Trong chuyến đi với lịch trình dày đặc tại Melbourne, Meghan Markle không chỉ gây ấn tượng bởi sự biến hóa phong cách linh hoạt mà còn khiến người hâm mộ tò mò khi thiếu vắng chiếc nhẫn đính hôn kim cương trên tay. Tuy nhiên, sự lựa chọn trang sức thay thế của Nữ công tước xứ Sussex lại ẩn chứa một thông điệp tình cảm tinh tế, chứng minh sự gắn kết bền chặt với Vương tử Harry thông qua những chi tiết nhỏ nhất.





Lịch trình bận rộn và sự vắng mặt của chiếc nhẫn đính hôn

Những ngày vừa qua, Meghan Markle đã hoạt động hết công suất tại Melbourne, Úc. Cùng với Vương tử Harry, cô bắt đầu ngày làm việc thứ ba bằng việc tham gia sự kiện Scar Tree Walk, sau đó đến thăm batyr – một tổ chức dành cho giới trẻ tại Đại học Công nghệ Swinburne. Lịch trình khép lại bằng một hội nghị đầy cảm xúc, nơi Vương tử Harry đã có những chia sẻ sâu sắc về tác động tâm lý từ nỗi đau mất mát người mẹ quá cố, Công nương Diana.

Mặc dù liên tục thay đổi trang phục để phù hợp với từng sự kiện, những người tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý: Nữ công tước xứ Sussex không đeo chiếc nhẫn đính hôn kim cương đắt giá như thường lệ. Thay vào đó, trên tay cô chỉ còn lại chiếc nhẫn cưới bằng vàng xứ Wales giản dị. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự lại nằm ở những món trang sức mới mà cô lựa chọn mang theo xuyên suốt cả ba sự kiện.





Thông điệp tình cảm gửi gắm qua những chòm sao

Dù thiếu vắng chiếc nhẫn đính hôn, Meghan Markle vẫn khéo léo thể hiện tình cảm với chồng thông qua hai chiếc nhẫn kim cương mang hình dáng các chòm sao. Theo thông tin được trích dẫn từ tạp chí Town & Country, cô đã đeo một chiếc nhẫn kim cương mang chòm sao Xử Nữ từ thương hiệu Logan Hollowell tượng trưng cho cung hoàng đạo của Vương tử Harry.

Kết hợp cùng với đó là chiếc nhẫn chòm sao Sư Tử, đại diện cho chính cung hoàng đạo của cô. Sự kết hợp liền mạch này được xem là một hành động tôn vinh tình yêu vô cùng lãng mạn. Thực tế, Nữ công tước xứ Sussex từ lâu đã là một người hâm mộ cuồng nhiệt của các món trang sức mang tính chiêm tinh. Trước đây, cô từng nhiều lần xuất hiện với hai chiếc dây chuyền kim cương của Logan Hollowell mang biểu tượng chòm sao Kim Ngưu của Hoàng tử Archie và Song Tử của Công chúa Lilibet, cùng một mặt dây chuyền khắc cung hoàng đạo của riêng cô.





Trang sức hoàng đạo: Khi năng lượng vũ trụ kết nối con người

Việc Meghan Markle ưa chuộng các thiết kế này không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ hay chạy theo xu hướng. Trả lời phỏng vấn trên Town & Country vào tháng 8 năm 2021, nhà thiết kế trang sức Logan Hollowell từng chia sẻ rằng trang sức mang biểu tượng các chòm sao mang ý nghĩa sâu sắc hơn một trào lưu thời trang nhất thời. "Mọi người đang dần nhận ra một thực tế rằng chúng ta vĩ đại hơn cuộc sống hiện tại, tất cả chúng ta đều được kết nối với năng lượng, với vũ trụ và với mọi thứ xung quanh. Các cung hoàng đạo là một lời nhắc nhở hữu hình về điều đó và còn mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng ở cấp độ cá nhân", nhà thiết kế bày tỏ.

Cô cũng tiết lộ thêm về niềm đam mê từ thuở bé với vũ trụ và cảm giác bình yên, kết nối như đang ở "nhà" mỗi khi ngước nhìn bầu trời sao. Chính ý nghĩa tâm linh và sự kết nối sâu sắc này có lẽ là lý do khiến Meghan luôn trân trọng và mượn những vì sao để nói thay tình cảm gia đình gắn bó.