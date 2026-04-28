Tôi đã đi qua khá nhiều cung đường biển đẹp của Việt Nam, từ cung Vĩnh Hy (Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa) trong veo như ngọc bích, đến cung đường Hải Vân quan huyền thoại nối Đà Nẵng với Huế, hay cung đường ven biển từ Quy Nhơn (nay thuộc Gia Lai) đi Sông Cầu thơ mộng. Nhưng có một cung đường mà sau khi đi xong, tôi cứ nhớ mãi không nguôi, và mỗi lần xem video review trên TikTok lại thấy lòng dậy sóng, đó chính là cung đường từ Đèo Cả đến Mũi Điện ở Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk). Dân phượt cả nước gọi đây là "cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam", và sau khi tự mình lái xe máy vượt qua từng khúc cua, tôi hoàn toàn đồng ý với danh xưng đó.

Nguồn: Bay (bay00429)

Cung đường 30km mà đi mãi không muốn về

Cung đường Đèo Cả - Mũi Điện dài khoảng 30km, bắt đầu từ Đèo Cả - ranh giới tự nhiên giữa Phú Yên cũ và Khánh Hòa cũ, men theo sườn núi đá vôi hùng vĩ rồi đổ về Mũi Điện - điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam. Điều khiến cung đường này khác biệt so với mọi cung biển khác mà tôi từng đi qua, là cảm giác bị "nuốt trọn" giữa hai vẻ đẹp đối lập: Một bên là vách núi dựng đứng với rừng cây xanh thẳm, một bên là biển Đông xanh ngắt trải dài đến tận chân trời. Những khúc cua tay áo uốn lượn ngoạn mục khiến mỗi lần lượn xe là một lần tim đập mạnh không phải vì sợ, mà vì choáng ngợp trước khung cảnh hiện ra phía trước.

Tôi xuất phát từ trung tâm Tuy Hòa lúc 4 giờ sáng, đi xe máy theo Quốc lộ 29. Trời còn tối mịt, chỉ có ánh đèn xe và tiếng sóng vỗ ì oạp phía xa. Đến đỉnh Đèo Cả khi mặt trời vừa ló rạng, tôi dừng xe ở một điểm view ven đường, và cảnh tượng phía trước khiến tôi nín thở: Vịnh Vũng Rô hiện ra như một chiếc gương khổng lồ, nước biển xanh ngọc bích, được bao bọc bởi ba dãy núi tạo thành hình vòng cung che chắn. Đây từng là điểm cập bến của "Đoàn tàu không số" huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, và năm 2013 vịnh Vũng Rô được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh trong top 10 vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.

Bình minh ở Mũi Điện - khoảnh khắc đáng giá cả chuyến đi

Tiếp tục hành trình thêm khoảng một tiếng, tôi đến được Mũi Điện hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh. Đây là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam, nơi đón những tia nắng đầu tiên của Tổ quốc. Để lên được đến ngọn hải đăng Đại Lãnh, bạn phải đi bộ leo dốc khoảng 30 phút qua một con đường mòn nhỏ. Hơi thở dốc, mồ hôi vã ra, nhưng khi đứng trên đỉnh nhìn xuống Bãi Môn cát trắng cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn ra biển Đông mênh mông không thấy đâu là chân trời - mọi mệt mỏi đều tan biến.

Ngọn hải đăng cao 26m, được người Pháp xây dựng từ năm 1890, mang một vẻ đẹp cổ kính giữa thiên nhiên hoang sơ. Tôi ngồi đó, nghe gió biển thổi vù vù, nhìn những con tàu đánh cá nhỏ xíu phía xa, và tự hỏi tại sao mình lại để tới hơn 30 năm cuộc đời mới biết đến nơi này.

Bãi Môn - thiên đường nhỏ ít người biết

Xuống chân Mũi Điện là Bãi Môn - một bãi biển nhỏ hình lưỡi liềm, cát trắng mịn như kem, nước trong đến mức nhìn thấy cả những đàn cá nhỏ bơi lội. Khác với những bãi biển du lịch ồn ào, Bãi Môn vẫn giữ được vẻ hoang sơ đáng kinh ngạc. Tôi đã ngồi trên bãi cát suốt một tiếng đồng hồ, không làm gì cả, chỉ nghe tiếng sóng vỗ và để gió biển thổi tóc rối tung. Có những khoảnh khắc trong đời, không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi yên là đủ.

Kinh nghiệm "ruột" cho chuyến đi sắp tới

Nếu bạn dự định đi Phú Yên dịp nghỉ lễ này, tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm xương máu: Phương tiện - nên thuê xe máy ở Tuy Hòa (giá khoảng 150-200k/ngày), vì xe khách lớn không đi qua Quốc lộ 29 mà chạy theo Quốc lộ 1. Cảm giác lái xe máy trên cung đường này là không gì thay thế được. Thời điểm - khởi hành từ Tuy Hòa lúc 4-4h30 sáng để kịp đón bình minh ở Mũi Điện (khoảng 5h30).

Hoặc đi ô tô riêng, taxi cũng rất hợp lý để tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời ở cung đường biển xinh đẹp này.

Đồ mang theo - mũ rộng vành, kem chống nắng, áo khoác mỏng (sáng sớm trên đèo khá lạnh), nước uống và đồ ăn nhẹ vì dọc đường rất ít quán. Lái xe - cung đường có nhiều khúc cua tay áo, đi chậm, không vượt ẩu, đặc biệt khi trời còn sương sớm.

Có những chuyến đi không cần kế hoạch hoành tráng, không cần resort 5 sao, không cần lịch trình dày đặc. Chỉ cần một chiếc xe máy/ô tô một mình, với người thương, với bạn bè,... một bình minh, và 30km đường ven biển cũng đủ để chữa lành một tâm hồn đang mỏi mệt. Cung đường Đèo Cả - Mũi Điện không chỉ là một địa điểm du lịch, đó là một liều thuốc tinh thần. Nếu năm nay chị em đang phân vân chưa biết đi đâu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hãy cho mình một cơ hội được "thả tim" trên cung đường được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam này. Tôi tin là bạn sẽ không hối tiếc.