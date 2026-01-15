Làm món ăn cực đơn giản mà lạ miệng lại rất tốt "đẩy bay" chứng táo bón và loét miệng do nhiệt

Mùa đông khô hanh, khiến cơ thể dễ bị tích nhiệt, gây nóng trong sinh ra các vết nhiệt miệng rất khó chịu. Vì vậy chúng ta nên ăn nhiều thực phẩm giàu nước và vitamin C. Một nguyên liệu nhỏ bé, giản dị mà chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay vốn rất rẻ và thường được bán rong trên đường phố nhưng cực hữu ích giúp bạn giải nhiệt. Hãy nhớ thỉnh thoảng mua và ăn thường xuyên. Nó rất hữu ích trong việc ngăn ngừa loét miệng.

Khi thời tiết không lạnh, bạn có thể ăn chúng như trái cây, nhưng vào mùa đông, nếu ăn loại nguyên liệu này trực tiếp sẽ hơi ngại vì lạnh. Và một biến tấu ngon lành từ loại nguyên liệu quen thuộc này sẽ được gợi ý ngay dưới đây giúp bạn ăn chúng thuận lợi và ngon hơn.

Loại nguyên liệu mà chúng tôi đang nhắc tới chính là củ năng (hay còn gọi là củ mã thầy). Thời tiết mùa đông khô hanh, củ năng lại có hàm lượng nước trên 80% và tính mát, có thể giúp giảm các vấn đề như giải nhiệt, chống khô miệng, khó chịu ở cổ họng, v.v...

Củ năng chứa vitamin C (khoảng 7mg/100g), kali, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch; chất xơ (khoảng 1.1g/100g) thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón thường gặp vào mùa đông.

Dưới đây là công thức làm món bánh gạo củ năng mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Hãy cùng tham khảo và áp dụng làm cho cả gia đình thưởng thức nhé!

Nguyên liệu làm món bánh gạo củ năng

120g củ năng, 80g đường nâu, 300g bột gạo, 500g nước ấm.

Cách làm món bánh gạo củ năng

Bước 1: Rửa sạch lớp bùn đất bên ngoài rồi gọt vỏ củ năng, sau đó thái nhỏ. Cho nước ấm và đường nâu vào âu trộn, hòa tan hoàn toàn. Sau khi hòa tan đường nâu, bạn lọc qua rây để loại bỏ cặn.

Bước 2: Tiếp theo cho củ năng đã thái nhỏ vào nước đường nâu. Sau đó cho bột gạo vào. Khi cho bột gạo, bạn hãy chia thành từng đợt, rồi khuấy đều để tránh bị vón cục, ảnh hưởng đến kết cấu. Khuấy cho đến khi hỗn hợp các nguyên liệu hòa quyện, đồng nhất.

Bước 3: Sau đó chuẩn bị vài chiếc bát nhỏ ráo nước (nếu cần bạn có thể phết một chút dầu ăn vào để khi lấy bánh ra dễ dàng hơn). Sau đó đổ hỗn hợp nguyên liệu đã chuẩn bị vào bát, chỉ đổ đầy khoảng 80%. Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Khi nước sôi, xếp các bát bánh gạo củ năng vào xửng, bắt đầu hấp ở mức lửa lớn trong khoảng 20 phút. Hấp xong, bạn đợi nguội sẽ dễ dàng hơn khi lấy bánh ra.

Thành phẩm món bánh gạo củ năng

Món ăn nhẹ đơn giản này rất tốt để bổ sung chất lỏng và tăng cường sức khỏe đường ruột trong mùa đông, khiến chúng trở thành món ăn lý tưởng cho những tháng lạnh giá. Phần củ năng vẫn giòn ngon quyện trong phần bánh gạo dẻo mềm, ngọt thanh cực ngon. Mùa đông cũng là mùa tốt nhất để ăn củ năng. Vào thời điểm này, củ năng có vị ngon nhất, mọng nước, ngọt và giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin C và chất xơ, có thể ăn sống hoặc nấu chín.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bánh gạo củ năng!