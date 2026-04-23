Khi nhắc đến thế hệ măng non của Vương thất Anh, phần lớn công chúng sẽ nghĩ ngay đến những cái tên quen thuộc như Hoàng tử George, Công chúa Charlotte hay Hoàng tử Louis. Thế nhưng, theo trang tin uy tín Town & Country, thành viên lớn tuổi nhất trong thế hệ chắt của cố Nữ hoàng Elizabeth II lại là một cô bé mang tên Savannah Phillips. Là con gái lớn của Peter Phillips và là cháu ngoại của Vương nữ Anne, Savannah không chỉ gây ấn tượng bởi xuất thân đặc biệt mà còn bởi cuộc sống hoàn toàn vắng bóng những áp lực tước vị, cho phép cô bé phát triển một cách tự nhiên và đầy cá tính.





Gia thế đặc biệt và quyết định từ bỏ tước hiệu của thế hệ trước

Savannah Phillips chào đời ngày 29 tháng 12 năm 2010 tại Bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire. Sự kiện này từng mang lại niềm vui lớn cho Điện Buckingham, đánh dấu cột mốc Nữ hoàng Elizabeth II chính thức lên chức cố nội, còn Vương nữ Anne đón đứa cháu ngoại đầu lòng.





Cha của cô bé, Peter Phillips, là người cháu lớn tuổi nhất của cố Nữ hoàng, đã kết hôn với Autumn Kelly - một phụ nữ gốc Canada vào năm 2008. Dù cuộc hôn nhân của cha mẹ khép lại trong êm đẹp vào năm 2021 với cam kết cùng nhau nuôi dưỡng con cái, Savannah và em gái Isla (sinh năm 2012) vẫn luôn nhận được sự chăm sóc vẹn toàn trong tình yêu thương của cả gia đình.





Một điều khiến nhiều người tò mò là dù hiện đang đứng thứ 19 trong danh sách kế vị ngai vàng, Savannah lại hoàn toàn không mang bất kỳ tước hiệu hoàng gia nào. Nguồn cơn của điều này bắt nguồn từ chính bà nội cô bé - Vương nữ Anne. Đích thân Vương nữ và chồng cũ là Đại úy Mark Phillips đã từng từ chối lời đề nghị ban tước hiệu của Nữ hoàng cho các con của mình (bao gồm cả cha của Savannah).

Họ tin rằng việc không mang tước hiệu sẽ giúp những đứa trẻ tránh được gánh nặng hoàng gia, từ đó có một tương lai tự do và con đường sự nghiệp cởi mở hơn. Nhờ quyết định mang tính bước ngoặt ấy, Savannah đang được tận hưởng một tuổi thơ bình dị, riêng tư và ít bị công chúng soi xét tại London.





"Kẻ cắp spotlight" với những khoảnh khắc tinh nghịch khó quên

Không gánh trên vai áp lực của tước vị cao quý, Savannah lớn lên với tính cách vô cùng cởi mở, tự nhiên và đôi khi là đầy tinh nghịch. Lần đầu tiên xuất hiện trên ban công Điện Buckingham vào Lễ diễu hành Trooping the Colour năm 2017, cô bé cùng em gái đã nhanh chóng ghi điểm bởi vẻ ngoài đáng yêu.





Nhưng phải đến năm 2018, Savannah mới thực sự "chiếm sóng" truyền thông quốc tế. Trong khoảnh khắc quốc ca vang lên, khi người em họ là Hoàng tử George tỏ ra phấn khích và hát hơi lớn tiếng, Savannah đã không ngần ngại lấy tay... "bịt miệng" vị vua tương lai của nước Anh, đồng thời ra dấu giữ im lặng với nụ cười lém lỉnh. Khoảnh khắc chân thật, không màng quy tắc ấy đã lập tức lan truyền chóng mặt, cho thấy sự gắn kết tự nhiên và gần gũi giữa những đứa trẻ nhà Windsor.





Sự đáng tin cậy và chững chạc của Savannah cũng được gia đình công nhận khi cô bé được giao vai trò phù dâu trong đám cưới của Vương tôn nữ Eugenie và Jack Brooksbank vào tháng 10 năm 2018. Tại bục làm lễ của Nhà nguyện St. George, Savannah đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là đỡ lấy bó hoa cưới của cô dâu, trước khi cùng dàn phù dâu nhí (trong đó có Công chúa Charlotte) tươi cười vẫy chào đám đông bên ngoài thánh đường.





Người chị họ ấm áp và sự trưởng thành ở tuổi 12

Trong gia đình hoàng gia rộng lớn, Savannah luôn đóng vai trò là một người chị cả mẫu mực, chu đáo nhưng cũng rất biết cách chơi đùa cùng các em. Tại các sự kiện đua ngựa gia đình hay những dịp lễ lớn, người ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh cô bé cõng em gái Isla trên lưng, nắm tay dắt các em họ nhỏ như Mia hay Lena Tindall, hoặc vui vẻ đập tay (high-five) đầy hào hứng với Hoàng tử Louis tinh nghịch.





Bước sang tuổi 12, Savannah bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện mang tính trang trọng và lịch sử của Vương quốc Anh. Xuyên suốt năm 2022, cô bé đã tham dự Lễ tạ ơn tưởng nhớ vương tế Philip, góp mặt trong hầu hết các hoạt động của Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của cố Nữ hoàng, và sát cánh cùng gia đình trong cả buổi lễ canh thức lẫn tang lễ tại Nhà nguyện St. George. Không còn là cô bé bịt miệng em họ năm nào, Savannah giờ đây ra dáng một thiếu nữ điềm đạm, trưởng thành, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và khí chất tự do vốn có của chắt nội đầu lòng nhà Windsor.