Nấu 3 món "rau" này ăn cách ngày vừa nhanh, ngon, rẻ lại có thể tăng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc cúm

Mùa đông vốn là mùa có điều kiện lý tưởng cho virus cúm hoạt động mạnh vì nhiệt độ thấp giúp virus tạo lớp vỏ bảo vệ cứng, tồn tại lâu hơn trong không khí. Trong khi đó, không khí khô và lạnh lại làm suy yếu miễn dịch mũi, khiến virus dễ xâm nhập và lây lan hơn. Virus cúm phát triển mạnh trong thời tiết lạnh, khô, khiến làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo và mắc bệnh cúm. Trong mùa cúm, ngoài việc giữ ấm và duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý cũng là một cách quan trọng để phòng ngừa cúm.

Có 3 loại nguyên liệu - rau không chỉ ngon mà còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường miễn dịch, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng trong mùa cúm.

1. Tỏi - Cà tím trộn tỏi

Tỏi được biết đến như một "kháng sinh tự nhiên" vì thành phần chính của nó, allicin, có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm mạnh mẽ. Allicin có thể ức chế sự sinh sản của virus cúm và tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch trong cơ thể.

Tỏi cũng rất giàu selen và vitamin C, những chất chống oxy hóa có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch.

Món ăn gợi ý: Cà tím trộn tỏi

Nguyên liệu: 2-3 quả cà tím, 1 củ tỏi, muối, một ít hạt mè trắng, bột ngọt và dầu mè (tùy khẩu vị), một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món cà tím trộn tỏi

Bước 1: Rửa sạch cà tím, bỏ cuống rồi xẻ đôi và hấp trong nồi khoảng 20 phút. Sau khi cà chín, lấy ra và xé thành từng sợi dài. Hoặc bạn có thể thái cà tím thành các dải dài nhỏ rồi hấp lên, khi chín không cần phải xé nhỏ nữa. Sau khi xé cà tím xong, cho vào bát tô.

Bước 2: Trong khi hấp cà tím, bóc vỏ tỏi, rửa sạch. Cho tỏi và hạt mè rang vào cối giã, thêm một thìa muối, rồi giã nhuyễn thành hỗn hợp tỏi băm. Nếu thích ăn cay, bạn có thể băm một quả ớt nhỏ. Sau đó cho hỗn hợp tỏi vào bát đựng cà tím, thêm dầu mè vừa đủ, trộn đều và ướp trong 30 phút trước khi ăn.

Thành phẩm món cà tím trộn tỏi

Một món ăn tuy dùng các nguyên liệu đơn giản là cà tím và tỏi băm, nhưng rất ngon miệng. Cà tím được hấp nên giữ được hương vị mềm ngon nguyên bản, quyện trong phần hỗn hợp sốt tỏi mè rang cực thơm, rất kích thích vị giác.

2. Gừng - Thịt heo xào gừng

Gừng vốn là loại gia vị chứa curcumin và gingerol, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Trong mùa cúm, gừng có thể giúp bạn giữ ấm và tăng cường hệ miễn dịch. Nó cũng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu và làm giảm các triệu chứng như đau đầu và nghẹt mũi do cúm gây ra.

Món ăn gợi ý: Thịt heo xào gừng

Nguyên liệu: 150g gừng non, 300g thịt thăn heo, hành lá thái nhỏ, muối, nước tương, ớt (tùy khẩu vị) và bột ngọt, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 lòng trắng trứng gà, 1 thìa canh tinh bột bắp.

Cách làm món thịt heo xào gừng

Bước 1: Rửa sạch gừng non rồi rồi thái sợi mỏng. Thịt thăn heo đem rửa sạch, thấm khô nước rồi thái thành dải dài. Cho thịt heo đã thái vào bát, thêm rượu nấu ăn, một chút nước tương trộn đều. Sau đó cho lòng trắng trứng và bột bắp vào, trộn đều lần nữa và ướp trong tủ lạnh khoảng 15 phút. Sử dụng phương pháp ướp thịt này sẽ giúp thịt mềm và ngon tuyệt vời.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi thêm phần gốc hành lá, ớt vào xào thơm. Tiếp theo cho gừng thái sợi vào xào đều một lúc. Sau đó cho thịt heo thái sợi vào xào đến khi chín. Sau đó nêm thêm muối và bột ngọt cho vừa ăn. Xào đến khi các nguyên liệu ngấm hương vị của nhau vừa khẩu vị thì tắt bếp dọn ra đĩa.

Thành phẩm món thịt heo xào gừng

Thịt heo xào gừng là món ăn chế biến rất đơn giản nhưng có màu sắc bắt mắt và mùi thơm hấp dẫn, vô cùng kích thích vị giác. Từng miếng thịt heo mềm thơm, thấm gia vị quyện trong hương gừng thơm nồng làm dậy vị món ăn.

3. Bông cải xanh - Bông cải xanh xào tôm

Bông cải xanh chứa nhiều sunfua, vitamin C và E, đồng thời có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Nó được ca ngợi là một trong mười loại rau tốt cho sức khỏe nhất thế giới, không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn có đặc tính chống ung thư. Đối với người dễ mắc và bệnh nhân cúm, bông cải xanh có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng giúp cơ thể chống lại virus.

Món ăn gợi ý: Bông cải xanh xào tôm

Nguyên liệu: 200g tôm tươi, 1 cây bông cải xanh, 1 thìa canh rượu nấu ăn, muối và bột nêm, bột tiêu tùy khẩu vị.

Cách làm món bông cải xanh xào tôm

Bước 1: Làm sạch tôm tươi, bóc vỏ và lấy thịt tôm. Cho tôm vào bát sau đó thêm 1 thìa canh rượu nấu ăn, trộn đều và ướp trong 15 phút để khử mùi tanh. Cắt bông cải xanh thành từng nhánh nhỏ, rửa sạch và chần qua nước sôi. Sau đó vớt ra để ráo.

Bước 2: Đun nóng chảo rồi thêm một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi. Khi dầu nóng, hạ nhỏ lửa và cho tôm cùng bông cải xanh vào, xào đều. Thêm lượng muối và bột nêm vừa khẩu vị, xào nhanh cho đến khi bông cải xanh chín và tôm chuyển sang màu hồng. Sau đó tắt bếp, lấy ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món bông cải xanh xào tôm

Món bông cải xanh xào tôm là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh mướt và vị giòn sần sật của bông cải với màu đỏ hồng hấp dẫn cùng vị ngọt đậm đà của tôm. Các gia vị thêm vào giúp món ăn thêm đậm đà, tạo nên món ăn đẹp mắt, thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất thích hợp ăn cùng cơm trắng, mang lại bữa ăn giúp củng cố hệ miễn dịch, bổ máu và làm đẹp da.

Trong mùa cúm, một chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa cũng như làm giảm các triệu chứng cúm một cách hiệu quả. Tỏi, gừng và bông cải xanh là ba loại "rau" giàu chất dinh dưỡng và có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm đáng kể, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng trong mùa cúm. Bạn nên ăn những loại rau này cách ngày để giúp cơ thể chống lại virus cúm tốt hơn và duy trì sức khỏe tốt.