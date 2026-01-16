Chỉ bằng cách làm theo các bước này, bạn mới có thể nấu được món thịt bò ngon tuyệt như nhà hàng

Khi chế biến các món ăn từ thịt bò, việc chọn đúng phần thịt cho món ăn cụ thể rất quan trọng. Các phần thịt khác nhau, do kết cấu, sự phân bố mỡ và lượng mô liên kết, sẽ tạo ra kết cấu và hương vị khác nhau đáng kể sau khi hầm. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn phân tích chi tiết về một số phần thịt bò tốt nhất để nấu món hầm, từ đó hỗ trợ bạn đưa ra quyết định tốt nhất khi chọn thịt bò.

Những phần thịt bò ngon nhất được dùng trong món hầm

Trước hết, chúng ta phải kể đến phần thịt nạm bò. Nằm ở vùng bụng gần xương sườn, phần thịt mềm này có tỷ lệ nạc và mỡ cân bằng, thớ thịt mịn, giàu chất béo và mô liên kết. Thịt nạm bò mềm và mọng nước, có kết cấu phức tạp và độ dai vừa phải. Trong quá trình hầm lâu, mỡ và mô liên kết dần tan chảy, làm cho thịt càng thêm đậm đà và nước dùng càng ngon hơn. Vì vậy, nạm bò là phần thịt được ưa chuộng để hầm, tạo ra hương vị tuyệt vời cho dù đó là thịt bò kho hay thịt bò cà ri.

Thứ hai, phần thịt bắp bò cũng là một lựa chọn tốt. Đây là phần thịt nằm ở vùng chân giò, đùi của con bò, có đặc trưng dai, chắc do có nhiều gân và mô liên kết vì là bộ phận hoạt động nhiều nhất của con bò. Do đó, phần thịt này có kết cấu chắc, ít mỡ và nạc hơn. Mặc dù thịt bắp bò không mềm như ức bò sau khi hầm, nhưng kết cấu dai và độ giòn đặc trưng của nó lại được đánh giá cao. Thịt bắp bò thích hợp để hầm rồi ngâm trong hỗn hợp nước dùng hoặc làm món om (om nước tương/om dưa...); thêm các loại gia vị phù hợp có thể làm tăng hương vị của nó. Hơn nữa, thịt bắp bò giàu collagen, giúp làm đặc nước dùng sau khi hầm, khi ăn có thể giúp cải thiện cả kết cấu và sức khỏe của làn da.

Bên cạnh phần ức và bắp bò, phần thịt ức bò cũng là một lựa chọn tuyệt vời để hầm. Nằm ở vùng ngực và dưới cổ của con bò, thịt ức bò mềm và chứa một ít mỡ cùng mô liên kết. Phần thịt này trở nên mềm và mọng nước sau khi hầm, rất lý tưởng cho các món hầm. Nấu chậm có thể làm tăng thêm hương vị và độ mềm của ức bò. Mặc dù không phổ biến bằng phần thịt nạm bò, nhưng kết cấu độc đáo và giá trị dinh dưỡng của nó cũng rất đáng để thử.

Ngoài ra, đuôi bò cũng là một phần đáng lưu ý khi làm các món hầm. Đuôi bò bao gồm da, thịt và xương; thịt mềm, giàu collagen và mỡ. Trong quá trình hầm, mỡ tan chảy dần, làm cho thịt bò đậm đà hơn và có vị ngon hơn. Nhiều xương trong đuôi bò làm tăng thêm hương thơm, vị ngọt cho nước dùng. Vì vậy, đuôi bò thích hợp để hầm (hầm khoai môn, hầm thuốc bắc, hầm bia, hầm tiêu xanh...), với phần nước dùng đậm đà và thơm ngon.

Những lưu ý cần biết khi nấu món ăn

1. Chọn nguyên liệu chất lượng tốt: Chọn thịt bò tươi, tốt nhất là thịt được giết mổ trong ngày, vì thịt sẽ ngon hơn. Thịt bò tươi có màu đỏ tươi và bóng, với lớp mỡ màu trắng hoặc vàng nhạt. Nếu thịt bò có màu xỉn và thiếu độ bóng, hoặc nếu lớp mỡ có màu vàng đậm, điều đó cho thấy thịt bò không còn tươi.

2. Cắt thịt cho phù hợp: Cắt thịt bò thành từng miếng hoặc dải vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ, để dễ hầm và thấm gia vị. Đồng thời, loại bỏ gân và màng mỡ để tránh ảnh hưởng đến kết cấu của thịt.

3. Chần trong nước lạnh: Chần thịt bò thái miếng trong nước lạnh để loại bỏ máu và tạp chất, giúp món bò hầm đạt được mùi vị thơm ngon. Thêm vài lát gừng và rượu nấu ăn trong khi chần sẽ giúp khử mùi hôi hiệu quả hơn.

4. Xào kỹ: Cho thịt bò đã chần vào chảo nóng, thêm lượng dầu vừa đủ và xào trên lửa nhỏ cho đến khi bề mặt hơi vàng, dậy mùi thơm của thịt bò. Cẩn thận không xào quá chín, nếu không thịt bò sẽ bị dai.

5. Nêm nếm gia vị cho vừa phải: Thêm lượng muối, nước tương, rượu nấu ăn, gừng thái lát, hành lá, hoa hồi, quế, v.v..., sao cho phù hợp với khẩu vị cá nhân và trộn đều. Cẩn thận không cho quá nhiều gia vị vì sẽ làm át đi hương vị tự nhiên của thịt bò.

6. Lượng nước nên vừa phải: Thêm đủ nước, không quá nhiều cũng không quá ít, để không ảnh hưởng đến hiệu quả hầm.

7. Kiểm soát nhiệt độ đúng cách là rất quan trọng: Trước tiên, đun sôi nước ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức liu riu và nấu chậm để thịt bò ngấm đều hương vị của nước dùng cùng gia vị. Thỉnh thoảng khuấy thịt bò trong quá trình ninh để tránh thịt bị dính đáy nồi hoặc chín không đều.

8. Tắt bếp đúng lúc: Trong quá trình hầm, hãy chú ý đến độ chín của thịt bò và lượng nước dùng, rồi tắt bếp đúng lúc. Nếu nước dùng quá nhiều hoặc quá ít, hãy điều chỉnh lửa hoặc thêm gia vị cho phù hợp. Khi dọn ra, bạn có thể đổ cả thịt bò và nước dùng vào bát hoặc chỉ múc thịt bò ra rồi chan nước dùng lên trên.

Khi nấu các món hầm với thịt bò, bạn cũng có thể sáng tạo thêm các nguyên liệu theo sở thích cá nhân. Ví dụ, bạn có thể thêm rau củ như khoai tây và cà rốt để tăng lượng chất xơ và vitamin; hoặc thêm các nguyên liệu như đậu phụ và nấm để tăng hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn có thể thử các loại gia vị và phương pháp nấu khác nhau, chẳng hạn như thêm tương đậu nành hoặc sốt cà chua, để tạo hương vị độc đáo cho món ăn.

Tóm lại, việc chọn phần thịt bò nào ngon nhất để hầm phụ thuộc vào khẩu vị cá nhân và phương pháp nấu nướng. Thịt nạm, bắp, phần ức và đuôi bò đều là những phần nguyên liệu tuyệt vời để hầm, mỗi loại đều có đặc điểm riêng, cho phép bạn lựa chọn theo sở thích. Khi chọn thịt bò, hãy chú ý đến độ mềm, cảm giác khi chạm vào và mùi thơm, và mua từ những nguồn uy tín. Trong quá trình nấu, hãy chú ý đến việc cắt thịt bò thành những miếng có kích thước phù hợp, chần sơ để khử mùi hôi, kiểm soát thời gian và nhiệt độ hầm, thêm gia vị thích hợp. Chỉ bằng cách làm theo các bước này, bạn mới có thể hầm được món thịt bò ngon và tận hưởng niềm vui cũng như sự hài lòng khi nấu nướng.