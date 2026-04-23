Dù Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis hay Hoàng tử Archie luôn là tâm điểm của truyền thông mỗi khi xuất hiện, thế hệ hậu duệ trẻ tuổi của Hoàng gia Anh vẫn còn những thành viên vô cùng thu hút nhưng lại chọn cách sống tránh xa ánh đèn sân khấu. Một trong số những gương mặt đáng chú ý đó chính là Isla Phillips, cô cháu gái 11 tuổi mộc mạc và trong trẻo của Vương nữ Anne. Theo tạp chí Town & Country, dưới đây là tất cả những thông tin thú vị nhất mà bạn cần biết về cô bé đang đứng thứ 20 trong dòng dõi kế vị ngai vàng nước Anh này.





Nguồn cội và cái tên mang nhiều ý nghĩa gắn liền với sự mong đợi của Hoàng gia

Isla Elizabeth Phillips cất tiếng khóc chào đời vào ngày 29 tháng 3 năm 2012 tại Bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire, với cân nặng kháu khỉnh hơn 3,2kg. Cô bé là trái ngọt thứ hai trong cuộc hôn nhân giữa Peter Phillips và người vợ gốc Canada, Autumn Kelly. Khi cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2008, cha của Isla, ông Peter Philips, đã ghi dấu ấn khi trở thành người cháu đầu tiên của cố Nữ hoàng Elizabeth II lập gia đình.





Sau khi đón con gái đầu lòng Savannah vào năm 2010, gia đình nhỏ tiếp tục vỡ òa hạnh phúc khi Isla ra đời một năm rưỡi sau đó. Vào thời điểm bấy giờ, Điện Buckingham đã phát đi một thông báo chính thức nhấn mạnh rằng cố Nữ hoàng cùng toàn thể gia đình "vô cùng vui mừng" trước sự xuất hiện của thành viên mới: "Nữ hoàng, Công tước xứ Edinburgh, Vương nữ (Anne), Đại úy Mark Phillips và gia đình Autumn đã nhận được thông tin và vô cùng hoan hỉ trước tin vui này. Isla Elizabeth là đứa con thứ hai của Peter và Autumn, là cháu nội thứ hai của Vương nữ và là chắt thứ hai của Nữ hoàng cùng Công tước xứ Edinburgh".





Một điểm thú vị luôn được giới truyền thông quan tâm là tên đệm "Elizabeth" của cô bé. Dù nhiều người đồn đoán rằng cái tên này được đặt để tôn vinh người bà cố vĩ đại của em, nhưng cho đến nay, Hoàng gia Anh chưa bao giờ chính thức xác nhận điều này. Tuổi thơ bình yên của Isla có chút biến động khi cha mẹ em chính thức ly hôn vào năm 2020 và hoàn tất thủ tục vào năm 2021, tuy nhiên cả hai đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định ưu tiên hàng đầu của họ luôn là sự phát triển và hạnh phúc của hai cô con gái tuyệt vời Savannah và Isla, đồng thời cả hai vẫn tiếp tục sống tại Gloucestershire để cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn.

Đứng thứ 20 trong danh sách kế vị nhưng hoàn toàn "trắng" tước hiệu

Bất chấp vị trí thứ 20 vững chắc trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh, Isla Phillips có một cuộc sống vô cùng mộc mạc và hoàn toàn không nắm giữ tước hiệu Điện hạ (Her Royal Highness). Nguyên nhân của sự đặc biệt này bắt nguồn từ một truyền thống lâu đời của Hoàng gia. Theo đài BBC, con cái của các công chúa (con gái của quốc vương) sẽ không đương nhiên "được hưởng tước vị".





Thêm vào đó, khi cha của Isla là Peter Phillips chào đời, cha mẹ của ông là Vương nữ Anne và Đại úy Mark Phillips được cho là đã khéo léo từ chối lời đề nghị ban tước hiệu cho con trai từ cố Nữ hoàng. Chính vì cha mẹ không sở hữu bất kỳ tước vị hoàng gia nào, Isla cũng lớn lên như một cô bé bình thường, tận hưởng một cuộc đời tự do, ít bị gò bó bởi những quy tắc cung đình nghiêm ngặt.

Luôn hiện diện tại các sự kiện trọng đại và có hội bạn thân "chuẩn hoàng gia"

Dù gia đình Phillips duy trì một lối sống khá kín tiếng và giản dị, người hâm mộ vẫn thường xuyên bắt gặp hình ảnh Isla rạng rỡ tại các sự kiện quan trọng của Hoàng gia, tiêu biểu nhất là lễ diễu hành quân kỳ Trooping the Colour. Cô bé chính thức ra mắt công chúng tại lễ sinh nhật thường niên của cố Nữ hoàng vào năm 2017, đứng ngoan ngoãn trên ban công Điện Buckingham ngay cạnh Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, sau đó tiếp tục xuất hiện tại sự kiện này vào các năm 2018 và 2019.





Gia đình nhỏ của em cũng nhiều lần hội ngộ cùng đại gia đình Hoàng gia trong các thánh lễ Giáng sinh tại Sandringham hay các bữa trưa Giáng sinh truyền thống tại Điện Buckingham. Đặc biệt, Isla đã cho thấy sự gắn kết bền chặt với gia tộc khi tham dự Lễ tạ ơn của ông cố - Hoàng thân Philip vào tháng 3 năm 2022, cũng như góp mặt tại hàng loạt chuỗi sự kiện Đại lễ Bạch kim của cố Nữ hoàng Elizabeth.





Người ta đã thấy cô bé cùng chị gái Savannah vui vẻ vẫy cờ tại Bữa tiệc Bạch kim tại Cung điện, nơi có mặt của cả Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Trong những ngày tang lễ đau buồn của cố Nữ hoàng, Isla và chị gái cũng đồng hành cùng cha đến Đại sảnh Westminster trong Đêm trực của các Vương tôn và tham dự lễ an táng tại Windsor. Không chỉ tỏa sáng tại các sự kiện, Isla còn có một tuổi thơ đầy màu sắc bên cạnh những người anh chị em họ nổi tiếng.





Cô bé đặc biệt thân thiết với Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, đồng thời vô cùng gắn bó với người em họ Mia Tindall (con gái của Zara Tindall, em gái ông Peter Phillips). Dù cách nhau 2 tuổi, Isla và Mia thường xuyên bị bắt gặp đang đùa nghịch vui vẻ bên lề các sự kiện đua ngựa ở Gatcombe Park. Tình cảm khăng khít của thế hệ hoàng gia nhí này còn được thể hiện rõ nét khi Isla cùng chị gái Savannah, Mia Tindall, Công chúa Charlotte và Hoàng tử George cùng nhau vinh dự đảm nhận vai trò phù dâu, phù rể nhí trong đám cưới ngập tràn hạnh phúc của Công chúa Eugenie, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu trước công chúng.