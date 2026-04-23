Đào Hỷ Nhi khiến cả cõi mạng bất ngờ vì bộ nail mới

Ở Trung Quốc, giới phú bà Douyin đang ngày càng nổi tiếng vì những thú vui "không giống ai" - tiêu tiền vào những thứ mà người thường khó lòng tưởng tượng. Trong số đó, Đào Hỷ Nhi là một cái tên được nhắc đến nhiều nhất gần đây.

Thay vì mua sắm hàng hiệu hay du lịch sang chảnh, cô dành hàng giờ đồng hồ - thậm chí cả ngày để ngồi làm một bộ nail. Nhưng không phải kiểu nail thông thường, mà là bộ nail lấy cảm hứng từ Tứ đại danh tú - bốn dòng thêu thủ công trứ danh của Trung Hoa. Mỗi đầu ngón tay là một tác phẩm riêng biệt, gói trọn trong đó hàng trăm năm văn hóa. Đoạn video mới đăng gần đây của cô đã khiến cư dân mạng châu Á không ngừng trầm trồ.

Khi "làm đẹp" trở thành một nghi thức di dưỡng tinh thần

Với phần lớn phụ nữ hiện đại, làm nail chỉ đơn giản là một dịch vụ làm đẹp. Đến tiệm, chọn mẫu có sẵn, 1 - 2 tiếng là xong. Nhưng với Đào Hỷ Nhi, làm nail là một hành trình thưởng thức nghệ thuật.

Trong video gần đây phối hợp cùng studio Hồng Mộc Linh Chỉ - một trong những studio nail đắt đỏ nhất Trung Quốc, Đào Hỷ Nhi đã ghi lại toàn bộ quá trình đặt làm một bộ nail "độc bản". Ngay từ đầu, cô mở iPad lên và khoe bản phác thảo với hàng loạt họa tiết đầy tính biểu tượng: Tranh thủy mặc, cá chép, cúc vàng, gấu trúc, rồng phượng, hổ uy nghi, tiên nữ áo bay - mỗi chiếc móng là một tác phẩm độc lập, không chiếc nào giống chiếc nào.

Đội ngũ nghệ nhân không dùng sticker hay decal có sẵn. Họ cầm cọ nhỏ như đầu tăm, chấm từng nét màu, vẽ thủ công trực tiếp lên từng chiếc móng. Đào Hỷ Nhi chia sẻ nhẹ nhàng: "Phải vẽ cho ra cảm giác của núi, của nước, của cành cây chứ không chỉ là hình vẽ trang trí đâu".

Bộ nail gói trọn "Tứ đại danh tú" - bốn dòng thêu lớn của Trung Hoa

Điều khiến bộ nail của Đào Hỷ Nhi khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật vẽ, mà ở câu chuyện văn hóa phía sau. Mỗi chiếc móng trong bộ này đều được lấy cảm hứng từ một dòng thêu thủ công trứ danh của Trung Hoa:

- Tô Tú (Thêu Tô Châu): Chiếc móng nổi bật nhất lấy cảm hứng từ tác phẩm "Miêu hí đường lang" (Mèo đùa bọ ngựa) - nguyên tác do danh họa Tào Khắc Gia vẽ, được nghệ nhân Lưu Lệ Anh tái hiện bằng kỹ thuật thêu hai mặt đặc trưng của Tô Châu. Đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc - một mặt vải nhưng thêu được hai hình ảnh khác nhau ở hai mặt, kỹ thuật đỉnh cao mà hiện chỉ còn rất ít nghệ nhân thực hiện được.

- Thục Tú (Thêu Tứ Xuyên): "Thục Tú thực sự có rất nhiều kiểu mũi thêu" - Đào Hỷ Nhi giải thích khi nghệ nhân vẽ chiếc móng thứ hai. Đây là dòng thêu có tới hơn 100 loại mũi kim khác nhau, nổi tiếng với họa tiết cá chép, gấu trúc - biểu tượng của Tứ Xuyên.

- Tương Tú (Thêu Hồ Nam): Nổi tiếng với tranh thêu các loài thú lớn như hổ, sư tử, đại bàng, có độ sống động đến mức như "thật". Chiếc móng lấy cảm hứng từ Tương Tú trong bộ của Đào Hỷ Nhi thể hiện hình hổ uy nghi trên nền màu nâu ngà.

- Biện Tú (Thêu Hà Nam): "Biện Tú là kiểu thêu ở vùng Hà Nam, có nguồn gốc từ thêu thời Tống" - Đào Hỷ Nhi chia sẻ khi nhìn nghệ nhân phác họa những ngọn núi xanh lam. Dòng thêu này có lịch sử từ hơn 1000 năm trước, từng là niềm tự hào của hoàng cung triều Tống.

Ngoài Tứ đại danh tú, bộ nail còn có một số họa tiết lấy cảm hứng từ Việt Tú (Thêu Quảng Đông) - dòng thêu nổi tiếng với hoa công, chim phượng. Có thể nói, chỉ nhìn 10 đầu ngón tay của Đào Hỷ Nhi thôi cũng đã thấy cả "bản đồ văn hóa thêu" của Trung Hoa.

"Hộp đèn mini" trong móng tay - chi tiết khiến dân tình xem mà choáng

Điểm gây chấn động nhất trong đoạn video chính là chi tiết "hộp đèn nhỏ" mà nghệ nhân cài vào bên trong một chiếc móng. Khi ánh sáng bật lên, họa tiết vẽ tay được chiếu sáng từ bên trong, tạo ra hiệu ứng y như một cảnh sân khấu cổ đại đêm rằm - đình đài, cửa sổ, hoa anh đào rơi lất phất.

Đây không còn là làm móng thông thường. Đây là một tác phẩm tiểu cảnh trang sức mà người ta có thể đeo trên ngón tay. Để hoàn thành một chiếc móng như vậy, nghệ nhân phải mất hàng chục giờ lắp ráp các linh kiện mini, sơn phủ chống thấm, đảm bảo đèn sáng được mà không gây khó chịu cho người đeo.

Chưa hết, Đào Hỷ Nhi còn tiết lộ nghệ nhân đã thiết kế cho cô thêm một chiếc "vân kiên" - kiểu áo choàng vai truyền thống của phụ nữ cung đình Trung Quốc, với hai kiểu phối đồ khác nhau để cô có thể thay đổi phong cách giữa các sự kiện. Nghĩa là bộ nail này không đứng một mình - nó là một phần của cả một bộ trang phục Trung Hoa cổ điển được thiết kế riêng.

Một chi tiết thú vị khác được Đào Hỷ Nhi tiết lộ trong video: Để tái hiện được cảm giác thêu thật trên móng tay, các nghệ nhân của Hồng Mộc Linh Chỉ đã sử dụng những chất liệu đặc biệt có kết cấu tơ mịn như lông công, lông đuôi ngựa. Khi được đặt vào lớp gel mỏng, chúng tạo ra hiệu ứng nổi 3D, khiến mắt nhìn có cảm giác đang thấy từng mũi kim thêu thật sự chứ không phải một nét vẽ phẳng.

"Giống như lông công, lông đuôi ngựa vậy đó - chúng ta có thể gắn vào, làm mũi thêu có cảm giác thật" - cô giải thích.

Đây chính là điểm phân biệt giữa nail thương mại và nail nghệ thuật cao cấp. Một bộ nail thương mại chỉ cần đẹp mắt, còn nail nghệ thuật đòi hỏi tay nghề thủ công, vật liệu đặc biệt, thời gian lên tới vài chục giờ và quan trọng nhất - một ý tưởng có chiều sâu văn hóa.

Vì sao phú bà Trung Quốc lại "nghiện" nail đến vậy?

Theo các báo cáo thị trường ở Trung Quốc, phân khúc nail nghệ thuật cao cấp đang là mảng tăng trưởng mạnh nhất trong ngành làm đẹp nước này. Một bộ nail trong studio như Hồng Mộc Linh Chỉ có giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ tương đương từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng Việt Nam. Thời gian làm có thể kéo dài từ 10 giờ cho đến cả ngày.

Điểm chung của khách hàng ở phân khúc này là: Họ không làm nail để cho đẹp, mà để thưởng thức và thể hiện gu. Với những phú bà như Đào Hỷ Nhi, mỗi lần làm nail là một lần được "hẹn hò" với văn hóa - được ngồi nghe nghệ nhân kể chuyện về các dòng thêu cổ, được ngắm nhìn một kỹ thuật cổ xưa hồi sinh trên đầu ngón tay mình, được chạm vào di sản theo cách rất cá nhân.

Và cũng chính nhờ những người như Đào Hỷ Nhi, những dòng thêu cổ vốn có nguy cơ mai một như Biện Tú, Tương Tú... lại được các nghệ nhân trẻ tiếp cận và làm mới theo ngôn ngữ thời đại. Những nhãn hàng lớn như Fendi, Gucci, Loewe, Louis Vuitton gần đây đều đã hợp tác với các nghệ nhân thêu non-chuẩn Trung Quốc để làm túi xách, phụ kiện cho thấy giá trị di sản này đang ngày càng được thế giới công nhận.

Câu chuyện của Đào Hỷ Nhi khiến nhiều phụ nữ phải suy nghĩ: Không phải ai có tiền cũng biết cách "hưởng thụ". Có người mua túi xách hàng tỷ nhưng chỉ để trong tủ. Có người đi du lịch khắp thế giới nhưng chỉ chụp vài tấm ảnh check-in. Còn có những người, như Đào Hỷ Nhi, chọn dành thời gian và tiền bạc cho những trải nghiệm chạm được vào chiều sâu văn hóa.

Câu nói kết video của cô nhẹ bẫng nhưng đáng suy ngẫm: "Chúng không chỉ là thêu đâu...". Đúng vậy, chúng không chỉ là móng tay, không chỉ là làm đẹp, không chỉ là tiêu tiền. Đó là một cách di dưỡng tinh thần khi người phụ nữ biết cách biến những điều nhỏ bé nhất trên cơ thể mình thành một tác phẩm nghệ thuật đáng tự hào.

Với những phụ nữ hiện đại đang mải mê chạy theo công việc, có lẽ đây là một gợi nhắc nhẹ nhàng: Đôi khi, "hưởng thụ" không phải là tiêu thật nhiều tiền, mà là dành thời gian cho những thứ thực sự khiến tâm hồn mình được nuôi dưỡng.