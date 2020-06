Câu chuyện của giáo viên nghỉ dạy về tự làm kem trái cây, sữa chua, trà thái, thạch dừa bán thu nhập 15 triệu/tháng

Hàng ngày nhìn chị Tuyết ở nhà cặm cụi làm các loại kem, các loại sữa chua uống hay trà thái, thạch dừa, ít ai biết rằng, trước đó người phụ nữ này là giáo viên.

Song những năm làm giáo viên, dù dạy thêm gia sư rất nhiều nơi, nhưng thu nhập của chị vẫn không cao, thêm vào đó có thêm 1 số lí do khách quan khác nên chị quyết định nghỉ dạy và tự kinh doanh đồ uống vặt.



"Mình từng là giáo viên hợp đồng dạy cấp 3 một trường dạy tư thục và cả lăn lộn gia sư bên ngoài, thế nhưng lương giáo viên hợp đồng vài triệu/tháng vẫn quá thấp với mình Hàng tháng lấy lương, mình không đủ chi tiêu cho gia đình nhỏ.

Chính bởi thế, mình đã quyết định nghỉ dạy. Với đam mê yêu thích nấu ăn, mình đã theo nghề bán đồ ăn vặt online. Làm vừa được thỏa đam mê, vừa có thêm thu nhập khá hơn hẳn nên mình cảm thấy thoải mái với con đường mình đã chọn lắm", chị Dương tâm sự.

Chị Dương cho biết, từ nhỏ, chị đã thích nấu nướng và làm đồ ăn vặt. Những ngày sau khi quyết định nghỉ dạy, chị cũng muốn đầu tư vào công việc kinh doanh đồ ăn vặt – vốn là thế mạnh của mình.



Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Sữa chua uống và các loại trà thái tự làm được bán với giá 15 ngàn/chai. Ảnh: NVCC

"Hàng ngày, mình làm các món ăn như kem trái cây tươi được làm hoàn toàn từ hoa quả tươi ngon, xịn xò như: nho, táo, dưa hấu, mít, xoài và dâu tây. Hoặc kem chuối mít. Mình thường bán kem trái cây tươi 70k/hộp; kem chuối, mít 50k/ hộp. Sau đó mình làm thêm sữa chua uống 15k/chai và các loại trà thái, thạch dừa 10k/chai. Khi ấy mình bán online là chủ yếu", chị Dương cho biết.

Ngoài yêu thích bán đồ ăn vặt, chị Dương chọn kinh doanh mặt hàng đồ uống này còn vì nhận thấy chúng phù hợp với giới trẻ, nhất là các bạn học sinh, sinh viên và chị em khối văn phòng: "Sau khi đã có lượng khách hàng ổn định, mình bắt đầu mở quán ở ngay gần cổng trường. Hiện mình đã mở quán kinh doanh được 3 năm rồi".

Được biết, tất cả các đồ uống và món ăn vặt như kem trái cây, sữa chua, trà thái, thạch dừa, các loại chè đều do một tay chị Dương tự lấy nguyên liệu từ những cửa hàng bán đồ pha chế. Sau đó chị về tự làm và chăm chút tỉ mỉ cho món ăn vặt của mình.

Ảnh: NVCC

Kem chuối, mít tự làm 50k/ hộp. Ảnh: NVCC

"Mình vừa kết hợp bán online, vừa bán tại quán nên mỗi ngày cũng được kha khá khách. Nhất là mùa hè, khách ăn các món ăn vặt này nhiều. Khách của mình chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên và các gia đình ở các khối chung cư. Ngoài bán online và bán hàng tại quán, mình còn đổ sỉ cho 1 số quán kinh doanh đồ ăn vặt khác, nên số lượng bán ra hàng ngày khá lớn", chị Dương tiết lộ.

Theo cô chủ quán này cho biết, mỗi tháng trừ hết các khoản chi phí đi thì chị cũng thu lãi tầm được 10-15 triệu đồng. Những tháng mùa hè, các món kem và đồ uống bán chạy hơn, đắt khách hơn, thu nhập vì thế cũng tăng lên nữa.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

"Với những loại đồ uống tự làm này chỉ để được khoảng 4 ngày trong ngăn mát thôi. Còn kem để ngăn đá cũng được rất lâu. Hơn nữa, ăn đồ ăn vặt tự làm, khách nào cũng khen thơm ngon, chất lượng khác hẳn với đồ họ mua sẵn.

Vì thế, cá nhân mình rất coi trọng khâu an toàn thực phẩm. Dù làm món gì mới, mình cũng quan trọng khâu này nhất. Món ăn muốn ngon thì phải an toàn, đảm bảo ATTP cái đã. Chưa kể khách của nhà mình có rất nhiều các bạn học sinh, nên mình đặt yếu tố ngon và đảm bảo chất lượng an toàn lên hàng đầu", chị Dương khẳng định.