chúng cũng sẽ nhanh chóng bị hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Vậy chúng ta nên bảo quản chúng như thế nào?

1. Không rửa: Khi mua nấm kim châm để chuẩn bị thực phẩm cho các bữa ăn, bạn không nên cất khi đã rửa. Bởi vì sau khi tiếp xúc với nước, nấm kim châm sẽ dễ bị thối. Do đó để bảo quản nấm kim châm, bạn hãy gói chúng bằng khăn giấy nhà bếp và cho vào túi nilon rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh.

2. Mô phỏng trạng thái mọc tự nhiên khi bảo quản: Nấm kim châm mọc theo chiều thẳng đứng ở trạng thái tự nhiên. Do đó để bảo quản nấm kim châm lâu và ổn định, bạn có thể mô phỏng trạng thái phát triển của nấm - đặt theo chiều thẳng đứng trong tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng.

3. Ăn càng sớm càng tốt: Nhìn chung, thời điểm tốt nhất để ăn nấm kim châm là trong vòng 3-5 ngày. Nếu để nấm hơn 5 ngày, bên trong thân nấmsẽ bắt đầu chảy nước, dần mềm và thậm chí bị thối rữa. Nếu để quá lâu, hương vị sẽ giảm sút.

Khi đã thành thạo các kỹ thuật trên, bạn có thể dễ dàng mua được nấm kim châm tươi và an toàn để gia đình bạn yên tâm thưởng thức. Lần tới khi bạn đi siêu thị hoặc chợ rau, bạn cũng có thể thử những phương pháp này.