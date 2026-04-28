Vua Charles từ lâu đã nổi tiếng là người đam mê làm vườn. Nhưng ít ai biết rằng khu bếp vườn riêng tại dinh thự Highgrove của ông lại vận hành theo một bộ quy tắc hết sức nghiêm ngặt từ kích thước cà rốt phải đúng bằng ngón tay út, đến việc tuyệt đối không được trồng bí ngô hay bí xanh. Người làm vườn cũ David Pearce, người từng làm việc trực tiếp cho nhà vua, đã lần đầu lên tiếng kể lại những tháng ngày kỳ lạ và thú vị bên trong khuôn viên hoàng gia.

Hai loại rau bị cấm cửa trong bếp của Vua Charles

David Pearce, hiện là quản lý tại Abbotsbury Subtropical Gardens, đã dành khoảng một năm làm việc tại khu bếp vườn của Highgrove – dinh thự riêng của Vua Charles và Vương hậu Camilla ở Gloucestershire, Anh. Nhiệm vụ của ông là trồng rau, củ, quả tươi để phục vụ trực tiếp cho bữa ăn của nhà vua.

Theo David, Vua Charles khá rõ ràng về khẩu vị của mình. Nhà vua đặc biệt thích rau bina và ăn nhiều măng tây. Nhưng có hai thứ tuyệt đối không được xuất hiện trong vườn: Bí ngô và bí xanh (courgette). "Bí ngô thì không, còn bí xanh thì hoàn toàn bị cấm", David chia sẻ với Express UK.

Cà rốt phải nhỏ đúng bằng ngón tay út

Ngoài danh sách "rau cấm", Vua Charles còn có một yêu cầu khá tỉ mỉ với cà rốt. Đây là loại rau thường được phục vụ dưới dạng crudité tức là rau sống ăn kèm. Và để đạt chuẩn của nhà vua, mỗi củ cà rốt phải được thu hoạch đúng kích thước bằng ngón tay út. Không to hơn, không nhỏ hơn.

"Chúng tôi phải trồng chúng đến đúng kích thước đó", David nói. Đây không phải sở thích vô cớ, cà rốt nhỏ và non thường ngọt hơn, giòn hơn và phù hợp hơn để ăn sống. Nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và theo dõi liên tục từ người trồng.

Mỗi sáng đi vòng quanh vườn cùng nhà vua

Điều khiến David nhớ nhất không phải là những quy tắc cứng nhắc, mà là những buổi sáng được đi dạo quanh vườn cùng Vua Charles. Dù nhà vua không phải lúc nào cũng có mặt tại Highgrove, nhưng mỗi khi về, ông đều bắt đầu ngày mới bằng một vòng kiểm tra vườn.

"Chúng tôi có cơ hội đi cùng ông ấy. Ông sẽ nói cho chúng tôi biết muốn trồng thứ gì, vào lúc nào", David kể lại. Theo ông, toàn bộ khu vườn bếp đều được canh tác theo yêu cầu cụ thể của nhà vua: Một luống trồng toàn salad, hai luống dành riêng cho măng tây, cùng với hành tây, tỏi tây và tiểu hồi.

David bắt đầu công việc tại Highgrove ngay sau khi tốt nghiệp trong thời điểm đại dịch - một cơ duyên hiếm có đưa ông vào làm việc trong khuôn viên hoàng gia. Và dù chỉ gắn bó khoảng một năm, những trải nghiệm đó rõ ràng đã để lại dấu ấn không nhỏ.

Câu chuyện về Vua Charles và khu vườn bếp Highgrove cho thấy một điều: Dù là nguyên thủ quốc gia hay người bình thường, ai cũng có những sở thích riêng rất con người và đôi khi, đó chính là chuyện không thích ăn bí xanh.